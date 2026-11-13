"Не смог себя остановить": Кравцов впервые поцеловался на "Холостяке-15"

В пятом выпуске " Холостяка-15 " состоялся первый поцелуй сезона. Главный герой романтического реалити Вячеслав Кравцов сблизился с участницей, еще во время первой встречи изрядно его поразившей.

Styler рассказывает, как произошел первый поцелуй и что о нем сказал "Холостяк" и участница реалити.

Как Кравцов впервые поцеловался на "Холостяке"

Романтический момент показали в пятом выпуске от 13 ноября, когда главный герой продолжил знакомство с участницами Закарпатья. После свидания с Дианой Зотовой Слава пригласил на встречу Дарью Харитонову и Елизавету Колношенко.

Сначала баскетболист устроил для девушек соревнования на велотреке. По условиям испытания, наиболее быстро преодолеющая дистанцию участница получала право выбрать формат следующей части свидания.

Вячеслав Кравцов, Дарья Харитонова и Елизавета Колношенко перед гонкой на велотреке (скриншот)

Во время гонки обе участницы ехали на большой скорости, из-за чего Кравцов очень волновался за их безопасность.

"Мне кажется, они вообще тормоза не использовали", - пошутил баскетболист.

Несмотря на волнение, Вячеслав признался, что получил большое удовольствие от соревнования. Первой до финиша добралась Дарья Харитонова, получившая право выбрать формат дальнейшего свидания.

"Я понял, что Даша еще та штучка", - прокомментировал ее победу Кравцов.

Дарья Харитонова на "Холостяке-15" (скриншот)

После победы Харитонова получила право самостоятельно выбрать, каким будет продолжение свидания. Девушка решила провести время со Славой в SPA. Сначала с Кравцовым встретилась Лиза, они делали массаж, но Даша прервала их общение и напомнила о себе.

Дарья Харитонова прервала общение Лизы Колношенко (скриншот)

После этого Слава отправился на SPA с Харитоновой.

В начале встречи Вячеслав извинился перед Дашей за задержку. Они разместились в бассейне с бокалами напитков и продолжили разговор в спокойной атмосфере.

Впоследствии романтическое свидание неожиданно продолжилось. Кравцов и Харитонова начали танцевать в воде, постепенно сблизились и поцеловались. Именно этот момент стал первым поцелуем главного героя в 15 сезоне реалити.

"В моменте я не смог себя остановить", - признался баскетболист.

Первый поцелуй на шоу “Холостяк-15”

"Прекрасное было свидание", - сказала Харитонова.

В конце встречи Кравцов вручил Дарье розу, дав ей возможность продолжить участие в романтическом реалити.

Как начиналась история Кравцова и Харитоновой

Первое знакомство Дарьи с главным героем было довольно необычным. На старте проекта она решила продемонстрировать свои танцевальные способности, однако вышла к баскетболисту не сама.

Сначала перед Кравцовым предстал ее партнер по спортивным бальным танцам, а впоследствии присоединилась сама участница. Вместе они проделали страстную румбу.

В обзоре первого выпуска "Холостяка" от Styler отмечалось, что такой сюрприз не очень понравился баскетболисту. Он признался, что чувствовал себя лишним, пока наблюдал за выступлением пары.

Несмотря на неловкое начало, Дарья продолжила участие в шоу. В четвертом выпуске Кравцов также принял от нее розу, позволив девушке остаться на проекте.

Что известно о Дарье Харитоновой

Дарья Харитонова - 22-летняя танцовщица, хореографиня и предпринимательница из Киева. Она является чемпионкой мира среди юниоров и чемпионкой Европы среди взрослых по спортивным бальным танцам.

Недавно она получила титул Miss International Ukraine и будет представлять Украину на международном конкурсе красоты Miss International 2026. Финал запланирован на 25 ноября в Токио.

Дарья Харитонова (фото: instagram.com/haritonovadd)

Харитонова также занимается моделингом, развивает созданный вместе с мамой бренд одежды Dary Design Studio и приобщается к благотворительным инициативам.