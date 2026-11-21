Кто-то легко приглашает на свидание, а кто-то неделями обдумывает обычное сообщение. Астрологи составили рейтинг знаков Зодиака, которым сложнее всего проявить инициативу в отношениях.
Styler рассказывает, кто из представителей зодиакального круга возглавляет его.
12 место - Овен
Овны не привыкли долго сомневаться, когда кто-то им нравится. Они легко проявляют инициативу, могут первыми пригласить на свидание и не считают отказ поводом останавливаться или обижаться.
11 место - Лев
Львы любят внимание и комплименты, поэтому не очень боятся показывать свою заинтересованность. Они могут первыми заговорить с понравившимся человеком, но будут ожидать в ответ не менее яркой реакции.
10 место - Стрелец
Стрельцы легко знакомятся, флиртуют и не боятся новых впечатлений. Если кто-то привлек их внимание, они скорее сделают первый шаг, чем потратят время на сомнения и догадки.
9 место - Близнецы
Близнецам несложно начать разговор, пошутить или ненавязчиво намекнуть на симпатию. Они могут долго поддерживать флирт, но превратить его в нечто более серьезное иногда решаются не сразу.
8 место - Скорпион
Скорпионы не часто демонстрируют настоящие чувства сразу, не хотят показывать свою уязвимость. Даже если они сильно влюблены, могут сначала наблюдать за человеком и проверять, стоит ли ему доверять.
7 место - Телец
Тельцы не любят спешки в личной жизни и обычно долго присматриваются к потенциальному партнеру. Они боятся ошибиться в выборе, поэтому могут ожидать четкого сигнала взаимности, прежде чем открыть свои чувства.
6 место - Водолей
Водолеи могут казаться очень открытыми и общительными, но в романтических вопросах часто ведут себя непредсказуемо. Они не всегда понимают, как правильно показать симпатию, поэтому иногда скрывают ее за шутками или дружеским общением.
5 место - Весы
Весы мечтают о романтике, но боятся сделать что-то неверное и испортить возможные отношения. Они долго взвешивают каждое слово, анализируют поведение избранника и ждут, что партнер первым проявит инициативу.
4 место - Козерог
Козероги не любят демонстрировать свои слабости, а признание в симпатии для них может стать настоящим испытанием. Они боятся отказа и потери контроля за ситуацией, поэтому часто выбирают выжидательную позицию.
3 место - Дева
Девы склонны анализировать каждый пустяк: взгляд, сообщение, интонацию и даже случайную встречу. Из-за страха сделать ошибку они могут так долго готовиться к первому шагу, что момент для признания уже проходит.
2 место - Рак
Раки очень чувствительны к отказам и болезненно переживают безответные чувства. Даже когда они влюблены, могут скрывать симпатию за дружеским поведением, надеясь, что другой человек первым догадается об их истинных намерениях.
1 место - Рыбы
Рыбы часто живут романтическими мечтами и могут мысленно представить всю историю любви еще до первого свидания. Однако сделать реальный шаг им мешает страх разочарования: они боятся, что признание разрушит красивую иллюзию или окажется безответным.
Ранее мы рассказывали, кто самый надежный знак Зодиака.