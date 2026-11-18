Форшмак - одна из тех закусок, для которых не нужны ни дорогие продукты, ни особые кулинарные навыки. В этой версии обойдемся без яблок, зато добавим плавленый сырок и немного сливочного масла. Получится нежная, сливочная намазка с приятной соленостью сельди, которая прекрасно подходит со свежим или поджаренным хлебом .

Как приготовить форшмак всего за 15 минут, рассказывает редактор Styler Юлия Шиканова.

Форшмак без яблок

Ингредиенты

Филе слабосоленой сельди - 180 г,

Плавленый сырок - 70 г,

Яйца - 2 шт,

Лук - половина небольшой головки (примерно 35 г),

Сливочное масло - 30 г,

Белый хлеб - 1 небольшой ломтик (примерно 20 г),

Молоко - 1,5 ст. л,

Соль и черный молотый перец - по вкусу.

Как приготовить форшмак без яблок

Начинаем с яиц и хлеба. Яйца отварите вкрутую, а пока они готовятся, займитесь хлебом. Покладите ломтик в небольшую миску, залейте молоком и оставьте на 3-4 минуты. Хлеб должен хорошо размягчится, ведь именно он поможет сделать консистенцию форшмака более нежной. У меня было безлактозное молоко и оно придало немного сладости блюду.

Пока яйца варятся, а хлеб размокает - переходим к основанию. Филе сельди нарежьте мелкими кусочками. Лук также измельчите как можно помельче, чтобы его вкус равномерно распределился в закуске.

Приблизительная констистенция сельди и лука (фото: Юлия Шиканова)

Плавленый сырок натрите на мелкой терке. Если он слишком мягкий и прилипает к терке, покладите его ненадолго в морозильную камеру. С охлажденным сырком работать гораздо проще.

Готовые яйца охладите, очистите от скорлупы и мелко нарежте. Размоченный хлеб хорошо разомните вилкой. Если осталось лишнее молоко, слегка отожмите его.

Теперь переложите в глубокую миску сельдь, лук, яйца, плавленый сырок и хлеб.

Перебитые вилкой яйца и плавленый сыр (фото: Юлия Шиканова)

Если имеете блендер - отлично! Размельчите ингредиенты до желаемой консистенции. В противном случае тоже ничего страшного. Я сначала все тщательно порубила ножом, а затем дополнительно перетерла массу вилкой, чтобы консистенция получилась более однородной. Кстати, мне кажется, форшмак с маленькими кусочками сельди и яиц имеет свой шарм, поэтому совсем не обязательно превращать его в идеально гладкий паштет.

Когда основание готово, добавьте 30 грамм размягченного сливочного масла. Тщательно перемешайте, чтобы оно равномерно распределилось и объединило все ингредиенты.

Попробуйте форшмак. По желанию добавьте немного чёрного перца. С солью не спешите, потому что сельдь и плавленый сырок уже достаточно соленые, так что дополнительная соль может вообще не понадобиться.

Подавайте с белым или ржаным хлебом, лавашем или тостами.

Готовый форшмак на тосте из белого хлеба (фото: Юлия Шиканова)

Несколько маленьких секретов вкусного форшмака

Не торопитесь подавать закуску сразу после приготовления. Если оставить ее в холодильнике на 20-30 минут, масло чуть-чуть застынет, консистенция станет плотнее, а вкусы лучше соединятся.

Для более нежного результата выбирайте сливочный плавленый сырок без дополнительных вкусовых наполнителей. А если любите более выразительную текстуру, не измельчайте все ингредиенты до состояния крема.

Если лук оказался слишком жгучим, залейте его холодной водой на 5-10 минут, а затем хорошо обсушите. Она сохранит легкую хрусткость, но не будет перебивать нежный вкус закуски.

Блюдо содержит рыбу, молочные продукты, яйца и пшеницу (глютен). Дополнительные аллергены могут зависеть от состава плавленого сырка.