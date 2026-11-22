Некоторые украинские семьи могут вернуть средства, потраченные на обучение детей в колледжах и университетах. Для этого государство продлило специальную программу поддержки семей защитников и защитниц Украины на 2026/2027 учебный год.

Styler объяснит, кто может претендовать на компенсацию, сколько денег возмещают и куда обращаться за помощью.

Кто имеет право на компенсацию

По программе Минветеранов, государство полностью компенсирует стоимость контрактного обучения за один учебный год. Помощь распространяется на студентов учреждений профессионального высшего и высшего образования всех форм собственности, участвующих в проекте.

Как объясняют в Министерстве по делам ветеранов Украины, получить помощь могут дети следующих категорий лиц:

погибших или умерших Защитников и Защитниц Украины, которые имеют соответствующий статус члена семьи;

участников боевых действий;

лиц с инвалидностью в результате войны;

ветеранов, которые считались пропавшими без вести при особых обстоятельствах;

ветеранов, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии;

лиц, признанных пострадавшими участниками Революции Достоинства.

Обратите внимание, что, согласно постановлению Кабмина №318 от 14 марта 2025 года с последующими изменениями, на момент подтверждения согласия на получение помощи студенту должно быть менее 23 лет. Кроме того, программа не распространяется на обучающихся по государственному или региональному заказу.

Как оформить компенсацию

Для того чтобы получить деньги, нужно выполнить несколько шагов:

Обратиться в университет или колледж.

Сначала выясните в администрации, присоединилось ли учреждение к государственному проекту.

Представить документы.

Понадобятся свидетельство о рождении и документы, подтверждающие соответствующий статус отца или матери (например, удостоверение или выписка из ЕГРВВ).

Дождаться сертификата в "Дії"

Как объясняют в Минветеране в своей инструкции для студентов, учебное заведение вносит необходимую информацию в Единую государственную электронную базу по вопросам образования (ЕДЕБО). На это отведено три рабочих дня после получения документов.

Подтвердить согласие.

После получения сертификата в приложении "Дія" необходимо подтвердить его в течение 20 календарных дней.

После подтверждения сертификата средства перечислят непосредственно учебному заведению.

Вернут ли деньги, если обучение уже оплачено

Да. Если студент самостоятельно оплатил обучение полностью или частично, то это не лишает его права на государственную помощь.

Согласно пункту 39 порядка, утвержденного постановлением Кабмина №318, после поступления бюджетных средств учебное заведение должно вернуть студенту уже уплаченную сумму. На это отведено до шести месяцев с момента получения средств от государства.

Обратите внимание, что помощь можно получить только один раз за один из трех учебных лет - 2024/2025, 2025/2026 или 2026/2027. То есть это не ежегодная выплата на весь период обучения.

О продлении программы на 2026/2027 учебный год сообщил Кабинет Министров Украины. На ее реализацию правительство предусмотрело более 320 млн. гривен.