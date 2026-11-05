Падме из "Звездных войн": как изменилась Натали Портман и какие роли принесли ей признание

Роль Падме Амидалы сделала Натали Портман узнаваемой во всем мире, но именно последующие работы доказали ее актерский диапазон. Среди них - психологический триллер, биографическая драма и проекты Marvel, открывшие новые стороны ее таланта.

Как изменилась Натали Портман, за какую роль получила "Оскар" и какие изменения претерпела в личной жизни, рассказывает Styler.

От Матильды в "Леоне" до королевы Набу

Натали Портман родилась 9 июня 1981 года в Иерусалиме. Ее настоящая фамилия - Гершлаг. Когда девочке было три года, семья переехала в США. Там будущая актриса начала заниматься танцами, а потом попала на кастинг, который изменил ее жизнь.

В 1994 году на экраны вышел фильм Люка Бессона "Леон". 12-летняя Портман сыграла Матильду - девочку, которая после гибели семьи оказывается на попечении наемного убийцы Леона в исполнении Жана Рено. Для дебютантки это была сложная драматическая роль, но именно она привлекла внимание кинематографистов к юной актрисе.

Натали Портман в фильме "Леон" (скриншот)

Следующим большим этапом стали "Звездные войны". В 1999 году Портман появилась в эпизоде "Скрытая угроза" в образе Падме Амидалы - королевы планеты Набу. В продолжениях "Атака клонов" (2002) и "Месть ситхов" (2005) ее персонаж уже была сенатором и женой Энакина Скайвокера.

К слову, Styler уже рассказывал, как сменился экранный муж Натали Портман Гейден Кристенсен.

На момент выхода первого фильма трилогии Портман было 18 лет. В то же время, она не хотела, чтобы актерская карьера определяла всю ее жизнь. После съемок первого эпизода "Звездных войн" она поступила в Гарвардский университет, где изучала психологию. В 2003 году актриса получила диплом бакалавра.

Натали Портман в фильме "Звездные войны. Скрытая угроза" (скриншот)

В материале Harvard Gazette от 2015 года Портман вспоминала, что сначала чувствовала себя неуверенно среди студентов и боялась, что ее будут воспринимать только как известную актрису, а не серьезную студентку. Учеба она совмещала со съемками и экзаменами, иногда летая между университетом и съемочными площадками.

"Близость" и "V означает Вендетта": выход за пределы образа Падме

После завершения трилогии "Звездных войн" Портман стала активнее выбирать драматические роли. Одной из самых важных стала работа в фильме Майка Николса "Близость" (2004).

Актриса сыграла Элис - молодую женщину, которая оказывается в запутанных отношениях с писателем Дэниелом, фотографкой Анной и врачом Ларри. Ее партнерами стали Джуд Лоу, Джулия Робертс и Клайв Овен.

Натали Портман в фильме "Близость" (скриншот)

Особенность этой работы заключалась в том, что Портман пришлось играть персонажа с непростой биографией и противоречивыми мотивами. За роль Элис она получила Золотой глобус в категории лучшей женской роли второго плана и номинацию на "Оскар".

В 2006 году актриса появилась в экранизации графического романа "V означает Вендетта". Ее героиня Иви Геммонд живет в тоталитарном государстве и знакомится с таинственным борцом против режима. Для этой роли Портман побрила голову, а также работала над британским произношением персонажа.

Натали Портман в фильме "V означает Вендетта" (скриншот)

В интервью The Guardian актриса неоднократно говорила о важности самостоятельного выбора профессионального пути. После Гарварда она сознательно бралась за проекты, которые не обязательно обещали большой кассовый успех, но позволяли работать с интересными режиссерами и материалом.

"Черный лебедь": роль, принесшая Натали Портман "Оскар"

В 2010 году вышел психологический триллер Даррена Аронофски "Черный лебедь". Портман сыграла балерину Нину Сейерс, получающую главную роль в постановке Лебединого озера. Ей нужно выполнить партии Белого и Черного лебедя, однако стремление отвечать требованиям постановки постепенно превращается в психологическое испытание.

Подготовка к фильму была одной из самых сложных в карьере актрисы. Она занималась балетом с детства, но для этой роли ей пришлось интенсивно восстанавливать навыки и работать с профессиональными хореографами. В разговоре с Harvard Gazette в 2015 году Портман называла этот проект одним из важнейших творческих рисков в своей жизни.

На экране ее партнершей стала Мила Кунис, сыгравшая балерину Лили. Контраст между персонажами помог раскрыть главный конфликт фильма: борьбу за признание, конкуренцию и страх не отвечать ожиданиям.

Результат превзошел обычный фестивальный успех. В 2011 году Натали Портман получила премию "Оскар" за лучшую женскую роль. Также она завоевала Золотой глобус, BAFTA и премию Гильдии киноактеров США.

От Жаклин Кеннеди до героини Marvel

После "Черного лебедя" Портман не отказалась от масштабных коммерческих проектов. В 2011 году она сыграла астрофизика Джейн Фостер в фильме Marvel "Тор". Ее персонаж вернулся в продолжении "Тор: Царство тьмы" (2013), а впоследствии и в ленте "Тор: Любовь и гром" (2022).

В последнем фильме Джейн Фостер получила способности Тора и стала мощным Тором. Для зрителей это было существенное изменение знакомого персонажа, ведь раньше героиня в основном выполняла роль ученой, которая помогала главному герою.

Натали Портман в фильме "Тор: Царство тьмы" (скриншот)

Однако между супергеройскими блокбастерами Портман продолжала работать над сложными драматическими образами. В 2016 году она сыграла Жаклин Кеннеди в фильме Пабло Ларраина "Джеки".

События фильма разворачиваются после убийства президента США Джона Кеннеди в ноябре 1963 года. Фильм показывает, как его жена переживает трагедию, готовит похороны и пытается сохранить память о президентстве мужа.

Портман пришлось воспроизвести характерный голос Жаклин Кеннеди, ее манеру говорить и поведение перед камерами. В интервью The Guardian в 2017 году актриса рассказывала о работе над образом и исследовании исторических материалов.

Натали Портман в фильме "Джеки" (скриншот)

За эту роль она вторично получила номинацию на "Оскар" в категории лучшей женской роли. Также была номинирована на BAFTA и Золотой глобус.

"Май, декабрь" и "Женщина в озере": новые роли актрисы

В 2023 году Портман сыграла в драме Тодда Гейнса "Май, декабрь" вместе с Джулианной Мур. Ее персонаж Элизабет Берри - актриса, которая приезжает в семью женщины по имени Грейси, чтобы подготовиться к роли в будущем фильме.

Для этого она наблюдает за поведением Грейси, общается с его близкими и пытается понять, как воспроизвести его характер. В то же время сама Элизабет постепенно начинает стирать границу между исследованием персонажа и вмешательством в чужую жизнь.

Натали Портман в фильме "Май, декабрь" (скриншот)

В интервью Vanity Fair в феврале 2024 года Портман объясняла, что ее заинтересовали вопросы этики актерской профессии: насколько допустимо использовать реальные человеческие истории в качестве материала для кино и может ли именно их воспроизведение влиять на жизнь героев. Она также выступила сопродюсером фильма.

В 2024 году актриса появилась в сериале Apple TV+ "Женщина в озере". Это ее первая большая телевизионная роль. Портман сыграла Медди Шварц - домохозяйку из Балтимора 1960-х годов, которая покидает привычную жизнь и становится журналисткой-расследовательницей.

В центре сюжета - две загадочные смерти, заставляющие героиню погрузиться в мир города, разделенного расовым и социальным неравенством. В интервью The Guardian в июле 2024 года Портман рассказывала, что ее заинтересовали темы женской свободы, привилегий и ответственности перед людьми, чьи истории становятся предметом журналистских расследований.

Натали Портман в фильме "Леди в озере" (скриншот)

Режиссура, продюсирование и жизнь вне кино

Портман пробовала себя не только в актерстве. В 2015 году на Каннском кинофестивале состоялась премьера ее режиссерского дебюта "Повесть о любви и тьме" - экранизации автобиографической книги израильского писателя Амоса Оза. В фильме она тоже сыграла одну из главных ролей.

Впоследствии актриса сосредоточилась и на продюссировании. Вместе с Софи Мас она основала компанию MountainA, занимающуюся разработкой и производством кино- и телевизионных проектов.

В личной жизни Портман также произошли перемены. В 2012 году она вышла замуж за французского хореографа Бенжамена Мильпье, с которым познакомилась во время работы над Черным лебедем. У супругов двое детей. В 2024 году актриса подтвердила завершение брака, а развод был оформлен во Франции в 2023 году.

В марте 2025 года стало известно о новых отношениях актрисы с музыкантом Танги Дестаблем. В сентябре 2026 года Натали Портман родила третьего ребенка.

В 2025 году Портман стала почетной гостьей кинофестиваля Lumière в Лионе. Во время мастер-класса, о котором писало Euronews 16 октября, она делилась опытом тридцатилетней работы в кино и рассказывала о том, как обучение в Гарварде повлияло на ее подход к актерству.

Среди новых проектов актрисы - приключенческий фильм Гая Ричи "Источник молодости" (Fountain of Youth), в котором она снялась вместе с Джоном Красински. Лента вышла на Apple TV+ в 2025 году.