По обычному набору продуктов украинцы могут заплатить разные суммы даже в магазинах одного города. Мы проверили актуальные предложения четырех торговых сетей и подсчитали, насколько отличается стоимость пяти товаров, регулярно попадающих в покупки.

Styler сравнил предложения АТБ, Сильпо, NOVUS и Ашана на 18 ноября 2026 года, чтобы выяснить, сколько стоят хлеб, молоко, яйца, подсолнечное масло и гречка.

Хлеб

В этой категории рассмотрели фасованный хлеб весом 350 г. Для каждой торговой сети выбрали одну позицию из доступного ассортимента.

Стоимость хлеба 18 ноября:

АТБ - хлеб "Кулиничи" "Геркулес", тостовый с отрубями, 350 г - 33,60 грн.

Сильпо - хлеб "Царь-хлеб" "Президентский", столичный, 350 г - 18,01 грн.

NOVUS - хлеб "Царь Хлеб" "Паланга", нарезанный, 350 г - 28,49 грн.

Ашан - хлеб "Формула вкуса", белый пшеничный нарезанный, 350 г - 15,10 грн.

Цены на продукты в супермаркетах по состоянию на 18 ноября (коллаж: Styler)

Молоко

Для сравнения молочной продукции использовали товары жирностью 2,5-2,6%. Объем или масса упаковок составляет от 900 до 950 мл или г.

В каталогах магазинов представлены следующие цены:

АТБ - молоко "Ежедневный сбор", пастеризованное, 2,5%, 900 г - 44,50 грн.

Сильпо - молоко "Галичина" "Из чистых Карпат", 2,5%, 900 г - 39,99 грн.

NOVUS - молоко пастеризованное, 2,6%, 900 г - 41,99 грн.

Ашан - молоко "Селянское", микрофильтрованное, 2,5%, 950 г - 52,90 грн.

Самая низкая цена за упаковку среди приведенных товаров - в Сильпо. Молоко "Галичина" стоит 39,99 грн вместо 63,49 грн.

В Ашане молоко "Селянское" продается со скидкой 25% за 52,90 грн. Без акции его стоимость составляет 70,50 грн.

При этом в Ашане упаковка содержит 950 г продукта, а в других сетях - 900 г.

Куриные яйца

В этой категории проверили цены на яйца категории С1. Все выбранные упаковки содержат по 10 штук.

Сколько стоит десяток яиц:

АТБ - яйца куриные "Своя линия", категория С1, 10 шт. - 63,90 грн.

Сильпо - яйца "От доброй курицы" "Свежесть", категория С1, 10 шт. - 39,19 грн.

NOVUS - яйца куриные Marka Promo, категория С1, 10 шт. - 58,99 грн.

Ашан - яйца куриные Auchan, категория С1, 10 шт. - 62,70 грн.

Гречневая крупа

Гречку сравнивали в упаковках по 1 кг. В обзор вошли товары разных торговых марок.

В Сильпо и других сетях зафиксировали следующие предложения:

АТБ - гречневая крупа "Разумный выбор", 1 кг - 89,90 грн.

Сильпо - гречневая крупа "Премия", ядрица быстроразваривающаяся, 1 кг - 54,99 грн.

NOVUS - гречневая крупа Marka Promo, 1 кг - 81,49 грн.

Ашан - гречневая крупа Auchan, ядрица быстроразваривающаяся, 1 кг - 85,90 грн.

Подсолнечное масло

Для этой категории выбрали рафинированное подсолнечное масло в бутылках по 500 мл.

Цены в супермаркетах:

АТБ - масло "Своя линия", подсолнечное рафинированное, 500 мл - 53,13 грн.

Сильпо - масло "Премия", подсолнечное рафинированное, 500 мл - 56,99 грн.

NOVUS - масло "Щедрый Дар", подсолнечное рафинированное дезодорированное, 500 мл - 64,62 грн.

Ашан - масло Auchan, подсолнечное рафинированное, 500 мл - 49,40 грн.

Сколько нужно заплатить за набор продуктов

Чтобы определить общие расходы, мы подсчитали стоимость условной продуктовой корзины для каждой сети.

В нее включили одну упаковку хлеба весом 350 г, молоко, десяток куриных яиц, килограмм гречки и 500 мл подсолнечного масла.

По ценам 18 ноября получились следующие суммы:

АТБ - 285,03 грн.

Сильпо - 209,17 грн.

NOVUS - 275,58 грн.

Ашан - 266,00 грн.

Наименьшая сумма за сформированный набор товаров получилась в Сильпо - 209,17 грн.

На итоговые суммы повлияли акционные предложения. Поэтому после завершения акций стоимость такого набора может измениться.

Что нужно учитывать при сравнении

Для анализа использовали предложения из онлайн-каталогов АТБ, Сильпо и платформы Zakaz.ua, где представлены товары NOVUS и Ашана.

В обзор вошли продукты со схожими характеристиками, но они могут отличаться производителем, рецептурой, способом изготовления и другими особенностями.

Данные актуальны по состоянию на 18 ноября 2026 года. Цены могут зависеть от региона, конкретного магазина, наличия товаров и действующих скидок.