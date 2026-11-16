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Главная Вкусно Бутерброды с хурмой и сыром: необычный перекус без света за 5 минут (фото)
Вкусно 16 ноября 2026 · 18:01

Бутерброды с хурмой и сыром: необычный перекус без света за 5 минут (фото)

Для этой сладко-соленой закуски не понадобятся ни плита, ни духовка, ни другие электроприборы
Юлія Люшньова Юлія Люшньова Редактор-стажер Styler
Бутерброды с хурмой и сыром: необычный перекус без света за 5 минут (фото)

Девушка готовит бутерброды с хурмой (коллаж: Styler)

Эти бутерброды сочетают в себе нежность трех видов сыра, сладость хурмы и кислинку граната. Поэтому это интересный способ разнообразить осенний рацион.

Как приготовить эту закуску, рассказывает редактор Styler Юлия Люшнева.

Ингредиенты

  • Гречневый хлеб - 2 кусочка
  • Зернистый творог в сливках - 120 г
  • Крем-сыр - 40 г
  • Хурма - 40 г
  • Моцарелла - 40 г
  • Зерна граната - 20 г
  • Мандариновый сок - 1 ч. л.

Время приготовления: 5 мин.

Количество: 2 бутерброда.

Способ приготовления

  1. Замешиваю творожную основу. В небольшой миске смешиваю зернистый кисломолочный творог в сливках с крем-сыром. Добавляю чайную ложку свежевыжатого мандаринового сока и перемешиваю. Выходит нежная творожная намазка с легкой цитрусовой ноткой.
  2. Нарезаю фрукты и творог. Хурму режу небольшими кусочками, а моцареллу - маленькими кружочками.
  3. Формирую бутерброды. Беру два кусочка гречишного хлеба и распределяю между ними творожную основу. Сверху выкладываю нарезанную хурму и моцареллу.
  4. Прибавляю последний штрих. Посыпаю бутерброды зернами граната, которые придают сочности и приятной кислинки.
Бутерброды с хурмой, которые я приготовила дома (фото: Юлия Люшнева)
Бутерброды с хурмой, которые я приготовила дома (фото: Юлия Люшнева)

Мне понравилось, как в этом рецепте соединились сладкая хурма, нежные солоноватые сыры и свежие фруктовые акценты. При этом хлеб не нужно жарить, а все ингредиенты можно использовать сразу.

Такие бутерброды подойдут для быстрого завтрака, перекуса или легкой закуски. Особенно удобно готовить их при отключениях электроэнергии, ведь рецепт не требует термической обработки.

Пищевая ценность одного бутерброда:

  • Калорийность - 327 ккал

  • Белки - 16 г
  • Жиры - 12,5 г
  • Углеводы - 36 г.

Аллергены: молочные продукты (лактоза), возможен глютен в зависимости от состава гречишного хлеба.

Раньше мы рассказывали, как приготовить быстрые мелты с тунцом на газовой плите.

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