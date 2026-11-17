Иван Жилюк пишет музыку на стихи Стуса , соглашается безвозмездно сниматься у студентов и мечтает о доме, в котором будут вместе жить пожилые люди и дети-сироты. Эта затея для него личная: актера воспитала бабушка. А о собственных чувствах он теперь говорит более осторожно - признается, что влюбился, однако не спешит называть это отношениями.

В блице для Styler актер "Жіночий лікар. Нове життя" рассказал, как наблюдал за работой медиков, не выдавая своей профессии, почему наконец-то полюбил своего персонажа и какой опыт волонтерства поможет ему в новом сезоне.

– Что вам хочется изменить в своем персонаже в "Жіночий лікар. Нове життя"?

– Мне ничего не хочется менять в своем персонаже, ведь он наконец-то стал мне нравиться. Во-первых, потому что прошел фронт и пережил потерю.

Поскольку у меня есть друзья на фронте, а также большой опыт волонтерства, я эвакуировал людей, то знаю, что на фронте часто много верности и общества. Ситуация настолько критична, что нет места для всяческой плохости. Между людьми формируются очень теплые, побратимские, сестринские отношения из-за опасности и тяжелых обстоятельств, из которых нужно выходить.

И я подумал, что это крутой поворот в биографии персонажа, который поначалу был отрицательным. Судьба забросила его в такие обстоятельства, что он переосмысливает свои ценности. Фантастически, что мне нужно будет это сыграть. И свой опыт переносить.

– По вашему мнению, чем новый сезон "Жіночий лікар. Нове життя" удивит зрителей?

– Во-первых, собраны профессиональные актеры. Когда работают профессионалы - между ними есть химия. А химия - это то, что хочется видеть. Хочется видеть жизнь - видно, что и за кадром актеры взаимодействуют, что это не пластиковые фигурки.

По-моему, он поконкурирует с сериалами, которые создает искусственный интеллект. Возможно, это довольно громкая фраза, но... Да, контент красивый, интересные сюжеты, но это пластиково.

То, что мы снимаем, должно попасть в сердце. Я хочу, чтобы мой персонаж вызывал эмоции, чтобы у людей на душе становилось тепло, радостно и весело.

– Какому навыку вы научились ради роли и пользуетесь ею до сих пор?

– До начала съемок, еще с первого сезона, я тусовался с врачами: ходил на осмотры, общался. Папа моего знакомого работал в Институте сердца.

Я не хотел рассказывать, что являюсь актером, чтобы они не стали относиться ко мне как к актеру. Был очень молчаливым - как только открыл бы рот, сразу бы поняли, что я не из их сферы (смеется - ред.). Поэтому они думали, что я сын "шишки", который ничего не знает (смеется - ред.).

Если говорить о навыках - очень ценная лекарственная штука - сохранять тепло и любовь к людям, и при этом не стереться в ноль из-за того, что много смертей и горя.

– Есть ли профессиональное предложение, на которое вы согласились бы сразу, не обсуждая гонорар?

– Конечно, есть! Я без гонорара соглашаюсь на студенческие съемки. В последний раз студенты пригласили меня в свой короткий метр.

Соглашаюсь на работы людей, разделяющих мои ценности. Мне очень нравится мышление студентов, потому хочу с ними работать, учиться у них.

В более развитой профессиональной сфере я работал бы без гонорара там, где могу учиться и масштабировать свою личность.

– Что сейчас происходит в вашей личной жизни?

Мне кажется, что я влюбился. Я говорю этой девушке, что люблю ее, и чувствую эту любовь. Но когда ты выводишь это чувство изнутри наружу - как значение этих слов уменьшается, потому что исчезает определенная интимность.

Раньше я всем открывал свои чувства, а сейчас не хочется потерять драгоценное. Я даже не могу сказать, что в отношениях. Я просто в каком-то полете (смеется - ред.). Я в отношенческой трансформации.

– Вы легко делаете первый шаг, когда человек вам нравится?

– Не просто легко, я посол этого! Если человек нравится - сразу иду обниматься. Я очень легко вхожу в контакт. Полагаю, что все люди по природе любят друг друга. Мы предназначены для того, чтобы помогать друг другу и развиваться.

В природе заложено - делать первые шаги и сразу любить друг друга. Уже потом все усугубляется нашими травмами и переживаниями.

– На что больше всего любите тратить свободное время, когда никуда не нужно спешить?

Я занялся музыкой. Я долгое время медитировал и почувствовал, что являюсь музыкантом. Удивительным образом ко мне пришло цифровое фортепиано. Также много пишу музыку. Стараюсь с инструментом быть на "ты", стараюсь познакомиться с ним поближе.

Сегодня после тяжелой ночи я сел за фортепиано и создал музыку на стихотворение Стуса - "Терпи, терпи - терпець тебе шліфує". Я почти плакал.

Если бы не услышал себя, никогда бы не знал, что являюсь музыкантом в душе. Украина потеряла бы хорошего музыканта, а так - она его получила (смеется - ред.).

Актеры сериала "Жіночий лікар" (фото предоставлено пресс-службой)

– Какую свою мечту вы могли бы осуществить уже в этом году?

– У меня есть мечта - построить дом семьи, где будут жить пожилые люди и дети-сироты. Поскольку меня воспитывала сама бабушка, я знаю как это - получать огромное количество любви от человека, желающего дарить любовь. И одновременно дарить ей энергию, жизнь, двигать ее, не давать закиснуть и победить смертную тоску, которая иногда наступает у пожилых людей.

Выполню ли я эту мечту в этом году - нет. Мне нужно еще немного времени.

Что готовят в четвертом сезоне "Жіночий лікар. Нове життя"

Новые правила в медцентре и появление людей из прошлого менят жизнь героев "Жіночого лікаря. Нове життя". В четвертом сезоне заведующей отделением станет Марина Яворская, с которой Михаила Гончара связывает личная история. В коллектив также присоединится военный хирург Олесь Захарчук - будущий соперник Гончара в работе и любви.

Андрей Исаенко снова сыграет главного героя, который будет продолжать работать врачом и воспитывать дочь Таню. Олег Мельник в исполнении Евгения Ефремова в это время будет действовать в собственных интересах, угрожая планам нового руководства.

Над продолжением работают СТБ и FILM.UA Group, режиссером-постановщиком стал Андрей Колесник. Премьера запланирована на 2027 год на СТБ - четвертый сезон станет первым, который покажут на этом телеканале.