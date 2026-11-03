Як провітрювати квартиру взимку, щоб не втрачати тепло: поради експертів Energy Saving Trust

Узимку навіть кілька хвилин із відчиненим вікном можуть здаватися зайвою втратою тепла . Однак якщо зовсім не провітрювати квартиру, у ній накопичуватимуться волога та забруднювальні речовини, а на вікнах і стінах може з'явитися конденсат.

Як правильно провітрювати в оселі в холодну пору року, розповідає Styler.

Скільки хвилин потрібно провітрювати квартиру взимку

Фахівці Energy Saving Trust рекомендують навіть у холодну погоду відчиняти вікна щонайменше два-три рази на день приблизно на п'ять хвилин.

Найефективніший спосіб - широко відчинити вікна на короткий час. Якщо планування квартири дозволяє, можна відкрити вікна з різних боків помешкання, щоб повітря швидше проходило через кімнати.

Такий метод відомий у Німеччині як Stoßlüften, або інтенсивне провітрювання. Його принцип простий: замість того щоб годинами тримати вікно трохи прочиненим, потрібно на кілька хвилин забезпечити активний повітрообмін.

При цьому п'ять хвилин - орієнтир, а не правило для кожної квартири. Тривалість залежить від температури надворі, сили вітру, розміру приміщення та кількості людей вдома.

У сильний мороз важливо не допускати переохолодження кімнати, а за несприятливої погоди або небезпечного зовнішнього повітря спосіб провітрювання потрібно коригувати.

Чому коротке провітрювання допомагає зберігати тепло

Головна перевага інтенсивного провітрювання полягає в тому, що за короткий час можна оновити значну частину повітря, не встигаючи сильно охолодити стіни, підлогу та меблі.

Річ у тім, що тепло в оселі накопичується не лише в повітрі, а й у будівельних конструкціях та предметах інтер'єру.

Коли вікно відчинене лише кілька хвилин, тепле повітря частково виходить назовні, але більшість поверхонь залишається відносно теплою. Після закривання вікон приміщення може швидко повернутися до комфортної температури.

Якщо ж залишати вікно трохи відчиненим на кілька годин, холодне повітря постійно надходитиме всередину. Через це можуть охолоджуватися прилеглі до вікна стіни та відкоси.

Експерти радять за можливості віддавати перевагу вікнам із сонячного боку будинку, оскільки повітря біля них іноді буває теплішим, ніж із затіненого боку.

Але повністю уникнути втрат тепла неможливо. Мета правильного провітрювання - забезпечити достатньо свіжого повітря без зайвого охолодження квартири.

Коли вікна потрібно відчиняти частіше

Двох-трьох провітрювань на день може бути недостатньо, якщо в квартирі накопичується багато вологи або забруднювальних речовин.

Після сну. У спальні, особливо якщо двері та вікна були зачинені всю ніч, може накопичуватися вуглекислий газ і волога від дихання. Тому ранкове провітрювання допомагає швидше оновити повітря.

Під час приготування їжі. Кипіння води, смаження та використання газової плити впливають на якість повітря. Під час готування варто вмикати витяжку, яка виводить повітря назовні, а за її відсутності - провітрювати кухню.

Після душу чи ванни. Гаряча вода підвищує вологість, через що пара осідає на дзеркалах, плитці та інших холодних поверхнях.

Під час сушіння білизни. Волога з випраних речей переходить у повітря. Якщо кімната погано провітрюється, це може сприяти появі конденсату.

Після використання побутової хімії. Деякі засоби для прибирання виділяють речовини, які можуть погіршувати якість повітря. Потрібно дотримуватися інструкцій на упаковці та забезпечувати вентиляцію.

Фахівці Energy Saving Trust рекомендують залишати витяжний вентилятор у ванній або кухні ввімкненим приблизно на 15 хвилин після завершення купання чи приготування їжі.

Чому не можна закривати вентиляційні отвори на зиму

Іноді мешканці заклеюють вентиляційні решітки або перекривають невеликі клапани у віконних рамах, щоб до квартири не потрапляло холодне повітря. Але це може погіршити вентиляцію та сприяти накопиченню вологи.

Невеликі вентиляційні отвори, які встановлюють у сучасних вікнах, призначені для контрольованого надходження свіжого повітря. Експерти Energy Saving Trust радять зазвичай залишати їх відкритими навіть узимку.

Такі клапани не слід плутати зі звичайною відчиненою стулкою. Вони пропускають меншу кількість повітря та є частиною вентиляційної системи.

Особливо важливо не перекривати вентиляцію в приміщеннях із газовими приладами. Недостатній приплив повітря може створювати небезпечні умови для їхньої роботи.

Якщо у квартирі встановлена механічна система вентиляції, потрібно дотримуватися рекомендацій її виробника. У такому помешканні потреба у відчиненні вікон може відрізнятися.

Що робити, якщо після провітрювання вікна все одно запотівають

Конденсат виникає, коли вологе повітря контактує з холодною поверхнею. Узимку це найчастіше помітно на склі, віконних рамах і відкосах.

Невелика кількість вологи після душу або вранці не завжди свідчить про серйозну проблему. Але якщо вода регулярно накопичується на підвіконні, а на стінах з'являються темні плями, варто перевірити вологість і роботу вентиляції.

За рекомендаціями Агентства з охорони довкілля США (EPA), відносну вологість у приміщенні бажано підтримувати в межах 30-50%. Для зменшення ризику розвитку плісняви вона не повинна тривалий час перевищувати 60%.

Контролювати цей показник можна за допомогою гігрометра - невеликого приладу для вимірювання вологості повітря.

Якщо на вікнах постійно з'являється вода, спробуйте:

Перевірити, чи не заблоковані вентиляційні решітки та припливні клапани.

Регулярно вмикати витяжку під час готування та після купання.

Не сушити велику кількість білизни в кімнаті без достатнього повітрообміну.

Витирати конденсат із рам і підвіконь, щоб вода не накопичувалася.

Перевірити, чи не залишаються окремі кімнати надто холодними.

Якщо проблема не зникає, причиною можуть бути недостатнє утеплення, холодні ділянки стін, несправні вікна або порушення роботи вентиляції.

Осушувач повітря іноді допомагає зменшити вологість, але він не замінює провітрювання, адже не забезпечує надходження свіжого повітря.

Яких помилок варто уникати під час провітрювання

Залишати вікно прочиненим на багато годин. За холодної погоди це може призвести до тривалого охолодження поверхонь поблизу вікна. Для швидкого оновлення повітря часто ефективніше коротке інтенсивне провітрювання.

Повністю відмовлятися від свіжого повітря. Навіть якщо квартира добре утеплена, у ній потрібно підтримувати належний повітрообмін. Герметичність без вентиляції може сприяти накопиченню вологи та забруднювальних речовин.

Перекривати вентиляцію заради тепла. Заклеєні решітки та закриті припливні клапани можуть погіршувати якість повітря, а в деяких випадках створювати небезпеку.

Ігнорувати запах сирості. Якщо після провітрювання він швидко повертається, варто перевірити можливі джерела вологи, а не лише частіше відчиняти вікна.

Не враховувати особливості квартири. У помешканні з механічною вентиляцією, газовими приладами або проблемами з утепленням універсальні поради можуть потребувати коригування.

Найкращий підхід узимку - поєднувати регулярне коротке провітрювання зі справною вентиляцією та контролем вологості. Це допомагає підтримувати комфортний мікроклімат без зайвих тепловтрат.