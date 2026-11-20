Поєднання ніжної риби, розсипчастої крупи та овочів - один із моїх улюблених варіантів ситної вечері. Особливість цієї страви в тунці , який швидко обсмажується в кунжуті та чудово смакує з кисло-солодким соусом.

Кіноа з тунцем татакі та овочами - рецепт

Інгредієнти

Тунець (стейк) - 200 г

кіноа - 80 г

цвітна капуста - 70 г

капуста романеско - 50 г

морква - 50 г

печериці - 40 г

кунжут - 10 г

соєвий соус - 2 ч. л.

бальзамічний крем-соус - 1 ч. л.

оливкова олія - 1 ч. л.

лимонний сік - 1 ч. л.

сіль - до смаку.

Час приготування: 30 хвилин.

Кількість порцій: 2.

Спосіб приготування

Спочатку промиваємо кіноа під проточною водою. Перекладаємо в каструлю, заливаємо приблизно 100 мл води та додаємо дрібку солі. Доводимо до кипіння, зменшуємо вогонь та варимо під кришкою відповідно до інструкції на упаковці, зазвичай 15-20 хвилин. Після приготування залишаємо крупу на кілька хвилин, щоб вона стала розсипчастою. Цвітну капусту та романеско розбираємо на невеликі суцвіття, моркву нарізаємо кружальцями, а печериці - пластинками. Капусту та моркву відварюємо приблизно 3-4 хвилини, щоб вони трохи розм'якшилися, після чого зливаємо воду. На сковорідці розігріваємо оливкову олію. Викладаємо печериці та підготовлені овочі, обсмажуємо приблизно 5-7 хвилин до готовності. Наприкінці додаємо чайну ложку соєвого соусу та перемішуємо. Я раджу залишати овочі злегка хрусткими, щоб вони не були надто м’якими. Тунець обсушуємо паперовим рушником, злегка змащуємо лимонним соком та обкачуємо в кунжуті. Насіння потрібно трохи притиснути до поверхні філе, щоб воно добре трималося. Розігріваємо сковорідку з рештою олії та викладаємо тунець. Для традиційного татакі обсмажуємо рибу на сильному вогні приблизно по хвилині з кожного боку, а також коротко обсмажуємо краї. Так утвориться кунжутна скоринка, а середина залишиться майже сирою. Для цього способу потрібно використовувати рибу, придатну для споживання без повної термічної обробки, з перевіреного магазину. Знімаємо тунець зі сковорідки, залишаємо на хвилину та нарізаємо скибочками поперек волокон. На тарілку викладаємо готову кіноа, зверху розміщуємо шматочки тунця. Поруч додаємо обсмажені овочі та гриби. Наприкінці поливаємо рибу бальзамічним крем-соусом.

Моя порада: не додавайте занадто багато бальзамічного соусу. Він має лише підкреслювати смак тунця, а не перебивати його. Для початку достатньо однієї чайної ложки.

Кіноа з тунцем татакі в кунжуті (фото: Юлія Люшньова)

Що важливо знати про приготування тунця

Татакі - спосіб приготування, за якого рибу швидко обсмажують зовні, залишаючи середину сирою або майже сирою. Однак така термічна обробка не гарантує знищення небезпечних мікроорганізмів.

За рекомендаціями FDA, для безпечнішого споживання рибу слід готувати до внутрішньої температури 63 градуси. Це особливо важливо для вагітних, дітей, літніх людей та людей з ослабленим імунітетом. У такому разі тунець буде повністю приготованим, а не традиційним татакі.

Алергени: риба, соя, кунжут. Також перевірте склад готового бальзамічного соусу.