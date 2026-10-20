Звезду "Від пацанки до панянки" Владу Роговенко задержали в США

Украинскую блогершу Владу Роговенко, известную с участием в реалити "Супермодель по-українськи" и "Від пацанки до панянки", задержали в США по подозрению в домашнем насилии. Инцидент произошел во Флориде, а в обнародованных материалах появились подробности конфликта с партнером.
Что известно о задержании блогерши и обстоятельствах инцидента, рассказывает Styler.
За что задержали Владу Роговенко
О задержании украинской блогерши сообщил американский ресурс South Florida Busts, публикующий записи об арестах во Флориде.
В записи о задержании от 12 октября 2026 г. Роговенко фигурирует под именем Vladyslava Kolesnichenko. Отмечено, что она была задержана полицией города Санрайз в штате Флорида.
Основание задержания указано как "Touch or strike/battery/domestic viol". Эта формулировка касается возможного применения физической силы в контексте домашнего насилия.
По информации из обнародованного полицейского рапорта, сам инцидент произошел 11 октября вблизи торгового центра Sawgrass Mills.
В документе говорится, что блогерша находилась вместе со своим партнером, с которым они периодически расходились и возобновляли отношения. Пара имеет общую дочь, которой на момент происшествия было около месяца.
По версии правоохранителей, во время общения с полицией у Роговенко были признаки сильного алкогольного опьянения. В рапорте утверждается, что она разозлилась и ударила партнера ладонью и кулаком в участок груди и верхней части тела. После этого блогершу задержали и одели на нее наручники.
Интересно, что согласно документу мужчина не хотел привлечения Роговенко к уголовной ответственности. Он даже подписал соответствующее заявление. Несмотря на это, Роговенко доставили в больницу для медицинского осмотра, а затем - в тюрьму округа Бровард.
Что известно об иммиграционном содержании блогерши
Кроме подозрения в домашнем насилии, в американской записи о задержании Роговенко есть отметка "Imm fed hld".
Она касается федерального иммиграционного содержания. Это отдельная процедура, которая может влиять на возможность освобождения человека из-под стражи. Та самая отметка не означает, что блогерше выдвинули дополнительное уголовное обвинение или уже приняли решение о ее депортации.
Что Роговенко рассказывала о своих отношениях перед задержанием
В своем закрытом Telegram-канале Влада последний раз публиковала что-то новое 12 октября. Тогда блогерша жаловалась на мужчин, которые, по ее словам, не умеют извиняться и поддерживать. Она встретилась с отцом своей новорожденной дочери, чтобы попытаться восстановить с ним отношения. Но примирения не было. По словам Влады, найти общий язык не получилось.
"Мне нужно понять, хочу ли я тебя видеть... Я еще и виновата осталась", - сказала она.
Роговенко плакала и жаловалась на то, что сейчас в ее жизне есть только один ближайший человек, "открывающий дверь" к реализации. И это ее мама.
"Но она, когда дает мне эту возможность, тратит свою жизнь. И вы думаете, что я буду как-то плохо относиться к маме? Чтобы она сидела с моими детьми еще больше?!" - говорила блогерша.
Что известно о Владе Роговенко
Влада Роговенко стала известна в 2014 году благодаря участию в первом сезоне шоу "Супермодель по-українськи". В 2020 году она появилась в четвертом сезоне реалити "Від пацанки до панянки", а после приняла участие в проекте "Супермама", где одержала победу.
В октябре 2021 года Влада вышла замуж за моряка и блогера Александра Колесниченко, известного как Александр Космос. На тот момент пара уже воспитывала сына Марка, родившегося в 2020 году. В мае 2024-го у супругов появился второй сын Тим.
31 августа 2026 года блогерша в третий раз стала мамой. В США она родила дочь от мужчины по имени Алекс, с которым, по ее словам, имела непростые отношения. Таким образом, Роговенко воспитывает двоих сыновей от брака с Александром Колесниченко и маленькую дочь от другого партнера.
В одном из последних постов в Instagram Влада опубликовала фотографии с новорожденной дочерью.
Роговенко публично не объяснила обстоятельств задержания и не прокомментировала версию событий, изложенную в полицейском рапорте.
Ранее Styler также рассказывал, как сложились судьбы победителей шоу "Топ-модель по-украински".