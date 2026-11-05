Цены на продукты в ноябре 2026: где дешевле покупать гречку, яйца и молоко

Даже базовые продукты могут существенно отличаться по цене в зависимости от супермаркета. Мы сравнили доступные предложения четырех торговых сетей и выяснили, где дешевле покупать хлеб, гречку, яйца, молоко и подсолнечное масло.
Styler проанализировал цены в онлайн-каталогах АТБ, "Сильпо", Novus и "Ашан" по состоянию на 5 ноября 2026 года.
Для сравнения выбирали самые доступные из найденных товаров в каждой категории, учитывая фасовку и акционные скидки. Цены указаны без учета стоимости доставки и персональных скидок. Продукты могут отличаться по производителю и характеристикам.
Хлеб
При сравнении цен на хлеб учитывали стоимость готовой упаковки, а не цену за 100 граммов выпечки. Среди выбранных предложений оказались ржаной хлеб, батон, тостовый и бездрожжевой хлеб.
Самые доступные из найденных вариантов:
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"Сільпо": хлеб "Добрий" Традиционный ржаной, половина нарезанная, 300 г - 15,59 грн.
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Novus: батон Marka Promo, половина нарезанная, 225 г - 19,08 грн.
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АТБ: хлеб "Кристинопіль Хліб" Тостовый нежный, 300 г - 24,80 грн.
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"Ашан": хлеб "Формула Смаку" Полезный бездрожжевой нарезанный, 300 г - 30,80 грн.
Гречка
Для сравнения гречки выбрали предложения из расчета на один килограмм.
Цены в супермаркетах:
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"Сільпо": гречневая крупа "Премія" ядрица быстроразваривающаяся, 1 кг - 54,99 грн по акции, обычная цена - 64,99 грн.
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Novus: гречневая крупа Marka Promo, 1 кг - 81,49 грн.
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АТБ: гречневая крупа "Розумний вибір", 1 кг - 85,90 грн.
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"Ашан": гречневая крупа ядрица весовая, 1 кг - 98,70 грн.
Яйца
Для сравнения выбрали упаковки по 10 куриных яиц.
Среди проверенных предложений:
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Novus: куриные яйца Marka Promo первой категории, 10 шт. - 58,99 грн.
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"Ашан": куриные яйца Auchan первой категории, 10 шт. - 62,90 грн.
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"Сільпо": куриные яйца "Ситий двір" второй категории, 10 шт. - 62,99 грн.
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АТБ: куриные яйца "Квочка" первой категории, 10 шт. - 68,90 грн по акции.
Молоко
Цены в супермаркетах:
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АТБ: молоко "Своя лінія" - 39,90 грн.
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"Сільпо": молоко "Рудь" - 43,69 грн.
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"Ашан": молоко "Яготинське" - 44,90 грн по акции, обычная цена - 67,40 грн.
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Novus: молоко "Яготинське" - 46,99 грн по акции, обычная цена - 61,99 грн.
Подсолнечное масло
Для сравнения подсолнечного масла выбрали бутылки объемом 500 мл.
Самые доступные предложения:
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"Ашан": масло Auchan рафинированное, 500 мл - 49,40 грн.
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АТБ: масло "Своя лінія" рафинированное, 500 мл - 53,13 грн.
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Novus: масло "Щедрий Дар" рафинированное, 500 мл - 64,62 грн.
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"Сільпо": масло "Щедрий Дар", 500 мл - 65,99 грн.
В каком супермаркете дешевле покупать продукты
Сравнение показало, что самые низкие цены на базовые продукты не сосредоточены в одной торговой сети.
Среди проверенных предложений:
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"Сільпо" предлагает самые низкие цены на фасованный хлеб и гречку.
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Novus предлагает самую дешевую упаковку из 10 куриных яиц.
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АТБ предлагает самую низкую цену за упаковку молока.
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"Ашан" предлагает самые дешевые 500 мл подсолнечного масла.
Наибольшую разницу в гривнах зафиксировали для гречки - 43,71 грн за килограмм. Для подсолнечного масла она составила 16,59 грн за 500 мл, для хлеба - 15,21 грн за упаковку, для яиц - 9,91 грн за десяток, а для молока - 7,09 грн за упаковку.
Перед покупкой стоит проверять цены в онлайн-каталогах, поскольку они могут отличаться в зависимости от города, выбранного магазина и даты заказа.
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