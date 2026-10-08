Даша Астаф'єва пояснила причину відмови від участі в новій "Фабриці зірок"

Відома українська модель, співачка та волонтерка Даша Астафьєва, яка свого часу сама була учасницею "Фабрики зірок" , не з'явиться у новій версії музичного проєкту. Артистка коротко, але доволі різко пояснила своє рішення у коментарях під дописом у соцмережі.

Styler з посиланням на допис артистки у Threads розповість, що сказала співачка та який зв'язок вона має з талант-шоу.

Що сказала Астаф'єва

У коментарях під дописом Даші Астаф’євої відомий український блогер, музикант та інфлюенсер Назар Олейник (Nester Olegovich) поцікавився, чому її не буде у новому сезоні шоу.

"Супер! Про інше. Дуже шкода, що тебе не буде на "Фабриці зірок". Як так?" - написав він.

Своєю чергою Астаф'єва доволі різко відповіла, що не планує долучатися до проєкту. Причину вона пов'язала з власним попереднім досвідом роботи з людьми з команди шоу.

"Звичайно не буде! Бо я вже напрацювалась з неприємними людьми. І зараз, нарешті, можу собі дозволити не робити цього. Це я про Володю і його команду", - написала співачка.

Допис Астаф'євої у соцмережі (скриншот)

З її відповіді можна припустити, що мова, ймовірніше за все, йде про Володимира Завадюка - продюсера оновленої "Фабрики зірок". Саме він 2026 року працює над перезапуском шоу.

Сам Завадюк раніше розповідав, що нова "Фабрика" має суттєво відрізнятися від проєкту 2000-х та бути платформою для розвитку молодих українських артистів.

Що ж стосується Астаф'євої, то вона не уточнила, які саме робочі ситуації стали причиною її негативного ставлення до команди.

Астаф'єва сама була "фабриканткою"

Для артистки "Фабрика зірок" - не просто телевізійний проєкт, а все ж доволі важлива частина початку її музичної кар'єри. Ще далекого 2007 року саме вона була однією з учасниць першого сезону української "Фабрики", яка виходила на "Новому каналі" аж до 2011 року та стала стартом для багатьох майбутніх артистів.

На той момент Астаф'єва вже була відомою моделлю, однак прагнула розвиватися і в музиці. Після участі у проєкті вона не здобула перемогу, проте її виступи привернули увагу продюсера Юрія Нікітіна.

Саме після "Фабрики" музична кар'єра Даші почала активно розвиватися. Вона стала учасницею гурту NIKITA, створеного Нікітіним, разом із Юлією Кавтарадзе. Згодом колектив випустив дебютний альбом, а сама артистка продовжила паралельно працювати у модельній та телевізійній сферах.