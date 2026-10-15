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Главная Тренды Стильные альтернативы джинсам на каждый день: Андре Тан показал, что выбрать для работы и прогулок
Тренды 15 октября 2026 · 09:45
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Стильные альтернативы джинсам на каждый день: Андре Тан показал, что выбрать для работы и прогулок

Если любимые джинсы уже надоели, есть не менее удобные варианты, которые легко вписаться в повседневный гардероб
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Стильные альтернативы джинсам на каждый день: Андре Тан показал, что выбрать для работы и прогулок

5 стильных альтернатив джинсам на каждый день (фото: Styler)

Джинсы - универсальная вещь, которая выручает почти в любой ситуации. Но если вы носите их на работу, свидания, прогулки и даже семейные праздники, с течением времени может захотеться разнообразия. К счастью, есть немало альтернатив, в которых так же комфортно, но образы выглядят совсем иными.

Styler со ссылкой на видеосоветы дизайнера Андре Тана, опубликованные на его странице в Instagram, покажет пять стильных вариантов, которые помогут разнообразить повседневный гардероб без усилий.

Прямые брюки - универсальная замена джинсам.

Прямые брюки средней ширины - один из самых простых способов сделать гардероб разнообразнее. Они не слишком облегают фигуру, но и не создают излишнего объема.

Днем совмещайте их с базовой футболкой и кроссовками, а для ужина или свидания добавьте красивый топ и элегантную обувь. Достаточно изменить несколько деталей, чтобы тот же низ работал в разных ситуациях.

Юбка меди - женственный образ без лишних усилий

Юбка меди может стать великолепной альтернативой джинсам, если хочется придать образам воздушности. Ее можно носить с футболками, рубашками, свитерами и кедами.

Главное - выбирать модель, в которой удобно двигаться. Если узкая юбка заставляет делать мелкие шаги, обратите внимание на варианты с разрезом или более свободным кроем.

Стильная одежда не должна мешать нормально ходить, особенно если в ваших планах прогулка по городу или поход в кафе.

Трикотажные брюки - комфорт, который выглядит стильно

Если вы любите комфорт, но не хотите каждый день ходить в джинсах, присмотритесь к трикотажным брюкам. Они мягкие, приятные для тела и хорошо подходят для насыщенных будней.

Однако важно выбирать модели из плотной ткани, которые держат форму и не слишком обтягивают фигуру. Сочетайте их с лаконичным верхом, жакетом или структурированной рубашкой. Так образ будет выглядеть собранно, а не будет напоминать домашний комплект.

Чиносы - для непринужденных, но собранных образов

Чиносы - еще один вариант для тех, кто хочет отойти от привычных джинсов. Самый универсальный цвет: молочный, оливковый и темно-синий. Они легко сочетаются с базовыми вещами и не нуждаются в сложных стилистических решениях.

Добавьте к чиносам рубашку, ремень и лоферы - и будете иметь готовый образ для работы, встречи с друзьями или прогулки. А если заменить рубашку на простую футболку и обуть кроссовки, получится более расслабленный вариант.

Широкие брюки - для тех, кто любит свободу движений

Широкие брюки из мягкой ткани помогут создать непринужденный образ, который в то же время будет выглядеть элегантно. Они хорошо сочетаются с футболками, топами, рубашками и короткими жакетами.

Особое внимание уделите длине. Примеряйте брюки именно с той обувью, которую планируете носить каждый день: кроссовками, балетками или лоферами. Ткань может красиво спадать на обувь, но не должна волочиться по земле. Подметать улицы должна коммунальная служба, а не ваши новые брюки.

Главное правило: не нужно отказываться от джинсов, чтобы разнообразить гардероб. Достаточно иметь несколько альтернатив, которые подходят вашему образу жизни. Так вы сможете каждый день создавать новые образы без лишних затрат и сложных комбинаций.

Раньше мы рассказывали, какую сумку выбрать на каждый день и на что обратить особое внимание при покупке этого модного аксессуара.

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