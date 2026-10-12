Пальто, кашемировый свитер и идеальные брюки: Андре Тан назвал главные инвестиции в гардероб

Андре Тан поделился советами, которые помогут тратить деньги на одежду разумнее. Дизайнер объяснил, почему иногда лучше заплатить больше за одну вещь, чем регулярно покупать ей замену.

Styler со ссылкой на видео в его Instagram рассказывает, на какие элементы гардероба следует обратить особое внимание.

Повседневная обувь

На первом месте в списке дизайнера - обувь, которую мы носим каждый день. В ней люди проводят много времени, поэтому она должна быть не только стильной, но максимально комфортной.

Андре Тан советует обращать внимание на правильный размер, удобство и соответствие обуви образу жизни. Это могут быть кроссовки для активных прогулок, туфли на каблуке или другие модели, которые отвечают вашим потребностям.

Не стоит выбирать пару исключительно из-за ее внешнего вида или популярности. Если обувь натирает, приводит к дискомфорту или не подходит для ежедневного использования, даже привлекательная цена не сделает такую покупку удачной.

Качественный кашемировый свитер

Второй вещью, в которую дизайнер рекомендует инвестировать, является кашемировый свитер. Лучше всего выбирать лаконичную модель, которую легко сочетать с разными элементами гардероба.

Такой свитер может стать основой многих образов - от повседневных до более элегантных. Его можно комбинировать с джинсами, классическими брюками, юбками и жакетами.

По словам Андре Тана, при должном уходе качественный кашемир способен служить годами. Дизайнер также обращает внимание на универсальность этой вещи, которую можно использовать в образах на протяжении разных сезонов.

Главное - не гнаться за сложными фасонами, а найти модель, которая будет подходить к большинству вещей в вашем шкафу.

Верхняя одежда

Еще одна категория, на которой не стоит экономить, - пальто и другая верхняя одежда. Именно эти вещи часто становятся основой образа в холодное время года, а также каждый день защищают от непогоды.

При выборе Андре Тан советует обращать внимание на качество ткани, посадку и фурнитуру. Важно, чтобы вещь хорошо сидела по фигуре, не сковывала движений и выглядела аккуратно.

Верхняя одежда должна быть практичной и выдерживать регулярное ношение. Дизайнер отмечает, что хорошее пальто можно носить не менее пяти лет.

Поэтому перед покупкой стоит оценить не только актуальность модели, но и то, насколько легко она будет сочетаться с остальными вещами в гардеробе.

Брюки с идеальной посадкой

Четвертый пункт в списке дизайнера - брюки, которые хорошо подходят именно вам. Даже качественная и дорогая модель может выглядеть неудачно, если ее длина или посадка не соответствуют особенностям фигуры.

Андре Тан подчеркивает, что иногда лучше приобрести не самую дорогую пару, а потратить дополнительные средства на подгонку у мастера.

Корректировка длины, талии и других деталей поможет сделать посадку значительно лучше. В результате даже базовые брюки будут выглядеть более опрятно и продуманно.

Этот подход особенно актуален для классических моделей, которые можно носить на работу, встречи и другие события. Ведь правильно подобранные брюки легко комбинировать с рубашками, свитерами, пиджаками и базовыми футболками.

Основная сумка

Замыкает список Андре Тана повседневная сумка - аксессуар, который должен быть не только красивым, но и функциональным.

Дизайнер советует проверять качество швов, прочность ручек, надежность застежек и вес изделия. Ведь сумка должна выдерживать ежедневное использование и вмещать все необходимое, не создавая дополнительного дискомфорта.

Особое внимание следует уделять практичности модели. Если аксессуар тяжел сам по себе, неудобен в ношении или имеет ненадежные детали, пользоваться им ежедневно будет сложно.

"Сумка должна носить ваши все вещи, а не вы сумку с большими амбициями", - шутит дизайнер.

Для ежедневного использования лучше выбирать модель, которая соответствует вашему ритму жизни, гармонично дополняет большинство образов и не теряет актуальности после смены модных тенденций.

Подытоживая свои рекомендации, Андре Тан подчеркивает: качественная вещь не обязательно должна быть самой дорогой. Высокая цена и известный логотип сами по себе не гарантируют комфорта, долговечности или удачной посадки.

Гораздо важнее оценивать материалы, качество пошива, функциональность и то, насколько часто вы будете носить покупку. Иногда именно удачно подобранная базовая вещь становится лучшей инвестицией в гардероб.