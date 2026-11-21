Кто-то легко приглашает на свидание, а кто-то неделями обдумывает обычное сообщение. Астрологи составили рейтинг знаков Зодиака , которым сложнее всего проявить инициативу в отношениях.

12 место - Овен

Овны не привыкли долго сомневаться, когда кто-то им нравится. Они легко проявляют инициативу, могут первыми пригласить на свидание и не считают отказ поводом останавливаться или обижаться.

11 место - Лев

Львы любят внимание и комплименты, поэтому не очень боятся показывать свою заинтересованность. Они могут первыми заговорить с понравившимся человеком, но будут ожидать в ответ не менее яркой реакции.

10 место - Стрелец

Стрельцы легко знакомятся, флиртуют и не боятся новых впечатлений. Если кто-то привлек их внимание, они скорее сделают первый шаг, чем потратят время на сомнения и догадки.

9 место - Близнецы

Близнецам несложно начать разговор, пошутить или ненавязчиво намекнуть на симпатию. Они могут долго поддерживать флирт, но превратить его в нечто более серьезное иногда решаются не сразу.

8 место - Скорпион

Скорпионы не часто демонстрируют настоящие чувства сразу, не хотят показывать свою уязвимость. Даже если они сильно влюблены, могут сначала наблюдать за человеком и проверять, стоит ли ему доверять.

7 место - Телец

Тельцы не любят спешки в личной жизни и обычно долго присматриваются к потенциальному партнеру. Они боятся ошибиться в выборе, поэтому могут ожидать четкого сигнала взаимности, прежде чем открыть свои чувства.

6 место - Водолей

Водолеи могут казаться очень открытыми и общительными, но в романтических вопросах часто ведут себя непредсказуемо. Они не всегда понимают, как правильно показать симпатию, поэтому иногда скрывают ее за шутками или дружеским общением.

5 место - Весы

Весы мечтают о романтике, но боятся сделать что-то неверное и испортить возможные отношения. Они долго взвешивают каждое слово, анализируют поведение избранника и ждут, что партнер первым проявит инициативу.

4 место - Козерог

Козероги не любят демонстрировать свои слабости, а признание в симпатии для них может стать настоящим испытанием. Они боятся отказа и потери контроля за ситуацией, поэтому часто выбирают выжидательную позицию.

3 место - Дева

Девы склонны анализировать каждый пустяк: взгляд, сообщение, интонацию и даже случайную встречу. Из-за страха сделать ошибку они могут так долго готовиться к первому шагу, что момент для признания уже проходит.

2 место - Рак

Раки очень чувствительны к отказам и болезненно переживают безответные чувства. Даже когда они влюблены, могут скрывать симпатию за дружеским поведением, надеясь, что другой человек первым догадается об их истинных намерениях.

1 место - Рыбы

Рыбы часто живут романтическими мечтами и могут мысленно представить всю историю любви еще до первого свидания. Однако сделать реальный шаг им мешает страх разочарования: они боятся, что признание разрушит красивую иллюзию или окажется безответным.