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Смачно 24 жовтня 2026 · 18:17

Фунчоза з куркою та овочами: швидкий рецепт обіду за 25 хвилин

Соєвий соус і теріякі додають страві насиченого смаку та легкої солодкавості
Юлія Люшньова Юлія Люшньова Редактор-стажер Styler
Фунчоза з куркою та овочами: швидкий рецепт обіду за 25 хвилин

Чоловік тримає в руках тарілку з фунчозою (колаж: Styler)

Фунчоза - простий варіант обіду чи вечері, коли хочеться урізноманітнити звичне меню. Страву з азійськими нотками можна приготувати легко і вдома.

Власним рецептом ділиться редакторка Styler Юлія Люшньова.

Інгредієнти на 2 порції:

  • фунчоза (суха) - 60 г;
  • куряче філе (сире) - 150 г;
  • заморожений овочевий мікс - 150 г;
  • свіжий огірок - 1 невеликий;
  • соєвий соус - 1 ст. л., далі до смаку;
  • соус теріякі - приблизно 1 ст. л.;
  • рисовий оцет без доданого цукру й солі - ½ ч. л. (за бажанням);
  • олія - 2 ч. л.

Орієнтовний час приготування: 25 хвилин

Як приготувати фунчозу з куркою та овочами

Приготуйте курку

Спочатку я нарізала куряче філе смужками та обсмажила на сковороді з 1 ч. л. олії на середньому вогні, періодично перевертаючи, до повної готовності.

Готовність курки найкраще перевіряти кухонним термометром. Для цього вставте щуп у найтовщу частину шматочка м'яса. За рекомендаціями FoodSafety.gov, температура всередині птиці має сягати щонайменше 74 градусів.

Приготуйте овочі

Готову курку перекладіть на тарілку. На тій самій сковороді з рештою олії приготуйте заморожений овочевий мікс відповідно до інструкції на упаковці. Періодично перемішуйте, а зайвій рідині наприкінці дайте випаруватися.

Запарте фунчозу

Поки готувалися овочі, я залила суху фунчозу гарячою водою та залишила приблизно на 5 хвилин, щоб вона набухла й стала м'якою. Водночас спосіб і тривалість приготування можуть відрізнятися залежно від виробника, тому обов'язково перевіряйте інструкцію на своєму пакуванні. Готову локшину відкиньте на сито, щоб стекла зайва вода.

Змішайте інгредієнти

Свіжий огірок я нарізала брусочками та додала до фунчози разом із готовими овочами. Потім влила соєвий соус і все перемішала. Також додала ½ ч. л. рисового оцту для легкої кислинки.

Фунчоза з куркою та овочами, що я готувала вдома
Фунчоза з куркою та овочами, що я готувала вдома (фото: Юлія Люшньова)

Подайте страву

Розкладіть фунчозу з овочами на дві тарілки, зверху викладіть курку та полийте соусом теріякі. Я додаю його наприкінці, щоб окремо відчувався солодкуватий смак соусу.

Фунчоза з куркою, овочами та соусом теріякі
Фунчоза з куркою, овочами та соусом теріякі (фото: Юлія Люшньова)

Містить сою. Соуси можуть містити пшеницю (глютен) - перевіряйте склад на етикетці.

Раніше ми розповідали, як приготувати мінісосиски в тісті в аерогрилі, які печуться за 20 хвилин.

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