12 місце - Овен

Овни не звикли довго вагатися, коли хтось їм подобається. Вони легко проявляють ініціативу, можуть першими запросити на побачення й не вважають відмову приводом зупинятися чи ображатися.

11 місце - Лев

Леви люблять увагу та компліменти, тому не дуже бояться показувати свою зацікавленість. Вони можуть першими заговорити з людиною, яка сподобалася, але очікуватимуть у відповідь не менш яскравої реакції.

10 місце - Стрілець

Стрільці легко знайомляться, фліртують і не бояться нових вражень. Якщо хтось привернув їхню увагу, вони швидше зроблять перший крок, ніж витрачатимуть час на сумніви та здогадки.

9 місце - Близнюки

Близнюкам нескладно почати розмову, пожартувати чи ненав'язливо натякнути на симпатію. Вони можуть довго підтримувати флірт, але перетворити його на щось серйозніше іноді наважуються не одразу.

8 місце - Скорпіон

Скорпіони не часто демонструють справжні почуття одразу, адже не хочуть показувати свою вразливість. Навіть якщо вони сильно закохані, можуть спочатку спостерігати за людиною та перевіряти, чи варто їй довіряти.

7 місце - Телець

Тельці не люблять поспіху в особистому житті й зазвичай довго придивляються до потенційного партнера. Вони бояться помилитися у виборі, тому можуть чекати на чіткий сигнал взаємності, перш ніж відкрити свої почуття.

6 місце - Водолій

Водолії можуть здаватися дуже відкритими та товариськими, але в романтичних питаннях часто поводяться непередбачувано. Вони не завжди розуміють, як правильно показати симпатію, тому іноді приховують її за жартами або дружнім спілкуванням.

5 місце - Терези

Терези мріють про романтику, але бояться зробити щось не так і зіпсувати можливі стосунки. Вони довго зважують кожне слово, аналізують поведінку обранця та чекають, що саме партнер першим проявить ініціативу.

4 місце - Козоріг

Козороги не люблять демонструвати свої слабкості, а зізнання в симпатії для них може стати справжнім випробуванням. Вони бояться відмови та втрати контролю над ситуацією, тому часто обирають вичікувальну позицію.

3 місце - Діва

Діви схильні аналізувати кожну дрібницю: погляд, повідомлення, інтонацію та навіть випадкову зустріч. Через страх зробити помилку вони можуть так довго готуватися до першого кроку, що момент для зізнання вже минає.

2 місце - Рак

Раки дуже чутливі до відмов і болісно переживають нерозділені почуття. Навіть коли вони закохані, можуть приховувати симпатію за дружньою поведінкою, сподіваючись, що інша людина першою здогадається про їхні справжні наміри.

1 місце - Риби

Риби часто живуть романтичними мріями та можуть подумки уявити цілу історію кохання ще до першого побачення. Проте зробити реальний крок їм заважає страх розчарування: вони бояться, що зізнання зруйнує красиву ілюзію або виявиться невзаємним.