Дева, Козерог или Скорпион: для кого уборка - лучший способ снять стресс

Астрологи составили рейтинг знаков Зодиака по их отношению к домашним делам и чистоте. Оказалось, что для некоторых наведение порядка - еще и способ вернуть чувство контроля над ситуацией.

Styler рассказывает, кто из знаков Зодиака чаще всего ищет эмоциональную перезагрузку в уборке и кому сложно смириться с беспорядком.

12 место - Стрелец

Стрельцы не очень любят тратить свободное время на бытовые дела, ведь всегда находят более интересные занятия. Когда их охватывает стресс, они скорее отправятся на прогулку, встретятся с друзьями или попробуют что-нибудь новое, чем начнут мыть пол. Впрочем, иногда даже представители этого знака могут устроить генеральную уборку, чтобы освежить пространство и настроиться на новый этап.

11 место - Близнецы

Близнецы быстро устают от однообразных домашних обязанностей, поэтому уборка редко становится для них полноценной терапией. Они могут внезапно взяться за сортировку вещей или перестановку мебели, но так же быстро переключиться на другое дело. Больше всего их успокаивает не идеальная чистота, а возможность сменить обстановку и занять мысли чем-нибудь интересным.

10 место - Овен

Овны не любят долго сидеть без дела, поэтому иногда направляют свою энергию на уборку. Когда они раздражены или переживают сложный период, физическая активность помогает им выпустить пар. Правда, результат для них важнее самого процесса: Овны хотят быстро увидеть изменения и перейти к следующей задаче.

9 место - Рыбы

Рыбы часто ищут эмоциональный комфорт в собственном доме, но не всегда обладают достаточной силой, чтобы поддерживать идеальный порядок. Уборка может помочь им отвлечься от тревожных мыслей и вернуть чувство покоя, особенно если сопровождается любимой музыкой. Однако этот знак скорее выберет уютную атмосферу, ароматические свечи и комфорт, чем многочасовое мытье всех поверхностей.

8 место - Лев

Львы любят, когда их дом выглядит хорошо, ведь окружающее пространство оказывает непосредственное влияние на их настроение. Если что-то нарушает привычный комфорт, они могут взяться за уборку, обновить интерьер или избавиться от ненужных вещей. Для них это не столько способ справиться со стрессом, сколько возможность вернуть себе чувство контроля и насладиться красивым результатом.

7 место - Водолей

Водолеи не всегда соблюдают традиционные правила ведения домашнего хозяйства, но могут неожиданно увлечься организацией пространства. Особенно это касается ситуаций, когда им нужно перезагрузить мысли или избавиться от ощущения хаоса. Они могут придумать собственную систему хранения вещей, изменить расположение мебели и превратить обычную уборку в интересный творческий процесс.

6 место - Весы

Для Весов гармония вокруг имеет большое значение, поэтому беспорядок способен незаметно влиять на их эмоциональное состояние. Когда они испытывают напряжение, они могут начать убирать, расставлять предметы по цвету или создавать уютную атмосферу. Чистое и красивое пространство помогает этому знаку восстановить внутренний баланс и снова почувствовать себя комфортно.

5 место - Телец

Тельцы ценят уют, комфорт и приятную атмосферу дома, поэтому охотно заботятся о своем личном пространстве. Уборка для них может стать своеобразным ритуалом расслабления: они с удовольствием наводят порядок, меняют постельное белье, ухаживают за вещами и создают ощущение свежести. Настроение Тельцов улучшается, когда после всех усилий можно насладиться чистым домом и отдыхом.

4 место - Рак

Для Раков дом - это место силы, где они ищут защиты от внешнего мира и эмоционального истощения. Когда на душе неспокойно, они могут начать убирать, стирать, готовить или разкладывать вещи, чтобы вернуть себе чувство стабильности. Забота о домашнем пространстве помогает им успокоиться и снова почувствовать эмоциональную связь с собственным домом.

3 место - Скорпион

Скорпионы склонны испытывать эмоции очень глубоко, но не всегда готовы открыто говорить о своих переживаниях. Именно поэтому уборка может стать для них способом уединиться, сосредоточиться на конкретных действиях и постепенно избавиться от внутреннего напряжения. Они способны превратить наведение порядка в настоящую перезагрузку, лишаясь не только пыли, но и вещей, напоминающих о неприятных моментах.

2 место - Козерог

Козероги любят организованность и контроль, поэтому беспорядки могут вызвать у них дополнительное раздражение, особенно в сложные периоды жизни. Когда они испытывают стресс, то нередко берутся за уборку, складывают вещи, планируют домашние дела и упорядочивают каждый уголок. Выполненные задания дают им чувство производительности и помогают вернуть уверенность в том, что ситуация снова под контролем.

1 место - Дева

Девы - безоговорочные лидеры этого рейтинга, ведь порядок для них часто является не просто бытовой привычкой, а важной составляющей внутреннего комфорта. Когда они нервничают, волнуются или испытывают эмоциональную перегрузку, то могут начать мыть, вытирать, сортировать и организовывать все вокруг. Именно через наведение идеальной чистоты Девы нередко пытаются вернуть себе чувство контроля, покоя и гармонии.