Цены на базовые продукты питания в украинских супермаркетах заметно разнятся в зависимости от торговой сети. Мы проверили актуальную стоимость хлеба, молока, яиц, гречки и подсолнечного масла в четырех популярных супермаркетах и выяснили, где эти товары можно приобрести выгоднее всего.

Styler собрал предложения онлайн-каталогов АТБ, Сильпо, Ашан и NOVUS по состоянию на 22 ноября 2026 года.

Гречка

По данным онлайн-каталогов супермаркетов, цены на гречку составляют:

АТБ - гречневая крупа "Розумний вибір", 1 кг, стоит 89,90 грн.

Сильпо - гречневая крупа "Премія", 1 кг, продается за 54,99 грн вместо 64,99 грн.

Ашан - гречневая крупа Auchan, 1 кг, стоит 85,90 грн.

Novus - гречневая крупа Marka Promo, 1 кг, продается за 81,49 грн.

Самая низкая цена среди сравниваемых предложений зафиксирована в Сильпо. Благодаря акции килограмм гречки здесь стоит на 34,91 грн дешевле, чем в АТБ.

Цены на продукты в супермаркетах по состоянию на 22 ноября (коллаж: Styler)

Яйца

Стоимость куриных яиц также заметно отличается. Для сравнения взяли упаковки по 10 штук.

АТБ - яйца "Своя лінія" первой категории стоят 63,90 грн.

Сильпо - яйца "Від доброї курки" С1, 10 штук, продаются за 39,19 грн.

Ашан - яйца Auchan С1 стоят 62,70 грн.

Novus - яйца Marka Promo С1 продаются за 63,99 грн.

Самое дешевое предложение представлено в Сильпо - 39,19 грн за десяток. Разница с самым дорогим вариантом в Novus составляет 24,80 грн.

Молоко

Для сравнения выбрали молоко жирностью от 2,5% до 2,6% в упаковках по 900 граммов.

АТБ - пастеризованное молоко "Щоденний збір" 2,5%, 900 г, стоит 44,50 грн.

Сильпо - ультрапастеризованное молоко "Премія" 2,5%, 900 г, продается за 37,99 грн вместо 55,99 грн.

Ашан - пастеризованное молоко "Лукавиця" 2,6%, 900 г, стоит 41,50 грн.

Novus - пастеризованное молоко 2,6%, 900 г, продается за 41,99 грн.

Подсолнечное масло

Для сравнения выбрали рафинированное подсолнечное масло в бутылках объемом 500 мл.

АТБ - масло "Своя лінія", 0,5 л, стоит 53,13 грн.

Сильпо - подсолнечное масло "Премія", 0,5 л, продается за 56,99 грн.

Ашан - рафинированное подсолнечное масло Auchan, 0,5 л, стоит 49,40 грн.

Novus - масло "Щедрий Дар", 0,5 л, продается за 64,62 грн.

Хлеб

Для сравнения взяли хлеб разных производителей в упаковках по 350 граммов.

АТБ - хлеб "Кулиничі Геркулес" тостовый с отрубями, 350 г, стоит 34,90 грн.

Сильпо - хлеб "Цар-хліб Президентський", 350 г, продается за 18,01 грн.

Ашан - нарезанный хлеб "Цар Хліб Паланга", 350 г, стоит 28,49 грн.

Novus - нарезанный хлеб "Цар Хліб Житні традиції", 350 г, продается по акционной цене 29 грн вместо 36,30 грн. Скидка указана до 24 ноября.

Но хлеб отличается рецептурой и составом, поэтому сравнение касается прежде всего стоимости одинакового веса продукта.

Где самая дешевая продуктовая корзина

Мы подсчитали, сколько будет стоить набор из пяти продуктов в каждой торговой сети. В расчет вошли одна упаковка хлеба, 900 г молока, десяток яиц, килограмм гречки и 500 мл подсолнечного масла.

По ценам на 22 ноября общая стоимость составляет:

АТБ - 286,33 грн.

Сильпо - 207,17 грн.

Ашан - 267,99 грн.

Novus - 281,08 грн.

Важно: приведенные суммы не являются расчетом самой дешевой продуктовой корзины в каждой сети. Мы сравнивали конкретные товары, а не все доступные бюджетные предложения.

На результат также повлияли скидки на молоко и гречку в "Сильпо". Без этих акций общая стоимость выбранного набора была бы выше.

Цены могут меняться в зависимости от города, конкретного магазина, наличия товаров и срока действия акций. Поэтому перед покупкой стоит проверять актуальную стоимость в своем супермаркете.