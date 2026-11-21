Співачка Povin' (Вероніка Степаненко) після перемоги у першому сезоні "Фабрики зірок" уже визначилася, як розпорядиться виграшем. Частину грошей вона спрямує на музичну кар'єру, іншу - на підтримку українських захисників, а решту залишить для особистих радощів.

На що Povin' витратить гроші після перемоги

Співачка зізналася, що не стала відкладати рішення щодо виграшу на потім. Вона вже розподілила кошти між кількома важливими для себе напрямками. Зокрема, частину вкладе у власний концерт, запланований на 20 грудня, а частину передасть на потреби ЗСУ.

"У мене все дуже легко з цим. Частину я витрачу на свій концерт, який я планую 20 грудня, частину - на донат на ЗСУ. Я якраз на фіналі сказала, що люди замало донатять на "Русоріз", - розповіла Вероніка.

Проте артистка не збирається спрямовувати абсолютно весь виграш на роботу та благодійність. Вона вирішила залишити трохи грошей і на спонтанні покупки для себе - не обов'язково корисні, проте здатні підняти настрій.

"І якусь частинку я лишу на спонтанні покупки якоїсь дурні веселої, просто щоб потішити свою внутрішню дитину", - пояснила Povin'.

Яку дитячу мрію здійснить співачка

За словами Вероніки, зараз вона хоче повернутися до давнього захоплення. Співачка з дитинства мріяла зібрати власну колекцію ляльок і вже планує придбати перші екземпляри.

"Я зараз вирішила повернутися до своєї дитячої мрії. Хочу колекціонувати ляльок, декілька собі куплю і буду радісно на них дивитися, розпаковувати", - поділилася артистка.

Povin' також пояснила, чому не хоче відмовлятися від таких, на перший погляд, дитячих забаганок. Вона свідомо залишає у своєму житті місце для безтурботності й не вважає це недоліком.

"Я дуже боюся вбити свою внутрішню дитину. Я місцями поводжуся інфантильно і це моя зважена позиція, це те, що я роблю з конкретним наміром. Тому що я розумію, що якщо не буду себе балувати, не буду показувати язика і просто робити щось, що мене внутрішньо заспокоює - мені буде дуже складно", - зізналася співачка.

Вона наголосила, що важливо не придушувати цю частину себе, а навпаки - давати їй можливість проявлятися.

"Дуже важливо якраз підсилювати та підгодовувати цю внутрішню малявку, яка хоче кривлятися, це дуже важлива частина мого персоналіті", - підсумувала Povin'.

Як Povin' перемогла у першому сезоні "Фабрики зірок"

Нагадаємо, що у фіналі першого сезону "Фабрики зірок" на SWEET.TV Povin' здобула перемогу, отримавши 34% голосів глядачів. Друге місце посів дует LIYAA&LESAN - Лілія Паламар та Олександр Круглий, які набрали 32%.

Третім став DYKYI із результатом 17%, четверте місце дісталося гурту NEBOKRAI (9%), а п'яте - NANA SOLIS (7%).

Сама Вероніка зізнавалася, що через повітряну тривогу не встигла повною мірою насолодитися моментом перемоги. Тепер артистка готується до сольного концерту та вже подала заявку на участь у Національному відборі на "Євробаченні".