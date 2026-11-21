Холодные вечера - отличный случай собраться всей семьей у экрана и посмотреть хорошую анимационную историю . Некоторые мультфильмы из предложенной нами подборки способны перенести зрителя в мир рождественских чудес, другие же рассказывают о дружбе, смелости и подлинной силе любви.

Styler собрал семь зимних мультфильмов от Netflix, Disney, Warner Bros. и других известных анимационных студий, которые точно понравятся как детям, так и взрослым.

"Клаус" (Klaus, 2019)

Эта трогательная анимационная история от Netflix рассказывает о почтальоне Эсперо, которого отправляют работать в отдаленный северный городок. Там он знакомится с замкнутым мастером игрушек Клаусом. Вместе они начинают дарить детям подарки, постепенно меняя жизнь местных жителей.

Мультфильм раскрывает необычную историю происхождения легенды о Санте и напоминает, как один добрый поступок может запустить целую цепь положительных перемен. Особую атмосферу ему придает рисованная анимация, которая напоминает иллюстрации к сказочной книге.

"Полярный экспресс" (The Polar Express, 2004)

В канун Рождества мальчик, который начинает сомневаться в существовании Санта-Клауса, садится на загадочный поезд к Северному полюсу. Его ждет незабываемое путешествие, новые знакомства и испытания, которые помогут по-другому взглянуть на чудо и веру.

"Полярный экспресс" от Warner Bros. представляет собой реальную зимнюю классику с волшебными снежными пейзажами, праздничной атмосферой и музыкой, которая надолго остается в памяти. Это хороший выбор для вечера, когда хочется снова почувствовать детское ожидание Рождества.

"Стражи легенд" (Rise of the Guardians, 2012)

В этом мультфильме от DreamWorks знакомые с детства сказочные персонажи становятся настоящей командой защитников. Джек Фрост, Санта-Клаус, Пасхальный Кролик, Зубная Фея и Песочный человек объединяются, чтобы противостоять злодею, который мечтает отобрать у детей веру в чудеса.

Зрителей ждут увлекательные приключения, магия и юмор. А еще - история о том, почему важно беречь детские мечты и не терять надежду даже тогда, когда кажется, что тьма побеждает.

"Гринч" (The Grinch, 2018)

Зеленый ворчун Гринч терпеть не может Рождество и громкие празднования жителей Хтовска. Поэтому он придумывает план, как украсть праздник и наконец-то насладиться тишиной. Однако знакомство с маленькой Синди Лу и ее добротой постепенно заставляет его пересмотреть свое отношение к другим.

Яркий мультфильм от Illumination и Universal Pictures сочетает комедию, забавные персонажи и важное мнение: Рождество не измеряется количеством подарков, а настоящее тепло рождается благодаря людям рядом.

"Ледяное сердце" (Frozen, 2013)

В королевстве Эренделл наступает вечная зима из-за магических способностей принцессы Эльзы. Ее сестра Анна отправляется в опасное путешествие, чтобы найти Эльзу и вернуть тепло в свой дом. В пути ее ждут встреча с отважным Кристоффом, забавным снеговиком Олафом и немало неожиданностей.

Мультфильм Disney запомнился не только заснеженными видами и песней Let It Go. В центре сюжета - сестринская любовь, принятие себя и готовность пожертвовать собственным комфортом ради близких.

"Миссия "Рождественское спасение" (Arthur Christmas, 2011)

Как Санта-Клаус успевает доставить подарки всем детям за ночь? Этот мультфильм предлагает забавный ответ: на Северном полюсе работает целая высокотехнологичная система с эльфами и специальным оборудованием.

Но даже в такой отлаженной операции может произойти ошибка. Когда один подарок остается недоставленным, младший сын Санты Артур отправляется на срочную миссию, чтобы исправить ситуацию до утра. Это веселое рождественское приключение от Sony Pictures Animation и Aardman об ответственности, семье и желании сделать добро.

"Рождественская история" (A Christmas Carol, 2009)

Экранизация знаменитой повести Чарльза Диккенса от Disney рассказывает о скряге Эбенезера Скруджа, который не любит праздники и не хочет делиться своим богатством. В рождественскую ночь к нему приходят три духа - Прошлое, Настоящее и Будущее Рождество.

Они показывают герою, к чему привели его алчность и безразличие, и дают шанс изменить свою жизнь. Благодаря необычной анимации и атмосфере сказочного фэнтези эта история будет интересна не только детям, но и взрослым.