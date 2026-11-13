Блогерша Архипова во второй раз стала мамой: пол ребенка и первые фото

Украинская блогерша Даша Архипова, известная в TikTok как Дашулька Булька, родила второго ребенка. Радостной новостью она поделилась со своими подписчиками, опубликовав первые фото из роддома.

Детальнее об этом рассказывает Styler со ссылкой на ее Instagram.

Архипова родила второго ребенка

О рождении малыша она сообщила трогательным видео из родзала. 12 ноября 2026 года она во второй раз стала мамой - у блогерши родился сын.

Во время родов рядом с Дашей был муж Дмитрий. Он поддерживал жену, присутствовал в родзале и после рождения малыша перерезал пуповину.

"12.11.2026 нас стало больше. Сын. Как мы тебя ждали", - написала блогерша.

Как прошли роды

После рождения сына блогерша также опубликовала отдельный пост, в котором поблагодарила мужа и медицинскую команду за поддержку.

По словам Даши, роды были непростыми, однако помощь близких и врачей значительно облегчила этот опыт.

"Было ли это сложно? В некоторых моментах да. Но с поддержкой Димы, врачей, Дины, это было легче. Все прошло, все позади, главное, что с нами все хорошо", - поделилась Архипова.

Впоследствии блогерша пообщалась с подписчиками в Stories и ответила на вопрос о ходе родов. В частности, ее спросили, пользовалась ли она эпидуральной анестезией.

Даша ответила, что рожала без такого обезболивания. Также заверила, что чувствует себя более-менее хорошо, а подробнее о своем опыте расскажет позже.

"Нет, я родила без эпидуральной анестезии. Мои дела более-менее. В целом все хорошо. Чуть позже все расскажу", - отметила блоггерша.

Архипова также показала первые фотографии новорожденного сына и кадры из родзала.

Кто такая Даша Архипова (Дашулька Булька)

Даша Архипова - украинская блогерша, которая получила популярность благодаря юмористическим видео и лайфстайл-контенту. Она известна аудитории под псевдонимом Дашулька Булька.

Блогерше 29 лет. Ее страница в Instagram насчитывает около 255 тысяч подписчиков, а в TikTok за ней следят примерно 488 тысяч пользователей.

В своих соцсетях Даша рассказывает о повседневной жизни, материнстве, семье. Она часто публикует юмористические ролики и делится личным опытом.

Вместе с мужем Дмитрием блогерша воспитывает шестилетнюю дочь Элину, которая также появляется в ее видео. Девочка в этом году ушла в первый класс.

Теперь семья пополнилась еще одним малышом - сыном.