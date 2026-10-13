"Топ-модель по-українськи": де зараз Самвел, Кутішевська, Мальвіна та Брик (фото)

Переможці "Топ-модель по-українськи" свого часу боролися за місце у світі моди, а після шоу на кожного чекали нові виклики та можливості. Їхні кар'єри склалися по-різному - від модельних контрактів до несподіваних професійних поворотів.

Як змінилося життя переможців "Топ-модель по-українськи" після шоу, розповідає Styler.

Самвел Туманян

Самвел Туманян переміг у першому сезоні "Топ-моделі по-українськи" у 2017 році. Він став першим чоловіком, який здобув перемогу в українській версії модельного реаліті.

Після шоу Самвел продовжив модельну кар'єру. Зокрема, у 2018 році він розповідав про роботу в Шанхаї, куди вирушив за модельним контрактом. Також чоловік цікавився музикою та планував розвиватися в цьому напрямі.

В особистому житті Туманяна відбулися важливі зміни. У травні 2025 року він уперше став батьком. У моделі та його дружини Анастасії народився син Роберт.

Самвел Туманян з дружиною Анастасією та сином Робертом (фото: instagram.com/samvel_official)

Яна Кутішевська

Яна Кутішевська перемогла в другому сезоні "Топ-моделі по-українськи", фінал якого відбувся у 2018 році. Після перемоги вона переїхала з Подільська до Києва та продовжила будувати модельну кар'єру. Тоді Яна працювала на зйомках, відвідувала кастинги й навіть побувала в Нью-Йорку разом із ведучою проєкту Аллою Костромічовою.

Згодом Кутішевська змінила професійний напрям і почала працювати зі штучним інтелектом. Тепер вона створює цифрових моделей та AI-інфлюенсерів, а також пропонує навчальні матеріали для тих, хто хоче освоїти цей напрям.

З початку повномасштабного вторгнення дівчина проживає у Росії та ніяк не коментує війну.

Яна Кутішевська (фото: instagram.com/izi.pryot)

Мальвіна Чукля

Мальвіна Чукля стала переможницею третього сезону "Топ-моделі по-українськи". На момент участі в шоу вона виховувала маленького сина й перебувала в декреті.

Після проєкту Мальвіна продовжила цікавитися модою та розвивати власний стиль. У вересні 2020 року вона взяла участь у телепроєкті "Богиня шопінгу", де змогла продемонструвати свої знання модних тенденцій.

Зараз Чукля проживає у Чернівцях та веде блог в Instagram, де ділиться контентом про моду та лайфстайл.

Мальвіна Чукля (фото: instagram.com/malvina_chuklia)

Тетяна Брик

Тетяна Брик перемогла в "Супер Топ-моделі по-українськи" у 2020 році. До цього вона вже мала досвід роботи моделлю та брала участь у попередніх сезонах проєкту.

Тетяна Брик, на відміну від учасниць, які зосередилися на нових сферах, поєднує кілька напрямів діяльності. Моделінг залишився важливою частиною її професійного життя. Тетяна працювала за міжнародними контрактами, а після повернення в Україну спробувала себе й в інших сферах. У 2021 році вона розповідала, що працювала молодшою медичною сестрою в лікарні, а згодом долучилася до проведення ПЛР-тестів.

У 2026 році Брик також з'явилася в другому сезоні шоу "Зрадники" на SWEET.TV. Зараз Тетяна працює моделлю, продовжує розвиватись в косметології та веде особистий блог в Instagram.