Ілона Гвоздьова відповіла на хейт через танець під тренд росіянки (відео)

Українська хореографиня Ілона Гвоздьова зіткнулася з хвилею критики після того, як повторила популярний танцювальний тренд, пов'язаний із танцівницею Поліною Гленд, яка раніше жила та працювала в Росії. Артистку звинуватили в популяризації російського контенту, на що вона відповіла окремим відеозверненням.

Через що розкритикували Ілону Гвоздьову

Приводом для обговорення стало відео, на якому Гвоздьова виконує танцювальні рухи під композицію White Horse. Ролик привернув увагу підписників не лише хореографією, а й походженням самого тренду.

Користувачі звернули увагу, що його пов'язують із Поліною Гленд, яка тривалий час жила в Санкт-Петербурзі та розпочинала там танцювальну кар'єру.

У коментарях частина аудиторії висловила невдоволення тим, що українська артистка повторила танець, створений хореографинею з російським минулим.

"Ви гоните? Це тренд росіянки", - написав один із користувачів.

коментар під дописом (скриншот)

Інші закликали Гвоздьову відмовитися від подібного контенту.

"Буде круто не поширювати тренди рашиків", - зазначили в коментарях.

коментар під дописом (скриншот)

Одна з підписниць залишила розгорнуте звернення, у якому порадила артистці створити власний танець замість повторення популярної хореографії.

"Ви ж теж хореограф і можете створити свій тренд під цей трек. Видалити це відео, записати свій тренд і просувати його. Це було б супер достойно", - написала вона.

коментар під дописом (скриншот)

Як Гвоздьова відповіла на хейт

Після критики хореографиня записала відеозвернення, у якому пояснила, чому не погоджується зі звинуваченнями в популяризації російського контенту.

За словами Гвоздьової, замість того щоб реагувати на образи, вона вирішила самостійно перевірити інформацію про авторку танцювального тренду.

Хореографиня розповіла, що Поліна Гленд народилася в Казахстані, виросла в Санкт-Петербурзі та до 2016 року мала там власну танцювальну студію. Пізніше вона переїхала до США, де продовжила професійну діяльність.

Гвоздьова наголосила, що під час пошуку інформації не знайшла підтверджень співпраці Гленд із російськими артистами або проведення нею виступів та майстер-класів у Росії після початку повномасштабного вторгнення.

При цьому танцівниця визнала, що на сайті Гленд є російськомовна навчальна програма для хореографів, а також інформація про оплату російськими банківськими картками.

"Чи вважати це співпрацею з росіянами? Кожен вирішує сам", - зазначила Гвоздьова.

Вона також повідомила, що не знайшла публічних заяв Поліни Гленд ані на підтримку війни, ані проти неї. На думку української хореографині, ці факти не дають підстав автоматично звинувачувати її в підтримці Росії через одне танцювальне відео.

Що артистка сказала про сам тренд

Окрему увагу Гвоздьова приділила композиції White Horse, під яку виконала танець.

Артистка пояснила, що основою музичного супроводу стала пісня данського дуету Laid Back, випущена у 1983 році. Пізніше композиція отримала нові версії, які почали використовувати в соціальних мережах.

За словами танцівниці, хореографія нагадує дефіле в подіумному стилі, яке знімають на вулицях Лос-Анджелеса та Нью-Йорка.

Гвоздьова також поцікавилася, чому користувачі настільки швидко визначили тренд як російський, якщо вона сама раніше не знала про його авторку.

"Пильність під час війни, звичайно, це правильно. Але пильність - це спочатку перевірити, а не закидати камінням образ, зради і хейту людину", - наголосила хореографиня.