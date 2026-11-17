Украинский ресторатор Савва Либкин и телеведущая Анастасия Даугуле официально стали супругами. В сети появились их свадебные фотографии , где влюбленные позируют вместе на фоне моря и в одном из ресторанов Одессы.

Styler со ссылкой на пост со страницы фотографии stefany.amam в Instagram расскажет об этом подробнее.

Савва Либкин и Анастасия Даугуле показали свадебные фото

Так, на кадрах с особого дня пары, опубликованных фотографом, Либкин и Даугуле позируют вдвоем на пляже, а также в одном из одесских заведений ресторатора.

Судя по фотографиям, празднование состоялось в теплое время года. Для фотосессии молодожены подготовили несколько образов, а сами кадры получились романтичными и непринужденными.

Что же касается самой публикации, то ее фотограф подписала достаточно лаконично.

"Свадьба Савелия и Анастасии", - указано под публикацией.

Отметим также, что на возможное изменение семейного статуса ресторатора намекает и другая деталь: на фотографиях с этой собственной страницы можно заметить обручальное кольцо на руке.

Сами Либкин и Даугуле пока не рассказывали подробности церемонии и не делились отдельными заявлениями о браке.

Что известно об отношениях Саввы и Анастасии

Знакомство и романтическая история пары начались не вчера. Либкин и Даугуле уже имели отношения в 2014-2017 годах. Тогда их жизнь была связана с двумя городами - Киевом и Одессой, между которыми им приходилось регулярно ездить, чтобы проводить время вместе.

Несмотря на близость, общий быт пара не строила. Впоследствии роман завершился, однако полностью терять связь они не стали.

Уже в декабре 2025 Даугуле рассказывала, что они с ресторатором снова начали общаться. После перерыва в отношениях оба пытались наладить контакт и по-новому выстроить отношения.

Сколько раз был женат Савва Либкин и кто его бывшие жены

До нового романа в личной жизни ресторатора было несколько важных историй. По предварительным данным, он трижды официально женился, а также общался, в которых родилась еще одна дочь.

Первой женой Либкина стала Римма Сокол. Они обручились в 1985 году, вместе развивали ресторанный бизнес и воспитали дочь Юлию, родившуюся в 1987-м. После развода бывшим супругам удалось сохранить хорошие отношения. Позже ресторатор был в отношениях с Еленой. Официально брак они не регистрировали, но в 2000 году у них родилась дочь Николь.

Следующей официальной женой Либкина стала Лилия. Их союз длился около пяти лет. У пары родились еще две дочери - София в 2008 году и Мия в 2012-м.

Третий брак заключил ресторатор с журналисткой и продюсером Мариной Маричевой. Свадьба состоялась в апреле 2021 года в одном из одесских ресторанов Либкина.

Однако этот союз не стал последним: в декабре 2023 ресторатор сообщил о расставании. По его словам, решение было общим, а разошлись они без взаимных оскорблений.