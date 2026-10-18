Що купити, щоб не оновлювати гардероб щосезону: поради стилістки Марковської

Стилістка Яна Марковська назвала три речі , які, на її думку, не втратять актуальності щонайменше п’ять років. Вона пояснила, як ці покупки допоможуть створювати різноманітні "луки" без постійних витрат.

Styler із посиланням на відео в її Instagram розбирався, які речі варто обрати для практичного гардероба та як поєднувати їх у стильних образах.

Робоча куртка, або барн-джекет

Барн-джекет - куртка в робочому стилі, натхненна одягом для сільськогосподарських і господарських робіт.

Першою річчю, на яку радить звернути увагу стилістка, є барн-джекет. Це практична куртка, яка стала альтернативою звичному тренчу та добре вписується в повсякденні образи.

Її перевага - універсальність. Куртку можна поєднувати з базовими джинсами, футболками, трикотажем і навіть романтичними сукнями. Завдяки цьому одна річ допомагає створювати різні комплекти - від невимушених до більш жіночних.

Ще одна особливість барн-джекета - фактура матеріалу. З часом тканина може набувати потертостей, які додають виробу характеру. Тому така куртка може залишатися доречною в гардеробі не один сезон.

Під час вибору варто звертати увагу на якість тканини, зручність крою та колір. Найпрактичнішими будуть моделі, які пасують до більшості речей у вашій шафі.

Джинси глибоких і складних відтінків

Ще одна рекомендація Яни Марковської - не обмежуватися класичним блакитним денімом. За словами стилістки, цікавою альтернативою можуть стати джинси темно-синього, кобальтового, шоколадного або графітового кольору.

Такі відтінки допомагають урізноманітнити гардероб і водночас залишаються досить універсальними. Їх можна поєднувати з білими футболками, сорочками, жакетами, светрами та верхнім одягом нейтральних кольорів.

Замість чисто білого деніму стилістка також радить розглянути молочні моделі або джинси ніжного блакитного відтінку. Вони можуть стати основою світлих образів і добре поєднуватися з бежевими, сірими, коричневими та пастельними речами.

Окремо Марковська згадує персиковий денім. Такий колір підійде тим, хто хоче додати гардеробу м'якості та кольору, але не готовий до надто яскравих рішень.

Під час вибору джинсів важливий не лише відтінок, а й посадка. Саме крій визначає, наскільки комфортно модель сидітиме та як поєднуватиметься з іншим одягом.

Рожева сорочка у смужку

Третя річ у списку стилістки - рожева сорочка з вертикальною смужкою. Вона може стати альтернативою класичній білій сорочці, якщо хочеться освіжити базовий гардероб без радикальних змін.

Таку модель легко вписати в різні стилі. Для ділового образу її можна поєднати з костюмними брюками, жакетом і лаконічним взуттям. У повсякденному варіанті сорочка матиме гарний вигляд із джинсами, базовою футболкою або спідницею.

Рожевий колір додає комплекту м'якості, а смужка робить сорочку виразнішою. Водночас вона залишається достатньо універсальною, щоб носити її в різні пори року та комбінувати з одягом, який уже є в гардеробі.

Щоб річ не втратила актуальності надто швидко, варто вибирати стриманий відтінок рожевого, комфортну посадку та якісний матеріал. Таку сорочку можна носити самостійно, під светром або жакетом, а також використовувати для багатошарових образів.

Як зібрати практичний гардероб без зайвих витрат

Рекомендації стилістки зводяться до простого принципу: перед покупкою нової речі варто подумати, із чим саме ви її носитимете. Барн-джекет може доповнити сукні та джинси, кольоровий денім - урізноманітнити повсякденні комплекти, а рожева сорочка - стати альтернативою звичній білій моделі.

Щоб гардероб залишався практичним, вибирайте речі, які поєднуються щонайменше з кількома вже наявними позиціями. А під час купівлі джинсів оцінюйте не лише модний колір, а й посадку, крій та деталі, зокрема розташування кишень.

Такий підхід допоможе рідше купувати одяг під впливом швидкоплинних трендів і частіше використовувати речі, які вже є у вашій шафі.