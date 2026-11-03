Не только принцесса Лея: как менялась Керри Фишер из "Звездных войн"

Для миллионов зрителей Кэрри Фишер навсегда осталась принцессой Леей из "Звездных войн". Но за пределами космической саги у нее была совсем другая жизнь: комедийные роли, бестселлеры, работа над голливудскими сценариями и представления, в которых она откровенно рассказывала о себе.

В каких фильмах снималась Керри Фишер и что успела сделать при жизни, рассказывает Styler.

Как начиналась карьера актрисы

Кэрри Фишер родилась 21 октября 1956 года в Беверли-Гиллз в семье, которая уже являлась частью американского шоу-бизнеса. Ее отец Эдди Фишер был популярным певцом, а мать Дебби Рейнольдс - актрисой и звездой голливудских мюзиклов.

Детство будущей актрисы проходило среди знаменитостей, но семейная жизнь не была безоблачной. Когда Керри было около двух лет, родители развелись. Ее отец оставил семью ради отношений с актрисой Элизабет Тейлор, а девушка осталась с матерью.

Маленькая Кэрри Фишер с родителями (фото: официальный сайт Кэрри Фишер)

В 15 лет Фишер впервые вышла на профессиональную сцену. Она сыграла в бродвейском мюзикле "Irene", где выступала вместе с Дебби Рейнольдс. А в 1975 году дебютировала в кино - в комедии "Shampoo" режиссера Гела Эшби. Ее партнерами стали Уоррен Битти, Джули Кристи и Голди Гоун.

Принцесса Лея сделала Керри Фишер звездой, но имела и обратную сторону

В 1977 году на экраны вышли первые "Звездные войны" Джорджа Лукаса. Как сообщает D23 , Керри Фишер было всего 19 лет, когда она сыграла Лею Органу - принцессу, сражавшуюся против Галактической империи.

Ее персонаж заметно отличался от привычных женских образов приключенческого кино того времени. Лея не ждала, пока ее спасут: она руководила повстанцами, участвовала в опасных операциях, спорила с Ханом Соло и не уступала даже Дарту Вейдеру.

Лея в исполнении Кэрри Фишер (скриншот из фильма)

Характерная прическа с двумя большими пучками, белый наряд и острые реплики сделали Лею одной из самых узнаваемых героинь кино. Фишер вернулась к роли в следующих частях оригинальной трилогии - "Империя наносит ответный удар" (1980) и "Возвращение джедая" (1983).

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Однако популярность имела и другую сторону. Зрители настолько крепко связывали актрису с Леей, что ей было непросто выйти за пределы этого образа. В своих поздних интервью Фишер с юмором рассказывала о том, как люди узнавали ее на улице и обращались к ней так, будто она до сих пор была принцессой из далекой галактики.

Лея в исполнении Кэрри Фишер (скриншот из фильма)

Особенно много внимания привлекал металлический костюм Леи из "Возвращения Джедая". Фишер неоднократно шутила о нем и вспоминала, что во время съемок чувствовала себя в нем не слишком комфортно.

В 2015 году актриса снова вернулась к франшизе в фильме "Пробуждение Силы". Ее героиня уже стала генералом Леей и возглавила Сопротивление.

От "Братьев Блюз" до "Когда Гарри встретил Салли": другие роли актрисы

Фишер не хотела оставаться актрисой одной роли, поэтому параллельно с работой над "Звездными войнами" снималась в комедиях и драмах.

В 1980 году она появилась в музыкальной комедии "The Blues Brothers" ("Братья Блюз"). Ей досталась роль бывшей невесты Джейка Блюза, которую в титрах указали как Загадочную женщину. Ее персонаж не имел много экранного времени, но запомнился зрителям своими неожиданными появлениями.

Кэрри Фишер в фильме "Братья Блюз" (скриншот из фильма)

В 1986 году Фишер сыграла Эйприл в фильме Вуди Аллена "Hannah and Her Sisters" ("Анна и ее сестры"). А через три года появилась в романтической комедии "When Harry Met Sally" ("Когда Гарри встретил Салли"). Там она исполнила роль Мари - подруги главной героини, которая вместе с ней обсуждает отношения и мужчин.

Кэрри Фишер в фильме "Когда Гарри встретил Салли" (скриншот из фильма)

Также актриса снималась в фильмах "Пригород" (1989), "Большая пена" (1991) и "Остин Паверс: Международный человек-загадка" (1997).

На телевидении ее можно было увидеть в сериалах "Секс в большом городе", "30 потрясений" и "Теория большого взрыва". За гостевую роль в "30 потрясений" Фишер получила номинацию на премию "Эмми" в 2008 году.

Кэрри Фишер в сериале "30 потрясений" (скриншот из сериала)

В этих работах актриса часто играла персонажи с саркастическим чувством юмора. Такая манера была близка и ей самой, поэтому ее комедийные роли нередко выглядели особенно естественно.

Кэрри Фишер написала бестселлер и помогала спасать голливудские сценарии

В 1987 году актриса удивила публику еще одним талантом: выпустила свой первый роман "Postcards from the Edge" ("Открытки с краю"). Книга стала бестселлером и получила премию PEN Center USA за лучший дебютный роман.

В центре сюжета - молодая актриса, которая после сложного периода пытается вернуться к привычной жизни и наладить отношения с матерью. В произведении были автобиографические мотивы, в том числе опыт Фишер как дочери двух знаменитостей. Однако она превратила личные переживания в художественную историю с большим количеством иронии.

В 1990 году роман был экранизирован. Главные роли исполнили Мэрил Стрип и Ширли Маклейн, а сценарий написала сама Фишер. Режиссером фильма стал Майк Николс.

Однако писательство было лишь частью ее работы за кулисами. Фишер стала одной из самых востребованных сценарных редакторов Голливуда. Такие специалисты называют script doctors: они помогают другим авторам переписывать диалоги, улучшать сцены и исправлять проблемы сценария.

Ее вклад часто оставался без указания в титрах. По информации Los Angeles Times , среди фильмов, над которыми она работала, были "Hook" ("Капитан Крюк"), "Sister Act" ("Действуй, сестра"), "Lethal Weapon 3" ("Смертельное оружие 3") и "The Wedding Singer" ("Певец на свадьбе").

Фишер также написала романы "Surrender the Pink", "Delusions of Grandma" и "The Best Awful", а затем издала автобиографические книги "Wishful Drinking" и "Shockaholic".

В 2016 году вышла ее книга "The Princess Diarist". Для нее актриса использовала личные дневниковые записи времен съемок первого фильма "Звездные войны". Фишер рассказала о работе над франшизой, своих впечатлениях от того периода и отношениях с коллегами.

"Wishful Drinking": актриса превратила собственную жизнь в спектакль

В 2006 году Фишер представила автобиографическое моноспектакль "Wishful Drinking". На сцене она рассказывала о детстве в семье знаменитостей, непростых отношениях с родителями, карьере и личных испытаниях.

Вместо того чтобы превращать выступление в драматическую исповедь, актриса избрала самоиронию. Она шутила о собственных ошибках, Голливуде и том, насколько абсурдной иногда может быть жизнь знаменитости.

В 2008 году Фишер выпустила одноименную книгу, а в 2010 году HBO показал телевизионную версию ее выступления. Проект получил номинацию на премию "Эмми".

В интервью Los Angeles Times от 16 декабря 2008 года Фишер рассказывала о работе над мемуарами и объясняла, почему решила поделиться столь личными историями.

Фишер также открыто говорила о психическом здоровье и собственном опыте жизни с биполярным расстройством. Она не пыталась скрывать эту часть биографии и использовала публичные выступления, чтобы привлекать внимание к проблеме стигматизации психических расстройств.

Последние фильмы и прощания с Кэрри Фишер

27 декабря 2016 года Керри Фишер скончалась в возрасте 60 лет. К тому моменту она уже успела завершить работу над "Звездными войнами: Последние джедаи", которые вышли в 2017 году.

После ее смерти создателям франшизы пришлось решать, как завершить историю Леи. Для фильма "Звездные войны: Скайуокер. Восхождение" (2019) использовали ранее отснятые материалы из Фишер. Так Лея получила место и в заключительной части саги.

Принцесса Лея в фильме "Звездные войны. Последние джедаи" (скриншот из фильма)

В мае 2023 года актрису посмертно почтили звездой на Голливудской аллее славы. Церемонию провели 4 мая - в день, который поклонники "Звездных войн" отмечают как Star Wars Day. Звезду от имени матери получила ее дочь Билли Лурд, тоже актриса.

На церемонии присутствовал Марк Гэмилл, сыгравший Люка Скайвокера. Он вспоминал Фишер как остроумного, искреннего и чрезвычайно откровенного человека.

К слову, раньше Styler вспоминал, как выглядел Марк Хэммилл во время съемок фильма и как выглядит сейчас .

Билли Лурд тоже выступила с речью и пошутила о том, что ее мать когда-то хотела стать игрушкой PEZ. Теперь, по словам дочери, у Фишера была и такая игрушка, и собственная звезда в Голливуде.

Есть еще одна символическая деталь: звезда Керри Фишер расположена недалеко от звезды Марка Хэмилла и напротив звезды ее матери Дебби Рейнольдс.