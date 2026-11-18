28-летний украинский блогер и предприниматель Александр Слобоженко оказался в центре внимания после задержания в Италии . Предварительно мужчину разыскивали по подозрению в уклонении от уплаты налогов и легализации незаконных доходов. В то же время, еще до этой истории он неоднократно попадал в скандалы из-за демонстрации роскошного образа жизни во время полномасштабного вторжения России.

Styler более подробно расскажет, кто такой Слобоженко, как он строил собственный бизнес, чем известен в соцсетях и какие скандалы сопровождали его блогерскую карьеру.

Кто такой Александр Слобоженко и как он заработал первые деньги

Слобоженко родился 3 августа 1998 года в селе Белогородка Киевской области. Еще в детские годы, пишет LB.ua, он начал зарабатывать самостоятельно, работая помощником строителя.

Позже заинтересовался социальными сетями, развивал сообщества и чаты, пробовал себя в электронной коммерции. Впоследствии, в 2016 году, когда ему было 18 лет, начал заниматься арбитражем трафика (направление цифрового маркетинга, при котором специалисты покупают рекламу на одних площадках и направляют пользователей на другие сайты, получая вознаграждение за их привлечение - ред.).

В ноябре 2019 года Слобоженко, по его словам, основал команду Traffic Devils. Она специализировалась на медиабаинге и продвижении интернет-проектов.

Однако, как удалось выяснить журналистам NGL.media, юридическое лицо ООО "Трафик Дэвилс" зарегистрировали только в ноябре 2023 года. Тогда же создали еще одну компанию - "Трафик Дэвилс Эдженси". Учитывая это, начало работы команды и официальную регистрацию одноименной компании все же следует рассматривать как два отдельных события.

Ferrari за миллион долларов и авария в Дубае

Слобоженко активно демонстрировал в соцсетях дорогие автомобили, путешествия и роскошный отдых. Одной из самых громких историй стала авария на Ferrari SF90 Stradale в Дубае.

Речь идет о событии 2021 года, когда предприниматель арендовал гибридный суперкар, чтобы попробовать его перед возможной покупкой. Однако поездка закончилась ДТП.

31 января 2022 года Слобоженко опубликовал видео аварии в своем Instagram. Он отметил, что автомобиль стоил около миллиона долларов, а причиной инцидента, по его словам, могла быть техническая неисправность.

Авто, за рулем которого находился Слобоженко, после ДТП (скриншот)

В машине сработали подушки безопасности. Сам блогер и его пассажирка не пострадали.

Скандал из-за заграничных путешествий во время войны

В апреле 2024 года имя Слобоженко появилось в журналистском расследовании "Української правди" о мужчинах, которые путешествовали за границу во время общей мобилизации.

Журналисты обратили внимание на его поездки в европейские страны вместе с друзьями, а также на дорогие автомобили, на которых компания передвигалась во время отдыха.

По данным расследования, блогер пересекал государственную границу на основании справки военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе. Документ ему выдали в октябре 2022 года.

В то же время, журналисты сопоставили информацию о состоянии здоровья блогера с видео в его соцсетях, где он занимался спортом, катался на мотоциклах и участвовал в активных развлечениях.

Александр Слобоженко (фото: instagram.com/alex_slobozhenko)

Дело о 213 млн гривен неуплаченных налогов

16 августа 2024 года Бюро экономической безопасности сообщило о подозрении Александру Слобоженко в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах и легализации имущества, полученного преступным путем.

По версии следствия, в 2020-2023 годах структура, которой руководил предприниматель, получала значительные доходы от арбитража интернет-трафика.

Среди направлений рекламирования стражи порядка назвали азартные игры, онлайн-ставки, сервисы знакомств и товары для красоты и здоровья.

По данным БЭБ, доходы не отражались в налоговых декларациях. Общая сумма незадекларированных поступлений, по оценке следствия, превысила 1 млрд. гривен, а бюджет недополучил более 213 млн. гривен налогов.

Правоохранители также утверждали, что для сокрытия средств использовали криптовалюту, платежные системы и электронные кошельки. В дальнейшем деньги обменивали на наличные.

В рамках уголовного производства детективы арестовали восемь транспортных средств, в том числе элитные спортивные автомобили, а также квартиры и другую недвижимость в Киеве.

Реакция блогера на обвинения

30 апреля 2025 года Слобоженко опубликовал видеообращение, в котором прокомментировало налоговое дело.

Он заявил, что погашает задолженность перед государством и сообщил о передаче 20 млн гривен на нужды Сил обороны Украины.

Также Слобоженко извинился за свою предварительную резкую реакцию на журналистов, которые исследовали его заграничные поездки. По его словам, он должен раньше публично объяснить ситуацию, однако не знал, как это сделать.

Задержание в Италии

17 ноября 2026 года Александр был задержан в одной из гостиниц итальянского города Риччоне. Операцию провели после получения информации о его местонахождении и на основании международного розыска через Интерпол.

О задержании 18 ноября сообщило итальянское издание Il Resto del Carlino также написало, что блогер задержан по запросу украинской стороны в связи с подозрениями в уклонении от уплаты налогов и отмывании средств.

После задержания встал вопрос его экстрадиции в Украину, где он должен отвечать на выдвинутые правоохранителями подозрения.