Певица Povin' (Вероника Степаненко) после победы в первом сезоне "Фабрики зірок" уже определилась, как распорядится выигрышем. Часть денег она направит на музыкальную карьеру, другую - в поддержку украинских защитников, а остальные оставит для личных радостей.

На что Povin' потратит деньги после победы

Певица призналась, что не стала откладывать решение касаемо выигрыша на потом. Она уже распределила средства между несколькими важными для себя направлениями. В частности, часть вложит в собственный концерт, запланированный на 20 декабря, часть передаст на нужды ВСУ.

"У меня все очень легко с этим. Часть я потрачу на свой концерт, который я планирую 20 декабря, часть - на донат на ВСУ. Я как раз на финале сказала, что люди мало доначат на "Русоріз", - рассказала Вероника.

Однако артистка не собирается направлять весь выигрыш на работу и благотворительность. Она решила оставить немного денег и на спонтанные покупки для себя - не обязательно полезные, однако те, что способны поднять настроение.

"И какую-то часть я оставлю на спонтанные покупки какой-нибудь глупости веселой, просто чтобы порадовать своего внутреннего ребенка", - пояснила Povin'.

Какую детскую мечту исполнит певица

По словам Вероники, сейчас она хочет вернуться к давнему увлечению. Певица с детства мечтала собрать собственную коллекцию кукол и уже планирует приобрести первые экземпляры.

"Я сейчас решила вернуться к своей детской мече. Хочу коллекционировать кукол, несколько себе куплю и буду радостно на них смотреть, распаковывать", - поделилась артистка.

Povin' также объяснила, почему не хочет отказываться от таких, на первый взгляд, детских прихотей. Она сознательно оставляет в своей жизни место для беспечности и не считает это недостатком.

"Я очень боюсь убить своего внутреннего ребенка. Я местами веду себя инфантильно и это моя взвешенная позиция, это то, что я делаю с конкретным намерением. Потому что я понимаю, что если не буду себя баловать, не буду показывать язык и просто делать что-то, что меня внутренне успокаивает - мне будет очень сложно", - призналась она.

Артистка также подчеркнула, что важно не подавлять эту часть себя, а наоборот - давать ей возможность проявляться.

"Очень важно как раз усиливать и подкармливать эту внутреннюю малявку, которая хочет кривляться, это очень важная часть моего персоналити", - подытожила Povin'.

Как Povin' победила в первом сезоне "Фабрики зірок"

Напомним, что в финале первого сезона "Фабрики зірок" на SWEET.TV Povin' одержала победу, получив 34% голосов зрителей. Второе место занял дуэт LIYAA&LESAN - Лилия Паламар и Александр Круглый, которые набрали 32%.

Третьим стал DYKYI с результатом 17%, четвертое место досталось группе NEBOKRAI (9%), а пятое - NANA SOLIS (7%).

Сама Вероника признавалась, что из-за воздушной тревоги не успела в полной мере насладиться моментом победы. Теперь артистка готовится к сольному концерту и уже подала заявку на участие в Национальном отборе на "Евровидении".