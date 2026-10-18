Что купить, чтобы не обновлять гардероб каждый сезон: советы стилиста Марковской

Стилист Яна Марковская назвала три вещи, которые, по ее мнению, не потеряют актуальности не менее пяти лет. Она объяснила, как эти покупки помогут создавать различные "луки" без постоянных затрат.
Styler со ссылкой на видео в ее Instagram разбирался, какие вещи следует выбрать для практического гардероба и как сочетать их в стильных образах.
Рабочая куртка или барн-джекет
Барн-джекет - куртка в рабочем стиле, вдохновленная одеждой для сельскохозяйственных и хозяйственных работ.
Первой вещью, на которую советует обратить внимание стилист, это барн-джекет. Это практичная куртка, которая стала альтернативой привычному тренчу и хорошо вписывается в повседневные образы.
Ее преимущество - универсальность. Куртку можно сочетать с базовыми джинсами, футболками, трикотажем и даже романтичными платьями. Благодаря этому одна вещь помогает создавать разные комплекты - от непринужденных до более женственных.
Еще одна особенность барн-джекета - фактура материала. Со временем ткань может приобретать потертости, придающие изделию характер. Поэтому такая куртка может оставаться уместной в гардеробе не один сезон.
При выборе следует обращать внимание на качество ткани, удобство кроя и цвет. Самыми практичными будут модели, которые подходят к большинству вещей в вашем шкафу.
Джинсы глубоких и сложных оттенков
Еще одна рекомендация Яны Марковской - не ограничиваться классическим голубым денимом. По словам стилиста, интересной альтернативой могут стать джинсы темно-синего, кобальтового, шоколадного или графитового цвета.
Такие оттенки помогают разнообразить гардероб и одновременно остаются достаточно универсальными. Их можно сочетать с белыми футболками, рубашками, жакетами, свитерами и верхней одеждой нейтральных цветов.
Вместо чисто белого денима стилистка также рекомендует рассмотреть молочные модели или джинсы нежного голубого оттенка. Они могут стать основой светлых образов и хорошо сочетаться с бежевыми, серыми, коричневыми и пастельными вещами.
Отдельно Марковская вспоминает персиковый деним. Такой цвет подойдет тем, кто хочет добавить в гардероб мягкости и цвета, но не готов к слишком ярким решениям.
При выборе джинсов важен не только оттенок, но и посадка. Именно крой определяет, насколько комфортно будет модель сидеть и как будет сочетаться с другой одеждой.
Розовая рубашка в полоску
Третья вещь в списке стилистки - розовая рубашка с вертикальной полоской. Она может стать альтернативой классической белой рубашке, если хочется освежить базовый гардероб без радикальных изменений.
Такую модель легко вписать в разные стили. Для делового образа ее можно сочетать с костюмными брюками, жакетом и лаконичным обувью. В повседневном варианте рубашка будет хорошо выглядеть с джинсами, базовой футболкой или юбкой.
Розовый цвет добавляет комплекту мягкости, а полоска делает рубашку более выразительной. В то же время она остается достаточно универсальной, чтобы носить ее в разное время года и комбинировать с одеждой, которая уже есть в гардеробе.
Чтобы вещь не потеряла актуальность слишком быстро, следует выбирать сдержанный оттенок розового, комфортную посадку и качественный материал. Такую рубашку можно носить самостоятельно, под свитером или жакетом, а также использовать для многослойных образов.
Как собрать практичный гардероб без лишних трат
Рекомендации стилиста сводятся к простому принципу: перед покупкой новой вещи стоит подумать, с чем именно вы будете ее носить. Барн-джекет может дополнить платья и джинсы, цветной деним - разнообразить повседневные комплекты, а розовая рубашка - стать альтернативой привычной белой модели.
Чтобы гардероб оставался практичным, выбирайте вещи, которые сочетаются по меньшей мере с несколькими позициями. А при покупке джинсов оценивайте не только модный цвет, но и посадку, крой и детали, в том числе расположение карманов.
Такой подход поможет реже покупать одежду под влиянием быстротечных трендов и чаще использовать вещи, которые уже есть в вашем шкафу.
Ранее Styler писал о советах Андре Тана по альтернативам джинсам.