В шестом выпуске романтического реалити " Холостяк " Вячеслав Кравцов продолжил знакомство с участницами, которые после путешествия по Карпатам вернулись в новый дом. На этой неделе девушек ждали необычные свидания, откровенные разговоры и Церемония роз, на которой главному герою пришлось принимать непростые решения.

Кто продолжил борьбу за сердце баскетболиста, кому пришлось попрощаться с проектом и чем запомнился шестой выпуск от 20 ноября - читайте в материале Styler.

Кто остался на "Холостяке-15" после шестого выпуска

Диана Зотова

Лия Анголенко

Татьяна Бевз

Кристина Горняк

Валерия Полянская

Виктория Хилюк

Любовь Конате

Кто покинул "Холостяк" в шестом выпуске

Елизавета Колношенко - покинула проект еще до Церемонии роз .

. Дарья Харитонова – ушла по собственной инициативе , потому что поняла, что не может смириться с тем, что Кравцов ходит на свидание с другими.

, потому что поняла, что не может смириться с тем, что Кравцов ходит на свидание с другими. Елизавета Проценко не получила розу, потому что Кравцов не почувствовал зарождения чувств и прогресса в развитии отношений.

Самые интересные моменты шестого выпуска

Новая неделя на проекте началась с перемен. После путешествия по Карпатам участницы переехали в другой дом, где их ждали новые испытания и возможность лучше узнать Вячеслава Кравцова. Шестой выпуск начался с обсуждений прошлой недели и йоги на свежем воздухе с щенками.

Девушки на йоге (скриншот)

К девушкам вскоре присоединился Вячеслав Кравцов. После одиночных упражнений тренер объявила о начале парной йоги и выбрала Кравцову в партнерши Валерию Полянскую. После парной йоги Кравцов пригласил Валерию на личное общение. Во время личного разговора герои планировали индивидуальное свидание.

Вячеслав Кравцов и Валерия Полянская на парной йоге (скриншот)

Полянская поделилась с Холостяком о том, что скучает по семье и рассказала, что ее родственники написали письма от руки с теплыми словами. После этого разговор перешел к личным темам, а именно, как разрешать конфликты в отношениях, о переездах, которые могут стать преградой в отношениях.

Личное общение Славы с Валерией (скриншот)

После Валерии, Вячеслав пригласил на личное общение Татьяну Бевз, заметивши ее подавленное состояние. Татьяна объяснила, что часто стесняется и ей нужно время, чтобы привыкнуть, когда мужчина ей симпатизирует. Они говорили об эмоциональности и импульсивности Татьяны, на что Татьяна ответила, что работает над собой и старается не переносить это на личные отношения.

Личное общение Татьяны с Вячеславом (скриншот)

После йоги и личных разговоров Кравцов пригласил на свидание Любовь Конате, Кристину Горняк и Елизавету Проценко. Темой свидания была ностальгия по школьным годам. В начале свидания герои просматривали детские фотографии друг друга. После этого Кравцов сказал, что сегодня будет три "урока": химия, история и рисование.

На "урок химии" он призвал Елизавету Проценко, отметив, что не чувствует между ними химии. Елизавета и Вячеслав делали кристаллы, а также делились историями со школьных лет. После этого разговор перешел больше в личное русло. Елизавета спросила у Славы эталон красоты среди женщин и он назвал Джессику Альбу и Монику Белуччи.

Елизавета и Вячеслав на "уроке химии" (скриншот)

Вячеслав пытался перевести тему на их отношения, но, по его словам, Елизавета отвечала коротко на его вопросы и переводила тему. Кравцов отметил, что чувствовал себя неловко рядом с ней и никакой химии между ними не произошло.

Следующим был "урок истории" на который холостяк пошел вместе с Любовью Конате. Кравцов предложил поиграть в игру об исторических временах. В игре нужно было выбрать категорию, где были вопросы о детстве, юности, переломных моментах и других периодах жизни.

Любовь и Вячеслав на "уроке истории" (скриншот)

Любовь и Слава, кроме предложенных вопросов, обсуждали еще отношения, детей и будущее. Девушка поделилась травмирующими воспоминаниями об отце ее ребенка, который мало проводит время с дочерью и проживает в Словакии. После этого, герои перевели тему на более спокойную - школьные воспоминания. Девушка намекала на поцелуй, но холостяк не ответил ей взаимностью.

Затем последовал последний "урок" - рисование вместе с Кристиной Горняк. Девушка предложила нарисовать то, что ассоциируется друг с другом. По рисованию герои говорили об отношениях и планах на будущее. Слава нарисовал рисунок с отсылкой к предварительному общению: 20% - огонь, символизирующий горячий характер, а 80% - вода, символизирующая нежность и женственность.

Кристина и Слава на "уроке рисования" (скриншот)

После этого Горняк и Кравцов продолжали рисовать на разные темы: общее между ними за время общения, часть тела, которая больше всего понравилась или хотела бы прикоснуться. После всех "уроков" холостяк пригласил девушек на "выпускной" в спортивный зал, где по очереди Кристина, а затем Любовь пригласили холостяка на медленный танец под хит группы Скрябин - "Старі фотографії". В конце свидания розу никто не получил.

В доме Слава поздравил с днем рождения Дарию Харитонову, подарив ей серьги, букет цветов и торт. Также он призвал девушку к личному общению, где завел разговор о традициях на день рождения. Кроме этого Кравцов поделился с Дашей, что после поцелуя не мог долго уснуть после их свидания.

Личное общение Даши со Славой (скриншот)

После личного общения Дария с Вячеславом вернулись к девушкам в дом и холостяк сказал, что подготовил сюрприз для всех девушек. А именно - видеообращение от родных с теплыми словами и пожеланиями. Девушки плакали от радости, делились своими эмоциями, что уже успели соскучиться по семье и что им было невероятно приятно.

Неожиданно Слава позвал на личный разговор Елизавету Колношенко, где выдвигал ей претензии за то, что она брала телефон у продюсеров и общалась со "Стасом". Сначала девушка сказала, что это ее помощница, потом айтишник. После этого Слава показал ей доказательства того, что это был именно Стас. Тогда девушка рассказала, что это ее знакомый, который привез чемоданы с вещами, пока ее отец был на работе. После этого Кравцов сказал, что девушка не такая уж искренняя и решил поставить точку в отношениях с ней .

Личный разговор Колношенко с Кравцовым (скриншот)

К девушкам в дом поступило письмо, где Кравцов приглашает на личное свидание Викторию Хилюк.

Романтический ужин на крыле самолета

Одним из самых ожидаемых моментов шестого выпуска стало индивидуальное свидание Вячеслава Кравцова и Виктории Хилюк. Для девушки баскетболист подготовил необычный сюрприз - романтический ужин прямо на крыле самолета. В первой части свидания они записывали на бумажных самолетиках негативные эмоции, испытываемые в предыдущих отношениях.

Начало свидания Виктории и Славы (скриншот)

Пока герои были на свидании девушки снова голосовали за ту, кто, по их мнению, может не получить розу на этой неделе. Почти все девушки проголосовали сами за себя.

Тем временем Кравцов устроил романтический сюрприз Хилюк. На одном из разговоров она рассказала, что никогда не летала на самолете, но очень хотела бы. Слава организовал свидание на крыле самолета .

Свидание Славы с Викторией (скриншот)

Как прошла Церемония роз

В конце недели участницы собрались на очередную церемонию роз. В этот раз на решение главного героя повлияли не только романтические свидания, но и разговоры, заставившие его по-новому взглянуть на некоторых девушек.

Дарья Харитонова покинула проект по собственной инициативе, потому что не может смириться с тем, что Кравцов ходит на свидание с другими девушками. Слава просил ее подумать и остаться, но девушка своего решения не изменила.

На личном общении Диана Зотова сообщила Кравцову, что дело о ее разводе уже в суде и поделилось болезненными подробностями о болезни мамы. Слава оценил ее искренность и дал ей розу.

Кристину Горняк Слава решил заинтриговать словами, что "так дальше продолжаться не может". Кравцов сказал, что хочет продолжать развитие отношений и подарил девушке розу.

В конце выпуска Слава провел Любовь к машине без розы и уехал вместе с ней. Остается ли Люба в проекте - неизвестно.

Что было в предыдущем выпуске "Холостяка"

Напомним, что пятый выпуск романтического реалити, вышедший 13 ноября, запомнился первым поцелуем Вячеслава Кравцова на проекте. Он случился во время свидания с Дарьей Харитоновой в спа. После романтического момента баскетболист подарил девушке розу.

Еще одним важным событием стало свидание с Дианой Зотовой, которой Кравцов устроил полет на воздушном шаре. Перед этим между ними возникло недоразумение из-за нежелания девушки показывать содержимое телефона во время проверки доверия.

Не обошлось и без конфликтов. На церемонии роз Лия Янголенко публично рассказала о словах, якобы услышанных от Дианы Зотовой. Это спровоцировало спор, однако Кравцов решил продолжить знакомство с обеими участниками.

Несмотря на напряженную атмосферу, в пятом выпуске проекта не оставила ни одна девушка. До шестой недели дошли десять участниц.