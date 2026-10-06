Не спешите покупать: Андре Тан объяснил, как проверять одежду в примерочной

Украинский дизайнер Андре Тан поделился простыми советами для тех, кто выбирает новую одежду в магазине. Он рекомендует проверять вещь не только перед зеркалом, но и в движении, чтобы оценить ее посадку и комфорт.

Styler со ссылкой на видео в его Instagram подробнее рассказывает об этом.

По словам дизайнера, одна из самых распространенных ошибок во время шопинга - покупать вещь, которая уже во время примерки заставляет человека втягивать живот, задерживать дыхание или постоянно поправлять одежду.

"Это же одежда, а не вступительный экзамен", - подчеркнул Андре Тан.

Сядьте в новой вещи

Первая проверка кажется простой, но о ней легко забыть. Дизайнер советует не ограничиваться несколькими минутами перед зеркалом, а обязательно сесть в одежде, которую вы планируете приобрести.

Брюки не должны больно врезаться в талию, а платье или юбка - задираться. Если при обычном движении вещь становится неудобной, это сигнал, что стоит померять другой размер или модель.

Андре Тан также напоминает: одежда должна соответствовать вашей фигуре уже сейчас, а не после предполагаемого похудения.

Проверьте, можно ли свободно двигаться

Второй совет касается верхней одежды, жакетов, пиджаков и других вещей, которые могут ограничивать движения.

Дизайнер предлагает поднять руки или обнять себя, чтобы проверить, не давит ли ткань и не сковывает ли она плечи.

Если после такого простого движения вы чувствуете дискомфорт, вещь вряд ли будет удобна в повседневной жизни. Особенно это важно для одежды, которую вы планируете носить много часов подряд.

Подумайте, с чем будете носить покупку

Перед покупкой стоит представить не только красивый образ в примерочной, но и свой реальный гардероб.

Андре Тан советует подумать как минимум о трех вещах, с которыми можно сочетать новую модель. Если в голове возникает только один праздничный образ, а других вариантов нет, возможно, эта покупка не будет столь практична, как кажется вначале.

Такой подход поможет избежать ситуации, когда вещь очень нравится в магазине, но после покупки большинство времени остается в шкафу.

Посмотрите на весь образ

Еще одна распространенная ошибка - оценивать лишь одну понравившуюся деталь.

Дизайнер советует отойти от зеркала и взглянуть на себя полностью. Важно оценить, как обстоит дело с обувью, верхней одеждой и другими элементами образа.

Иногда отдельно платье, жакет или брюки могут казаться идеальными, но в общей картине оказывается, что они не вписываются в ваш стиль или гардероб.

Перестаньте постоянно поправлять одежду

Пятая проверка - обратить внимание на то, как вещь ведет себя без вашей помощи.

Если во время примерки вы каждую минуту поправляете ткань, подтягиваете пояс, расправляете рукава или пытаетесь повернуть одежду на место, это может свидетельствовать о неудачной посадке.

"Если без ваших рук все сползает, перекручивается - вы покупаете себе дополнительную работу", - объяснил дизайнер.

Не покупайте вещь "на будущее"

Отдельно Андре Тан призвал не покупать одежду с мыслью: "Возьму, когда похудею".

Вещь должна быть удобной и хорошо сидеть на вашей фигуре уже сегодня. Ведь одежда предназначена для реальной жизни, а не для абстрактного момента в будущем.

Так что перед покупкой дизайнер советует пройти все пять проверок: сесть, проверить свободу движений, продумать сочетание с гардеробом, оценить весь образ и убедиться, что вещь не требует, чтобы ее постоянной поправляли.