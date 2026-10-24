Фунчоза з куркою та овочами: швидкий рецепт обіду за 25 хвилин

Фунчоза - простий варіант обіду чи вечері, коли хочеться урізноманітнити звичне меню. Страву з азійськими нотками можна приготувати легко і вдома.
Власним рецептом ділиться редакторка Styler Юлія Люшньова.
Інгредієнти на 2 порції:
- фунчоза (суха) - 60 г;
- куряче філе (сире) - 150 г;
- заморожений овочевий мікс - 150 г;
- свіжий огірок - 1 невеликий;
- соєвий соус - 1 ст. л., далі до смаку;
- соус теріякі - приблизно 1 ст. л.;
- рисовий оцет без доданого цукру й солі - ½ ч. л. (за бажанням);
- олія - 2 ч. л.
Орієнтовний час приготування: 25 хвилин
Як приготувати фунчозу з куркою та овочами
Приготуйте курку
Спочатку я нарізала куряче філе смужками та обсмажила на сковороді з 1 ч. л. олії на середньому вогні, періодично перевертаючи, до повної готовності.
Готовність курки найкраще перевіряти кухонним термометром. Для цього вставте щуп у найтовщу частину шматочка м'яса. За рекомендаціями FoodSafety.gov, температура всередині птиці має сягати щонайменше 74 градусів.
Приготуйте овочі
Готову курку перекладіть на тарілку. На тій самій сковороді з рештою олії приготуйте заморожений овочевий мікс відповідно до інструкції на упаковці. Періодично перемішуйте, а зайвій рідині наприкінці дайте випаруватися.
Запарте фунчозу
Поки готувалися овочі, я залила суху фунчозу гарячою водою та залишила приблизно на 5 хвилин, щоб вона набухла й стала м'якою. Водночас спосіб і тривалість приготування можуть відрізнятися залежно від виробника, тому обов'язково перевіряйте інструкцію на своєму пакуванні. Готову локшину відкиньте на сито, щоб стекла зайва вода.
Змішайте інгредієнти
Свіжий огірок я нарізала брусочками та додала до фунчози разом із готовими овочами. Потім влила соєвий соус і все перемішала. Також додала ½ ч. л. рисового оцту для легкої кислинки.
Подайте страву
Розкладіть фунчозу з овочами на дві тарілки, зверху викладіть курку та полийте соусом теріякі. Я додаю його наприкінці, щоб окремо відчувався солодкуватий смак соусу.
Містить сою. Соуси можуть містити пшеницю (глютен) - перевіряйте склад на етикетці.
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