Перед настанням морозів кожному водієві варто перевірити не лише акумулятор і склоочисники, а й гумові ущільнювачі дверей. Через бруд, вологу та перепади температур гума здатна втрачати еластичність, а двері після дощу чи миття - примерзати до кузова.

Styler розповість, як правильно очистити ущільнювачі та чим їх обробити, аби мінімізувати ризик проблем у холодну пору року.

Як очистити гумові ущільнювачі дверей

Для догляду знадобляться м'яка мікрофібра, вода та трохи автомобільного шампуню або делікатного мийного засобу. У рекомендаціях Michelin щодо догляду за гумовими ущільнювачами також радять використовувати мильну воду, мікрофібру та м'яку щітку для важкодоступних місць.

Очищати гуму потрібно послідовно, а саме:

відкрийте двері та приберіть сухий пил і пісок м'якою тканиною,

змочіть мікрофібру в мильному розчині й обережно протріть ущільнювач по всій довжині,

для кутів і заглиблень використовуйте м'яку щітку, не розтягуючи гуму,

видаліть залишки мийного засобу чистою вологою тканиною,

ретельно витріть ущільнювачі насухо, а також очистьте й висушіть поверхні кузова, до яких прилягає гума

Зверніть увагу, що вкрай важливо не залишати вологу в місцях контакту ущільнювача з кузовом: за низької температури вона може замерзнути.

Чим обробити гуму після очищення

Коли ущільнювачі повністю висохнуть, їх можна обробити спеціальним засобом для догляду за автомобільною гумою. Він допомагає підтримувати еластичність матеріалу та зменшувати ризик його пересихання.

Однак ми не рекомендуємо купувати перший-ліпший силіконовий спрей. Наприклад, у посібниках Ford для дверних ущільнювачів передбачене силіконове мастило. Натомість Volkswagen у рекомендаціях для окремих моделей радить для деяких дверних ущільнювачів спеціальний кондиціонер без силікону.

З огляду на це, все ж краще орієнтуватися на інструкцію до конкретного автомобіля. Засіб потрібно наносити тонким шаром на чисту суху гуму, не допускаючи потрапляння на скло. Volkswagen окремо попереджає, що деякі кондиціонери можуть залишати на вікнах розводи.

Чого не можна робити з ущільнювачами

Не очищайте гуму бензином, ацетоном та іншими агресивними розчинниками;

Не використовуйте абразивні губки й жорсткі щітки, які можуть пошкодити поверхню;

Не наносіть мастило на брудні або мокрі ущільнювачі;

Не заливайте гуму великою кількістю засобу - надлишки краще прибрати тканиною;

Не плутайте мастило для ущільнювачів із засобом для замків: для личинок замків потрібен окремий продукт.

Пам'ятайте: регулярний догляд допомагає зберегти гуму в належному стані, але не гарантує повного захисту від примерзання. Якщо ущільнювачі потріскалися, деформувалися або втратили еластичність, їх варто перевірити й за потреби замінити.