UA / RU
rbc.ua
Последние новости
06:56 Вкусно
Без света, но с горячим завтраком: быстрые мелты с консервированным тунцем на газовой плите
06:19 Полезное
Академический отпуск в 2026 году: при каких обстоятельствах студент может прервать обучение
05:55 Гороскопы
Таро-гороскоп на 6 ноября: что стоит сделать Львам, Водолеям и другим знакам Зодиака
20:08 Гороскопы
5 знаков Зодиака получат шанс изменить жизнь: прогноз астролога Хани с 5 ноября
18:29 Тренды
Падме из "Звездных войн": как изменилась Натали Портман и какие роли принесли ей признание
17:44 Полезное
Уход за абрикосом в ноябре: как правильно подготовить дерево к зиме
17:19 Полезное
Чем отличаются плановые, аварийные и графиковые отключения света: обьяснение для украинцев
17:01 Люди
Гнатковский провел "спиритический сеанс" в "Зрадниках": участники угадывали ответы выбывших игроков
16:31 Полезное
Цены на продукты в ноябре 2026: где дешевле покупать гречку, яйца и молоко
16:07 Вкусно
Куриный салат с помидорами и сыром в ананасово-ореховой крошке: простой рецепт (фото)
Все новости
Главная Вкусно Без света, но с горячим завтраком: быстрые мелты с консервированным тунцем на газовой плите
Вкусно 06 ноября 2026 · 06:56

Без света, но с горячим завтраком: быстрые мелты с консервированным тунцем на газовой плите

Сочная начинка, хрустящий хлеб и необычное сочетание пармезана с медом и французской горчицей
Юлія Люшньова Юлія Люшньова Редактор-стажер Styler
Без света, но с горячим завтраком: быстрые мелты с консервированным тунцем на газовой плите

Мужчина, держащий тарелку с тунцевыми бутербродами (коллаж: Styler)

В условиях постоянных атак и отключений электроэнергии не всегда есть время, силы или желание долго стоять у плиты. Однако даже из простых продуктов, которые хранятся впрок, можно приготовить что-то вкусное и порадовать себя теплой домашней едой.

Редактор Styler Юлия Люшнева рассказывает, как приготовить тунцевые горячие бутерброды на сковороде.

Ингредиенты для горячих бутербродов с тунцом

Для двох больших бутербродов понадобятся:

  • тостовый хлеб - 4 ломтика;
  • консервированный тунец - 100 г без жидкости;
  • майонез - 40 г;
  • пармезан - 40 г;
  • французская зернистая горчица - 1 ч. л.;
  • мед - 1/4 ч. л.;
  • сливочное масло - 15 г для обжаривания.

Как приготовить горячие бутерброды с тунцом

Шаг 1. Подготовьте начинку

Слейте жидкость из консервированного тунца и переведите рыбу в миску.

Добавьте майонез и часть мелко натертого пармезана. Тщательно перемешайте вилкой до однородности.

Для начинки я использовала немного больше майонеза, чем обычно добавляют к тунцу. Хотелось получить нежную и сочную консистенцию, которая будет контрастировать с подрумяненным хлебом.

Шаг 2. Сформируйте бутерброды

Разделите начинку на две равные части и выложите на ломтики тостового хлеба.

Накройте другими ломтиками и прижмите слегка, чтобы начинка равномерно распределилась.

Шаг 3. Приготовьте медово-горчичную творожную корку.

В отдельной мисочке смешайте остальные мелко натертые пармезаны, французскую зернистую горчицу и мед.

Я решила использовать именно французскую горчицу с зернышками, чтобы разнообразить текстуру корочки. Меда добавила совсем немного, ведь он должен лишь подчеркнуть солоноватый вкус пармезана.

Шаг 4. Нанесите сырную смесь

Распределите подготовленную смесь тонким слоем по наружным краям бутербродов.

Шаг 5. Обжарьте бутерброды

Разогрейте антипригарную сковороду на слабом огне и растопите сливочное масло.

Выложите бутерброды и обжаривайте до подрумянивания корочки. Проверяйте ее цвет уже через 40-60 секунд, поскольку мед и пармезан могут быстро темнеть.

Осторожно переверните широкую лопатку и обжарьте другую сторону.

Шаг 6. Подавайте горячими

Переложите бутерброды на тарелку, оставьте примерно на минуту, чтобы корочка немного остыла, и разрежьте наискось.

Подавайте теплыми, пока хлеб остается подрумяненным.

Горячие бутерброды с тунцом в сырной корочке, которую я готовила дома (фото: Юлия Люшнева)
Горячие бутерброды с тунцом в сырной корочке, которую я готовила дома (фото: Юлия Люшнева)

Что важно знать перед приготовлением

Эти бутерброды можно приготовить даже при отключении электроэнергии, если дома есть газовая плита. Для рецепта не требуются духовка, электрический гриль или другая техника - достаточно обычной антипригарной сковороды.

Пармезан лучше натирать помельче, чтобы его было легче распределить по поверхности хлеба.

Поскольку в сырной смеси есть мед, не стоит сильно разогревать сковороду. Потому что корочка может потемнеть раньше, чем прогреется начинка.

Аллергены: рыба, молочные продукты (лактоза), пшеница (глютен), яйца в составе майонеза, горчица.

Раньше мы рассказывали, как приготовить горячую еду без света.

Понравилась статья? Поделитесь ею с друзьями
FB TG X VB
ТОП Как выбрать кофе, если не знаешь, с чего начать: гид от Gemini Партнерский материал Как выбрать кофе, если не знаешь, с чего начать: гид от Gemini
Выплаты и льготы людям с инвалидностью в 2026 году: кто имеет право и как оформить помощь
Выплаты и льготы людям с инвалидностью в 2026 году: кто имеет право и как оформить помощь Полезное
Шеннен Догерти, Алисса Милано и Холли Мари Комбс: что стало со звездами сериала "Все женщины - ведьмы"
Шеннен Догерти, Алисса Милано и Холли Мари Комбс: что стало со звездами сериала "Все женщины - ведьмы" Тренды
Больше интересного
Как приготовить горячую еду без света: проверенные способы и важные правила безопасности Как приготовить горячую еду без света: проверенные способы и важные правила безопасности Остапова Анастасія · 05 ноября 2026, 11:22
Не любит гостей и не представляет себя женихом: какой Андрей Данилко вне образа Верки Сердючки Не любит гостей и не представляет себя женихом: какой Андрей Данилко вне образа Верки Сердючки Наталия Крижановская · 05 ноября 2026, 10:18
К чему снится опоздание: что значит не успеть на транспорт или важную встречу по соннику Миллера К чему снится опоздание: что значит не успеть на транспорт или важную встречу по соннику Миллера Наталия Крижановская · 05 ноября 2026, 08:54
Академический отпуск в 2026 году: при каких обстоятельствах студент может прервать обучение Академический отпуск в 2026 году: при каких обстоятельствах студент может прервать обучение Остапова Анастасія · 06 ноября 2026, 06:19