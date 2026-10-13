Сумка на каждый день осенью и зимой: как выбрать размер, материал и удобные ручки

В сезоне осень-зима 2026-2027 актуальными будут сумки с выразительными фактурами, необычными формами и большим объемом.

Styler рассказывает, какие модели выбрать и на что обратить внимание при покупке, чтобы аксессуар был не только стильным, но и удобным в повседневном использовании.

Сумки "под крокодила"

Фэшн-блогерша под ником julia_stylelover в своем Instagram отмечает, что одним из заметных трендов сезона станут сумки с фактурой под крокодиловую кожу. Такое тиснение придает аксессуару выразительность, делает его визуально более дорогим и помогает создать эффектный образ даже без огромного количества дополнительных деталей.

Не следует ограничиваться только классическими черными или шоколадными моделями. В модных коллекциях можно встретить яркие варианты: красные, бирюзовые и малиновые. Такая сумка подойдет как к сдержанной повседневной одежде, так и более выразительным комплектам.

Элегантные клатчи

Клатчи снова привлекают внимание благодаря сочетанию женственности и выразительного дизайна. Хотя носить его в руке или под рукой может быть не всегда удобно, такие модели придают образу элегантности и могут стать его главным акцентом.

В то же время клатчи не следует считать исключительно вечерним аксессуаром. В сезоне осень-зима 2026-2027 актуальными могут быть модели разных размеров, цветов и фактур - от компактных вариантов для выхода до более вместительных сумок для повседневных образов.

Сумки в форме косметички

Сумки, напоминающие косметички, возвращаются в тренды. Их характерная форма, мягкие линии и компактный вид делают такие аксессуары интересным дополнением к гардеробу.

Среди возможных вариантов - черные, белые и красные модели, а также сумки с фактурным покрытием под крокодила. Они могут иметь минималистичный дизайн или более выразительные декоративные элементы.

Особенно интересным такой аксессуар может быть в сочетании с лаконичной одеждой: прямыми брюками, пальто, трикотажем или строгим жакетом. В этом случае необычная форма сумки будет привлекать внимание, не перегружая образ.

Большие сумки оверсайз

Вместительные сумки остаются практичным выбором для тех, кто привык носить с собой много вещей. Большие модели подходят для насыщенного рабочего дня, поездок по городу и повседневных дел.

Для холодного сезона можно выбрать структурированную модель из гладкой кожи или сумку с выразительной фактурой. Черные, коричневые и бордовые оттенки легко сочетаются с верхней одеждой, а большие мягкие силуэты хорошо дополняют расслабленные комплекты.

Чтобы сумка оверсайз выглядела гармонично, ее можно сочетать с длинным пальто, объемным шарфом, широкими брюками или джинсами. Такой аксессуар не только отвечает тенденции на большие формы, но и остается функциональным.

Структурированные сумки с короткой ручкой

Сумки с четкой формой и короткой ручкой, известные как top-handle, не теряют актуальности. Они выглядят элегантно и подходят как к офисному стилю, так и к более повседневным образам.

Если хочется найти более интересную альтернативу привычной модели, стоит присмотреться к сумкам с одной выразительной ручкой. Необычная конструкция может сделать даже аксессуар нейтрального цвета броской деталью гардероба.

Некоторые модели стилизуют с незастегнутым верхом, чтобы подчеркнуть непринужденность образа. Однако такой прием уместен только тогда, когда вещи внутри надежно защищены: ценности лучше не оставлять в открытой сумке.

Сумки с эффектом color-block

Для любителей экспериментировать со стилем подойдут сумки в технике color-block. Их особенность - сочетание двух или более контрастных цветов в одном аксессуаре.

Такие модели могут сочетать, например, черный и белый, коричневый и бежевый или насыщенные красные и синие оттенки. Благодаря этому сумка становится самостоятельным акцентом и помогает сделать даже простой комплект одежды более выразительным.

Лучше всего сочетать аксессуары color-block с базовыми вещами без лишнего количества принтов и декоративных элементов. Однотонное пальто, джинсы, свитер и лаконичная обувь создадут сбалансированный образ, в котором сумка будет оставаться главной деталью.

Сумки-ведра

Еще одна модель, на которую стоит обратить внимание - bucket bag, или сумка-ведро. Она отличается характерной формой, емким внутренним пространством и обычно имеет верх, который стягивается шнурком или фиксируется другим способом.

Главное преимущество такой сумки - практичность. Она может вместить больше вещей, чем компактный клатч, а благодаря необычному силуэту придает образу непринужденности.

Сумки-ведра можно сочетать с джинсами, объемным трикотажем, пальто прямого кроя и куртками. Для универсального гардероба подойдут модели в черном, коричневом или бежевом цвете, а для более смелых образов - яркие варианты.

Как выбрать сумку на осень-зиму: 7 практических советов

1. Обращайте внимание на вес сумки

Большие сумки оверсайз выглядят эффектно, но могут быть тяжелыми даже пустыми. Перед покупкой оцените вес аксессуара и подумайте, сколько вещей обычно носите с собой каждый день.

2. Проверьте ручки и ремешок

Если планируете носить сумку каждый день, важно, чтобы ручки не врезались в плечо, а ремешок можно было отрегулировать под свой рост. Съемный длинный ремешок станет преимуществом, ведь позволит носить сумку разными способами.

3. Выбирайте материал с учетом погоды

Осенью и зимой сумка часто контактирует с дождем, мокрым снегом и грязью. Для повседневного использования следует рассмотреть материалы, которые легко очищать, а также заранее проверить рекомендации производителя по уходу.

Натуральная замша выглядит роскошно, но требует более внимательного ухода. Специалисты American Leather Chemists Association отмечают, что гладкая кожа и качественные материалы с водоотталкивающими свойствами могут оказаться практичнее для меняющейся погоды.

4. Убедитесь, что внутри достаточно отделений

Красивая сумка не всегда удобна в повседневной жизни. Обратите внимание на наличие карманов для телефона, ключей и документов, а также отдельное отделение, где можно хранить мелкие вещи.

Если вы выбираете клатч или сумку-косметичку, заранее проверьте, поместятся ли внутри ваши самые необходимые вещи.

5. Проверьте застежки и фурнитуру

Перед покупкой несколько раз откройте и закройте сумку, проверьте молнии, кнопки, магнитные застежки и крепеж ручек. Фурнитура должна работать без заеданий, а швы - быть ровными и аккуратными.

Для города особенно удобны модели, которые можно надежно закрыть: это помогает оградить содержимое от дождя и посторонних рук.

6. Подбирайте размер в соответствии со своим гардеробом

Массивная сумка может стать главным акцентом образа, в то время как компактная модель придаст легкости. Важно учитывать пропорции: сумка должна гармонично сочетаться с верхней одеждой и не мешать двигаться.

Перед покупкой также подумайте, с чем вы будете носить аксессуар чаще всего - с длинным пальто, пуховиком, короткой курткой или объемным жакетом.

7. Не покупайте трендовую модель только из-за ее популярности

Тренды меняются, а качественная сумка может оставаться в гардеробе годами. Если вы хотите универсальный вариант, обратите внимание на черный, шоколадный, бордовый или темно-коричневый цвет и лаконичный дизайн.

А если в гардеробе уже есть базовые аксессуары, можно позволить себе эксперимент с тиснением "под крокодила", яркими оттенками или колор-блоком.