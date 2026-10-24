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Тренди 24 жовтня 2026 · 15:22

Не лише білі: стилістка Марковська пояснила, які кросівки варто вибрати на роки (відео)

Деякі пари швидко втрачають актуальність, а інші легко вписуються в образи роками
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Не лише білі: стилістка Марковська пояснила, які кросівки варто вибрати на роки (відео)

Дівчата у різних кросівках спілкуються між собою (колаж: Styler)

Стилістка Яна Марковська назвала три моделі кросівок, які залишатимуться актуальними тривалий час, і пояснила, з чим їх поєднувати. Вона також розповіла, на які деталі звертати увагу під час вибору взуття.

Styler із посиланням на відео в її Instagram розповідає, які моделі варто додати до гардероба.

Кросівки з ретросилуетом у стилі 70-х і 90-х

Перша модель - кросівки з вінтажним дизайном, натхненним модою 1970-х і 1990-х років. Це можуть бути пари з естетикою ретроспорту, подібні до моделей, які з'являються в колекціях Dries Van Noten, або класичні олдскульні силуети.

Таке взуття легко вписати в повсякденний гардероб. Воно доповнює як строгі штани, так і розслаблені джинси, допомагаючи збалансувати образ і зробити його менш формальним.

Ретрокросівки підійдуть тим, хто хоче мати стильний вигляд без складних стилістичних комбінацій. Завдяки лаконічному дизайну їх можна поєднувати з базовими футболками, сорочками, жакетами та повсякденними сукнями.

Замшеві кросівки у відтінках від екрю до ванільного

Ще один варіант, на який радить звернути увагу Яна Марковська, - замшеві кросівки в м'яких світлих відтінках. Серед них - екрю, ванільний, кремовий і бежевий.

За словами стилістки, таке взуття асоціюється з естетикою тихої розкоші. Нейтральна палітра робить його універсальним, а замшева фактура додає образу глибини та візуально благородного вигляду.

Світлі замшеві кросівки можна поєднувати з молочними штанами, синіми джинсами, костюмами та одягом із принтами. Вони також добре доповнюють багатошарові образи, у яких поєднуються різні матеріали й відтінки.

Під час вибору варто звернути увагу на догляд: світла замша потребує регулярного очищення та захисту від вологи.

Технологічні кросівки

Третя категорія - технологічні кросівки зі спортивним дизайном. Як приклади Марковська назвала New Balance 204L та Adidas Adistar.

Такі моделі поєднують функціональність, комфорт і виразний силует. Вони доречні для насичених днів, коли доводиться багато ходити, а також допомагають додати сучасного настрою повсякденним комплектам.

Технологічні кросівки можна носити з широкими джинсами, прямими штанами, спортивними комплектами та навіть із більш строгими речами, створюючи контраст між класикою й елементами спортивного стилю.

Стилістка вважає, що таке взуття вже стало частиною сучасної класики: воно відповідає потребі в комфорті та водночас залишається помітним елементом образу.

Як вибрати чорні кросівки, щоб вони мали дорогий вигляд

Окремо Яна Марковська звернула увагу на чорні кросівки. Попри універсальність кольору, саме з такими моделями, за її словами, легко помилитися.

Щоб взуття не нагадувало масивні шкільні кросівки для змінного взуття, стилістка радить відмовитися від надмірно громіздких силуетів. Натомість варто придивитися до моделей із тонкою підошвою та матовою фактурою.

Для такого взуття підійдуть замша або матова шкіра. Ці матеріали допомагають зробити дизайн стриманішим, а силует - візуально легшим.

Чорний колір сам по собі досить виразний, тому лаконічна форма й мінімум зайвих деталей можуть зробити пару універсальнішою. Такі кросівки простіше поєднувати з джинсами, костюмними штанами та повсякденним одягом.

На що звернути увагу під час вибору

Щоб кросівки не стали покупкою на один сезон, варто оцінити кілька моментів:

  • силует - вибирайте модель, яка пасує до більшості штанів і джинсів у вашому гардеробі;
  • колір - нейтральні відтінки простіше поєднувати з різними речами;
  • матеріал - замша додає фактурності, а шкіра може бути практичнішою залежно від умов використання та догляду;
  • комфорт - якщо ви багато ходите, звертайте увагу на посадку, підтримку стопи та зручність підошви;
  • доречність - не варто купувати модель лише через популярність: важливо, щоб вона відповідала вашому стилю та способу життя.

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