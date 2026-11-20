У шостому випуску романтичного реаліті " Холостяк-15 ", який вийшов 20 листопада, Єлизавета Колношенко несподівано завершила участь у шоу ще до Церемонії троянд. Дівчина, яка на першій вечірці отримала від В'ячеслава Кравцова троянду першого враження, так і не змогла продовжити свою романтичну історію з головним героєм.

Чому Єлизавета покинула "Холостяк" та як відбулося її прощання з головним героєм, розповідає Styler.

Чому Єлизавета Колношенко покинула "Холостяк"

Єлизавета Колношенко стала однією з учасниць, для яких шостий тиждень на проєкті виявився останнім. Причому дівчина завершила участь ще до церемонії троянд, на якій В'ячеслав Кравцов зазвичай вирішує, з ким хоче продовжити знайомство.

Після відеозвернення рідних дівчат, Кравцов покликав Колношенко на особисту розмову. На ній він сказав, що продюсери шоу розповіли, що вона брала у них телефон і сказала, що вона не дзвонила "Стасу", хоча у них лишився виклик. Єлизавета спробувала збрехати, проте у В'ячеслава були скріншоти дзвінків та номера телефону. Спочатку дівчина сказала, що це її помічниця, потім, що айтішник і Слава відмітив, що готовий був би закрити очі на цю ситуацію, якби вона зізналась чесно.

Напружена розмова В'ячеслава та Єлизавети (скриншот)

Потім дівчина пояснила, що Стас привозив їй валізи з речима, бо її тато багато працює і зайнятий. Кравцов зазначив, що вона зізналась тільки під тиском і прямими фактами, а не від питання. Крім того, він сказав, що не така вона вже й щира, як казала. З огляду на вищесказане, Кравцов прийняв рішення поставити крапку в їх спілкуванні і попросив покинути проект.

Хто така Єлизавета Колношенко та як складалася її історія на проєкті

24-річна Єлизавета Колношенко, також відома як Lisa Muse, родом із Херсона. Нині вона живе в Києві, займається підприємництвом та є співзасновницею діджитал-агенції, яка спеціалізується на просуванням брендів у соціальних мережах.

На "Холостяк" дівчина прийшла з бажанням побудувати серйозні стосунки. У В'ячеславі Кравцові її зацікавили цілеспрямованість, сильний характер та успішність.

Знайомство пари виявилося особливим. Єлизавета вирішила справити враження не розповідями про себе, а музикою. Вона зіграла для баскетболіста на фортепіано, і цей виступ настільки зацікавив чоловіка, що він подарував їй троянду першого враження.

Однак надалі їхні стосунки розвивалися не так стрімко. У п'ятому випуску Єлизавета потрапила на подвійне побачення з Дар'єю Харитоновою. Дівчата змагалися на велотреку, а переможниця отримувала право обрати продовження зустрічі.

Дар'я виграла змагання та обрала відпочинок у спа. Спочатку Кравцов провів час із Єлизаветою під час масажу, а згодом залишився з Харитоновою в басейні. Саме там між головним героєм та Дар'єю відбувся перший поцілунок сезону.

Попри це, наприкінці п'ятого випуску Єлизавета отримала можливість продовжити знайомство з баскетболістом. Однак уже наступного тижня її історія на проєкті завершилася.