Гречана локшина має легкий горіховий присмак, який чудово поєднується із морепродуктами та грибами . Я вирішила доповнити цю страву брюссельською капустою, щоб зробити вечерю не лише ситною, а і цікавою за смаком.

Для цієї страви я обрала собу - японську локшину, до складу якої входить гречане борошно. Вона добре поєднується з насиченими соусами, а завдяки грибам та брюссельській капусті вечеря виходить яскравішою за звичайні макарони з креветками.

Інгредієнти:

Гречана локшина соба - 150 г

Креветки очищені - 200 г

Печериці - 150 г

Брюссельська капуста - 200 г

Соєвий соус - 2 ст. л.

Мед - 1 ч. л.

Сік лайма - 1 ч. л.

Вода - 2 ст. л.

Оливкова олія - 1 ч. л. за бажанням.

Час приготування: 25-30 хвилин.

Кількість порцій: 2.

Як приготувати гречану локшину з креветками

Бланшуйте брюссельську капусту

Спочатку я знімаю пошкоджені зовнішні листочки та зрізаю сухі кінчики. Опускаю капусту в киплячу підсолену воду приблизно на 3-5 хвилин, залежно від розміру головок.

Після цього одразу перекладаю її в миску з дуже холодною водою. Завдяки такому способу капуста зберігає яскравий зелений колір, не розварюється та залишається злегка хрусткою.

Відваріть локшину

Собу готую відповідно до інструкції на упаковці. Зазвичай для цього потрібно лише кілька хвилин.

Важливо не переварити локшину, адже вона може втратити пружність. Після приготування промиваю її прохолодною водою, щоб прибрати зайвий крохмаль, та залишаю стікати.

Приготуйте гриби

Печериці нарізаю пластинками та викладаю на розігріту антипригарну сковорідку. Готую на середньому вогні, поки не випарується зайва волога, а гриби злегка не підрум'яняться.

За бажанням додаю трохи оливкової олії.

Додайте креветки

До печериць викладаю очищені сирі креветки. Готую приблизно 2 хвилини з кожного боку, залежно від їхнього розміру.

Приготуйте соус

В окремій мисочці змішую соєвий соус, мед, сік лайма та воду. Додаю суміш до грибів із креветками та прогріваю близько хвилини.

Потім викладаю на сковорідку гречану локшину та обережно перемішую, щоб соус рівномірно розподілився. Прогріваю ще приблизно хвилину та знімаю з вогню.

Подавайте страву

На тарілку викладаю локшину з печерицями та креветками. Поруч розміщую брюссельську капусту, а зверху додаю трохи соусу зі сковорідки.

Гречана локшина з креветками, грибами та брюссельською капустою, яку я готувала вдома (фото: Юлія Люшньова)

Мені подобається не змішувати капусту з локшиною до подачі. Так вона зберігає свій колір, а на тарілці гарно контрастують зелені овочі, темна соба та креветки.

Моя порада: соба швидко вбирає соус, тому не варто залишати її надовго на гарячій сковорідці. Найкраще додавати локшину наприкінці приготування, щоб вона залишалася пружною та не злиплася.

Алергени: ракоподібні, соя, пшениця та глютен (якщо вони входять до складу локшини або соусу).