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Главная Люди "Топ-модель по-українськи": где сейчас Самвел, Кутишевская, Мальвина и Брик (фото)
Люди 13 октября 2026 · 08:32
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"Топ-модель по-українськи": где сейчас Самвел, Кутишевская, Мальвина и Брик (фото)

От модельных контрактов за границей до работы с искусственным интеллектом и новых телепроектов - победители модельного реалити выбрали разные пути после шоу
Юлия Шиканова Юлия Шиканова Редактор-стажер Styler
"Топ-модель по-українськи": где сейчас Самвел, Кутишевская, Мальвина и Брик (фото)

Победители "Топ-модель по-українськи" (коллаж: Styler)

Победители "Топ-модель по-українськи" в свое время боролись за место в мире моды, а после шоу каждого ждали новые вызовы и возможности. Их карьеры сложились по-разному - от модельных контрактов до неожиданных профессиональных поворотов.

Как изменилась жизнь победителей "Топ-модель по-українськи" после шоу, рассказывает Styler.

Самвел Туманян

Самвел Туманян победил в первом сезоне "Топ-модель по-українськи" в 2017 году. Он стал первым мужчиной, одержавшим победу в украинской версии модельного реалити.

После шоу Самвел продолжил модельную карьеру. В частности, в 2018 году он рассказывал о работе в Шанхае, куда отправился по модельному контракту. Также мужчина интересовался музыкой и планировал развиваться по этому направлению.

В личной жизни Туманяна произошли важные перемены. В мае 2025 года он в первый раз стал отцом. У модели и их жены Анастасии родился сын Роберт.

&quot;Топ-модель по-українськи&quot;: где сейчас Самвел, Кутишевская, Мальвина и Брик (фото)
Самвел Туманян с супругой Анастасией и сыном Робертом (фото: instagram.com/samvel_official)

Яна Кутишевская

Яна Кутишевская победила во втором сезоне "Топ-модель по-українськи", финал которого состоялся в 2018 году. После победы она переехала из Подольска в Киев и продолжила строить модельную карьеру. Тогда Яна работала на съемках, посещала кастинги и даже побывала в Нью-Йорке вместе с ведущей проекта Аллой Костромичевой.

Впоследствии Кутишевская сменила профессиональное направление и начала работать с искусственным интеллектом. Теперь она создает цифровые модели и AI-инфлюэнсеров, а также предлагает учебные материалы для тех, кто хочет освоить это направление.

С начала полномасштабного вторжения девушка проживает в России и никак не комментирует войну.

&quot;Топ-модель по-українськи&quot;: где сейчас Самвел, Кутишевская, Мальвина и Брик (фото)
Яна Кутишевская (фото: instagram.com/izi.pryot)

Мальвина Чукля

Мальвина Чукля стала победительницей третьего сезона "Топ-модель по-українськи". В момент участия в шоу она воспитывала маленького сына и находилась в декрете.

После проекта Мальвина продолжила интересоваться модой и развивать свой стиль. В сентябре 2020 года она приняла участие в телепроекте "Богиня шопінгу", где смогла продемонстрировать свои знания модных тенденций.

Сейчас Чукля проживает в Черновцах и ведет блог в Instagram, где делится контентом о моде и лайфстайле.

&quot;Топ-модель по-українськи&quot;: где сейчас Самвел, Кутишевская, Мальвина и Брик (фото)
Мальвина Чукля (фото: instagram.com/malvina_chuklia)

Татьяна Брык

Татьяна Брик победила в "Супер Топ-модели по-українськи" в 2020 году. До этого она уже имела опыт работы с моделью и участвовала в предыдущих сезонах проекта.

Татьяна Брик, в отличие от сосредоточившихся на новых сферах участниц, объединяет несколько направлений деятельности. Моделинг остался важной частью ее профессиональной жизни. Татьяна работала по международным контрактам, а по возвращении в Украину попробовала себя и в других сферах. В 2021 году она рассказывала, что работала младшей медицинской сестрой в больнице, а затем присоединилась к проведению ПЦР-тестов.

В 2026 году Брик также появилась во втором сезоне шоу "Зрадники" на SWEET.TV. Сейчас Татьяна работает моделью, продолжает развиваться в косметологии и ведет личный блог в Instagram.

&quot;Топ-модель по-українськи&quot;: где сейчас Самвел, Кутишевская, Мальвина и Брик (фото)
Татьяна Брик (фото: instagram.com/tatyana_bryk)

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