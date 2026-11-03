Как проветривать квартиру зимой, чтобы не терять тепло: советы экспертов Energy Saving Trust

Зимой даже несколько минут с открытым окном могут казаться излишней потерей тепла . Однако если совсем не проветривать квартиру, в ней будут скапливаться влага и загрязняющие вещества, а на окнах и стенах может появиться конденсат.

Как правильно проветривать в доме в холодное время года, рассказывает Styler.

Сколько минут нужно проветривать квартиру зимой

Специалисты Energy Saving Trust рекомендуют даже в холодную погоду открывать окна как минимум два-три раза в день примерно на пять минут.

Самый эффективный способ - широко открыть окна на короткое время. Если планировка квартиры позволяет, можно открыть окна с разных сторон жилья, чтобы воздух быстрее проходил через комнаты.

Такой метод известен в Германии как Stoßlüften, или интенсивное проветривание. Его принцип прост: вместо того чтобы часами держать окно слегка приоткрытым, нужно на несколько минут обеспечить активный воздухообмен.

При этом пять минут - ориентир, а не правило для каждой квартиры. Продолжительность зависит от температуры на улице, силы ветра, размера помещения и количества людей дома.

В сильный мороз важно не допускать переохлаждения комнаты, а при неблагоприятной погоде или опасном качестве наружного воздуха способ проветривания необходимо корректировать.

Почему короткое проветривание помогает сохранять тепло

Главное преимущество интенсивного проветривания заключается в том, что за короткое время можно обновить значительную часть воздуха, не успев сильно охладить стены, пол и мебель.

Дело в том, что тепло в доме накапливается не только в воздухе, но и в строительных конструкциях и предметах интерьера.

Когда окно открыто всего несколько минут, теплый воздух частично выходит наружу, но большинство поверхностей остается относительно теплым. После закрытия окон помещение может быстро вернуться к комфортной температуре.

Если же оставлять окно слегка приоткрытым на несколько часов, холодный воздух будет постоянно поступать внутрь. Из-за этого могут охлаждаться прилегающие к окну стены и оконные откосы.

Эксперты советуют по возможности отдавать предпочтение окнам с солнечной стороны дома, поскольку воздух возле них иногда бывает теплее, чем с затененной стороны.

Но полностью избежать потерь тепла невозможно. Цель правильного проветривания - обеспечить достаточное количество свежего воздуха без лишнего охлаждения квартиры.

Когда окна нужно открывать чаще

Двух-трех проветриваний в день может быть недостаточно, если в квартире накапливается много влаги или загрязняющих веществ.

После сна. В спальне, особенно если двери и окна были закрыты всю ночь, могут накапливаться углекислый газ и влага от дыхания. Поэтому утреннее проветривание помогает быстрее обновить воздух.

Во время приготовления пищи. Кипение воды, жарка и использование газовой плиты влияют на качество воздуха. Во время готовки стоит включать вытяжку, которая выводит воздух наружу, а при ее отсутствии - проветривать кухню.

После душа или ванны. Горячая вода повышает влажность, из-за чего пар оседает на зеркалах, плитке и других холодных поверхностях.

Во время сушки белья. Влага из выстиранных вещей переходит в воздух. Если комната плохо проветривается, это может способствовать появлению конденсата.

После использования бытовой химии. Некоторые чистящие средства выделяют вещества, которые могут ухудшать качество воздуха. Необходимо соблюдать инструкции на упаковке и обеспечивать вентиляцию.

Специалисты Energy Saving Trust рекомендуют оставлять вытяжной вентилятор в ванной или на кухне включенным примерно на 15 минут после завершения купания или приготовления пищи.

Почему нельзя закрывать вентиляционные отверстия на зиму

Иногда жильцы заклеивают вентиляционные решетки или перекрывают небольшие клапаны в оконных рамах, чтобы в квартиру не поступал холодный воздух. Но это может ухудшить вентиляцию и способствовать накоплению влаги.

Небольшие вентиляционные отверстия, которые устанавливают в современных окнах, предназначены для контролируемого поступления свежего воздуха. Эксперты Energy Saving Trust советуют обычно оставлять их открытыми даже зимой.

Такие клапаны не следует путать с обычной открытой оконной створкой. Они пропускают меньше воздуха и являются частью вентиляционной системы.

Особенно важно не перекрывать вентиляцию в помещениях с газовыми приборами. Недостаточный приток воздуха может создавать опасные условия для их работы.

Если в квартире установлена механическая система вентиляции, необходимо соблюдать рекомендации ее производителя. В таком жилье потребность в открывании окон может отличаться.

Что делать, если после проветривания окна все равно запотевают

Конденсат возникает, когда влажный воздух соприкасается с холодной поверхностью. Зимой это чаще всего заметно на стеклах, оконных рамах и откосах.

Небольшое количество влаги после душа или утром не всегда свидетельствует о серьезной проблеме. Но если вода регулярно скапливается на подоконнике, а на стенах появляются темные пятна, стоит проверить влажность и работу вентиляции.

Согласно рекомендациям Агентства по охране окружающей среды США (EPA), относительную влажность в помещении желательно поддерживать в пределах 30-50%. Для снижения риска развития плесени она не должна длительное время превышать 60%.

Контролировать этот показатель можно с помощью гигрометра - небольшого прибора для измерения влажности воздуха.

Если на окнах постоянно появляется вода, попробуйте:

Проверить, не заблокированы ли вентиляционные решетки и вентиляционные отверстия в окнах.

Регулярно включать вытяжку во время готовки и после купания.

Не сушить большое количество белья в комнате без достаточного воздухообмена.

Вытирать конденсат с рам и подоконников, чтобы вода не скапливалась.

Проверить, не остаются ли отдельные комнаты слишком холодными.

Если проблема не исчезает, причиной могут быть недостаточное утепление, холодные участки стен, неисправные окна или нарушения работы вентиляции.

Осушитель воздуха иногда помогает уменьшить влажность, но он не заменяет проветривание, поскольку не обеспечивает поступление свежего воздуха.

Каких ошибок стоит избегать при проветривании

Оставлять окно приоткрытым на много часов. В холодную погоду это может привести к длительному охлаждению поверхностей возле окна. Для быстрого обновления воздуха часто эффективнее короткое интенсивное проветривание.

Полностью отказываться от свежего воздуха. Даже если квартира хорошо утеплена, в ней необходимо поддерживать надлежащий воздухообмен. Герметичность без вентиляции может способствовать накоплению влаги и загрязняющих веществ.

Перекрывать вентиляцию ради тепла. Заклеенные решетки и закрытые вентиляционные отверстия в окнах могут ухудшать качество воздуха, а в некоторых случаях создавать опасность.

Игнорировать запах сырости. Если после проветривания он быстро возвращается, стоит проверить возможные источники влаги, а не просто чаще открывать окна.

Не учитывать особенности квартиры. В жилье с механической вентиляцией, газовыми приборами или проблемами с утеплением универсальные советы могут требовать корректировки.

Лучший подход зимой - сочетать регулярное короткое проветривание с исправной вентиляцией и контролем влажности. Это помогает поддерживать комфортный микроклимат без лишних потерь тепла.