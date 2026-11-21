Кінець тижня може принести фінансові можливості та приємні зміни представникам чотирьох знаків китайського гороскопа . Астролог Арія Гміттер пояснила, кому вдасться покращити матеріальне становище, знайти нові джерела доходу та зробити важливі кроки до фінансової стабільності.

Свиня

Роки народження: 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Для Свиней кінець тижня може стати поворотним моментом у фінансових питаннях. Після періоду труднощів з'явиться можливість нарешті взяти витрати під контроль і зрозуміти, як ефективніше розпоряджатися грошима. За прогнозом Гміттер, зниження тривожності допоможе представникам знаку спокійніше оцінити своє матеріальне становище. Це вдалий час, щоб почати заощаджувати, переглянути бюджет і подумати про способи примноження накопичень.

Кролик

Роки народження: 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Кроликам фінансові перспективи можуть відкритися завдяки хорошій репутації та підтримці людей, які цінують їхні здібності. Хтось із минулого може запропонувати цікаву можливість або допомогти знайти роботу, яка відповідатиме вашим потребам. Гміттер радить не боятися відкрито говорити про бажаний заробіток, умови праці та власні амбіції. Ваші попередні зусилля та готовність допомагати іншим можуть нарешті принести відчутну користь.

Коза

Роки народження: 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

Для Кіз кінець тижня може відкрити нові можливості для збільшення доходу. Оточення зверне увагу на ваші творчі здібності, нестандартні ідеї та навички, які можуть виявитися корисними для інших. За прогнозом астролога, не варто відмахуватися від компліментів і пропозицій співпраці - за ними може стояти реальна фінансова перспектива. Використовуйте свої таланти та не бійтеся перетворювати цікаві ідеї на додаткове джерело заробітку.

Тигр

Роки народження: 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Тиграм варто зосередитися на довгострокових фінансових цілях, а не шукати швидкого збагачення. Арія Гміттер прогнозує сприятливий період для підготовки до важливих переговорів щодо зарплати та кращих умов роботи. Представникам знаку варто заздалегідь оцінити свої обов'язки, досягнення та аргументи, які допоможуть обґрунтувати бажаний рівень винагороди. Впевненість, чіткий план і наполегливість можуть допомогти Тиграм домогтися вигідніших домовленостей.