Перед варінням крупи часто промивають. Це потрібно не лише для того, щоб прибрати пил, дрібні домішки, а й надлишок поверхневого крохмалю. Проте робити це однаково з гречкою, рисом і булгуром не варто: кожен продукт має свої особливості.

Скільки разів промивати гречку

Звичайну гречану крупу перед приготуванням рекомендується промити 1-2 рази холодною водою. Це допоможе прибрати пил і можливі дрібні сторонні частинки.

Для цього гречку пересипають у миску або дрібне сито, заливають водою, обережно перемішують і зливають її. За потреби процедуру повторюють.

У рекомендаціях BBC Good Food радять промивати гречку під проточною водою, поки вона не стане прозорою. Після цього крупу потрібно добре відцідити.

Зверніть увагу, що є й виняток. Він стосується попередньо обсмаженої гречки, яку промивати перед варінням не обов'язково.

Скільки разів потрібно мити рис

Цю крупу перед варінням зазвичай промивають не менше 2-3 разів, а за потреби - й більше, поки вода не стане майже прозорою.

Під час промивання з поверхні зерен змивається частина крохмалю, через надлишок якого рис може злипатися. Саме тому цей етап надзвичайно важливий, якщо хочеться отримати розсипчастий гарнір.

Наприклад, фахівці Panasonic радять залити рис холодною водою, обережно перемішати руками, злити її та повторити процедуру ще кілька разів. Не потрібно сильно терти зерна, щоб не пошкодити їх.

Водночас не варто промивати рис безкінечно. Зокрема, Гарвардська школа громадського здоров'я попереджає: надмірне миття може зменшувати вміст водорозчинних вітамінів групи B, особливо в збагаченому білому рисі. А попередньо промитий рис, якщо це зазначено виробником, додаткового миття не потребує.

Чи потрібно промивати булгур перед варінням

На відміну від рису та звичайної гречки, булгур зазвичай не потрібно промивати перед приготуванням.

Ця крупа виготовляється з пшениці, зерна якої попередньо обробляють, пропарюють, висушують і подрібнюють. Тому її часто можна одразу засипати в каструлю та заливати водою.

Наприклад, виробник Bob's Red Mill у рецептах приготування булгуру радить відразу додавати крупу до води й варити під кришкою приблизно 12 хвилин - без попереднього промивання.

Якщо ж у пачці помітний пил або дрібні сторонні частинки, булгур можна швидко сполоснути в дрібному ситі та добре відцідити.

Як не зіпсувати крупу під час промивання

Щоб підготувати гарнір правильно, варто дотримуватися кількох простих правил:

використовуйте прохолодну проточну воду;

для дрібних круп беріть сито з маленькими отворами;

не перетирайте зерна руками занадто сильно;

після промивання рис і гречку добре відціджуйте;

завжди перевіряйте інструкцію на упаковці, особливо якщо крупа попередньо оброблена.

Така, зовсім проста підготовка, допоможе отримати гарнір із правильною текстурою та не витрачати зайвий час на кухні.