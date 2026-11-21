Для приготування цієї незвичайної страви знадобляться доступні інгредієнти, дрібна тертка та звичайна каструля. Завдяки буряку галушки матимуть насичений рожевий колір, а грибний соус додасть їм ніжного вершкового смаку.

Як приготувати цю страву без блендера та духовки, розповідає редакторка Styler Юлія Люшньова.

Бурякові галушки з грибами: покроковий рецепт

Інгредієнти:

Варений буряк - 100 г

Яєчний жовток - 15 г (1 невеликий)

Пшеничне цільнозернове борошно - 40 г, за потреби трохи більше

Сіль - до смаку.

Для грибного соусу:

Печериці - 100 г

Крем-сир - 30 г

Вершкове масло - 10 г

Тепла вода - 20 мл

Моцарела - до смаку

Сіль - до смаку.

Час приготування: приблизно 30 хвилин, якщо буряк уже відварений.

Кількість порцій: 2 невеликі.

Спосіб приготування

Підготуйте буряк

Відварений буряк очистіть від шкірки та промокніть паперовим рушником, щоб прибрати зайву вологу. Натріть на найдрібнішій тертці.

Я використала саме варений буряк, тому для цього рецепта не потрібні ні духовка, ні блендер.

Замісіть тісто

До натертого буряка додайте яєчний жовток і дрібку солі. Ретельно перемішайте до однорідності.

Поступово всипайте борошно, щоразу перемішуючи масу. Почніть із 20 г, потім додавайте невеликими порціями.

У моєму випадку на 100 г буряка знадобилося близько 40 г борошна, щоб тісто почало тримати форму. Однак кількість може відрізнятися залежно від вологості овоча.

Сформуйте галушки

Злегка присипте робочу поверхню борошном. Із тіста сформуйте невеликі кульки або короткі овальні шматочки.

Тісто може залишатися трохи липким, але має тримати форму. Не варто додавати надто багато борошна, інакше готові ньокі можуть стати щільними.

Відваріть галушки

У каструлі доведіть підсолену воду до слабкого кипіння.

Спочатку опустіть у воду одну галушку, щоб перевірити, чи добре вона тримає форму. Якщо ж розпадається, додайте до решти тіста ще трохи борошна.

Варіть невеликими порціями. Після спливання залиште їх у воді приблизно на 1-2 хвилини, потім перевірте готовність одного з них.

Приготуйте грибний соус

Печериці наріжте невеликими шматочками. На сковороді розтопіть вершкове масло та обсмажте гриби до готовності, поки зайва волога не випарується.

Додайте крем-сир і кілька ложок теплої води або відвару з-під галушок. Перемішуйте на слабкому вогні, доки соус не стане однорідним і кремовим.

За потреби додайте ще трохи рідини, щоб отримати бажану консистенцію. Посоліть до смаку.

Подайте страву

Готові бурякові галушки перекладіть на тарілку, додайте гриби та полийте вершково-сирним соусом. За бажанням прикрасьте свіжою зеленню або невеликою кількістю тертої моцарели.

Бурякові галушки з грибами у вершково-сирному соусі, які я готувала вдома (фото: Юлія Люшньова)

Що зробити, щоб бурякові ньокі не розварилися

Найважливіше: контролювати вологість тіста. Варений буряк містить чимало води, тому кількість борошна може змінюватися навіть за однакової ваги інгредієнтів.

Не варто одразу додавати багато борошна, намагаючись повністю прибрати липкість. Краще сформувати один пробний ньокі та перевірити його у воді.

Також не допускайте бурхливого кипіння, адже інтенсивний рух води може пошкодити ніжні галушки.

Алергени: пшениця (глютен), яйця, молочні продукти (лактоза).