Холодні вечори - чудова нагода зібратися всією родиною біля екрана та подивитися добру анімаційну історію . Деякі мультфільми із запропонованої нами добірки спроможні перенести глядача у світ різдвяних див, інші ж розповідають про дружбу, сміливість і справжню силу любові.

Styler зібрав сім зимових мультфільмів від Netflix, Disney, Warner Bros. та інших відомих анімаційних студій, які точно сподобаються як дітям, так і дорослим.

"Клаус" (Klaus, 2019)

Ця зворушлива анімаційна історія від Netflix розповідає про листоношу Єспера, якого відправляють працювати у віддалене північне містечко. Там він знайомиться із замкнутим майстром іграшок Клаусом. Разом вони починають дарувати дітям подарунки, поступово змінюючи життя місцевих мешканців.

Мультфільм розкриває незвичайну історію походження легенди про Санту та нагадує, як один добрий вчинок може запустити цілий ланцюг позитивних змін. Особливої атмосфери йому додає мальована анімація, що нагадує ілюстрації до казкової книжки.

"Полярний експрес" (The Polar Express, 2004)

Напередодні Різдва хлопчик, який починає сумніватися в існуванні Санта-Клауса, сідає на загадковий потяг до Північного полюса. На нього чекає незабутня подорож, нові знайомства та випробування, які допоможуть по-іншому поглянути на диво й віру.

"Полярний експрес" від Warner Bros. є реальною зимовою класикою з чарівними сніговими пейзажами, святковою атмосферою та музикою, яка надовго залишається в пам'яті. Це гарний вибір для вечора, коли хочеться знову відчути дитяче очікування Різдва.

"Вартові легенд" (Rise of the Guardians, 2012)

У цьому мультфільмі від DreamWorks знайомі з дитинства казкові персонажі стають справжньою командою захисників. Джек Фрост, Санта-Клаус, Великодній Кролик, Зубна Фея та Пісочний чоловік об'єднуються, щоб протистояти лиходію, який хоче відібрати в дітей віру в дива.

На глядачів чекають захопливі пригоди, магія та гумор. А ще - історія про те, чому важливо берегти дитячі мрії й не втрачати надію навіть тоді, коли здається, що темрява перемагає.

"Грінч" (The Grinch, 2018)

Зелений буркотун Грінч терпіти не може Різдво та гучні святкування мешканців Хтовська. Тому він вигадує план, як викрасти свято й нарешті насолодитися тишею. Однак знайомство з маленькою Сінді Лу та її добротою поступово змушує його переглянути власне ставлення до інших.

Яскравий мультфільм від Illumination і Universal Pictures поєднує комедію, кумедних персонажів і важливу думку: Різдво не вимірюється кількістю подарунків, а справжнє тепло народжується завдяки людям поруч.

"Крижане серце" (Frozen, 2013)

У королівстві Еренделл настає вічна зима через магічні здібності принцеси Ельзи. Її сестра Анна вирушає в небезпечну подорож, щоб знайти Ельзу та повернути тепло у свій дім. У дорозі на неї чекають зустріч із відважним Крістоффом, кумедним сніговиком Олафом і чимало несподіванок.

Мультфільм Disney запам'ятався не лише засніженими краєвидами та піснею Let It Go. У центрі сюжету - сестринська любов, прийняття себе та готовність пожертвувати власним комфортом заради близьких.

"Місія "Різдвяний порятунок" (Arthur Christmas, 2011)

Як Санта-Клаус встигає доставити подарунки всім дітям за одну ніч? Цей мультфільм пропонує кумедну відповідь: на Північному полюсі працює ціла високотехнологічна система з ельфами та спеціальним обладнанням.

Але навіть у такій налагодженій операції може статися помилка. Коли один подарунок залишається недоставленим, молодший син Санти Артур вирушає на термінову місію, щоб виправити ситуацію до ранку. Це весела різдвяна пригода від Sony Pictures Animation та Aardman про відповідальність, родину й бажання зробити добро.

"Різдвяна історія" (A Christmas Carol, 2009)

Екранізація знаменитої повісті Чарльза Діккенса від Disney розповідає про скнару Ебенезера Скруджа, який не любить свята та не хоче ділитися своїм багатством. У різдвяну ніч до нього приходять три духи - Минулого, Теперішнього та Майбутнього Різдва.

Вони показують герою, до чого призвели його жадібність і байдужість, та дають шанс змінити власне життя. Завдяки незвичайній анімації й атмосфері казкового фентезі ця історія буде цікавою не лише дітям, а й дорослим.