Ірина Кудашова про серіал "Котляревський" та заручини: "За кадром залишається значно більше"

Ірина Кудашова - українська акторка, яка після фільму "Смак свободи" знову опинилася на екранній кухні. У комедійному серіалі "Котляревський" вона зіграла імпульсивну Квітославу, а вже сьогодні о 19:00 на Новому каналі відбудеться прем’єра.

У бліц-інтерв’ю Styler Кудашова розповіла, що змінилося у стосунках із Борисом після заручин, чи почали вони планувати весілля та чому багато особистого залишає поза соцмережами. Також акторка поділилася, який стереотип про її професію дратує найбільше й у чому вона впізнає себе у своїй героїні.

– Після "Смаку свободи" ви знову на екранній кухні, але зараз - у "Котляревському". Що тепер можете приготувати самі, без підказок?

– З такими темпами скоро в акторському резюме можна буде писати: "Спеціалізація - кухня"! (усміхається). Після "Смаку свободи" думала, що вже пройшла кулінарну школу, але "Котляревський" підкинув нових завдань. На майданчику я взагалі дуже впевнена кухарка. Головне, щоб удома хтось теж казав: "Стоп, знято!" й приносив готову страву (сміється). А ще тепер я можу із заплющеними очима сортувати овочі. І вже з 2 листопада на Новому каналі зрозумієте чому!

– Що змінилося у ваших із Борисом стосунках після заручин?

– Тепер я можу під час суперечки дуже впевнено сказати: "Ти сам запропонував!" (усміхається). А якщо серйозно - заручини не змінили нас за один день. Але додала відчуття, що ми вже створюємо свою сім’ю. І це робить нас дуже щасливими.

– Яке рішення щодо весілля вже ухвалили, а навколо якого ще сперечаєтеся?

– Я щойно завершила зйомки "Котляревського", а після освідчення ми ще навіть не встигли повноцінно побути вдвох. Тож до обговорення весілля поки не дійшли. Але Борис уже сказав: "Головне, щоб ти була щаслива, а мені все сподобається". Всі обговорення нас ще чекають (усміхається).

– Від якої весільної традиції ви готові відмовитися, навіть якщо рідні наполягатимуть на її дотриманні?

– Чесно кажучи, я ще не дуже добре знаюся на весільних традиціях, тому спочатку треба з’ясувати, від чого саме відмовлятися! Але, можливо, замість традиційного кидання букета вигадаю щось інше. Хочеться, щоб у нашого весілля були свої особливі моменти. Можливо, так і започаткуємо якусь власну традицію.

– Що ви хотіли б почути від режисера замість чергового компліменту щодо зовнішності?

– "Я тобі вірю" - напевно, це найцінніші слова, які я можу почути від режисера. Коли він бачить, що не просто граю роль, а проживаю її, що за моєю героїнею цікаво спостерігати, їй співпереживають. Компліменти зовнішності - це приємно, але мені як акторці важливо, щоб помічали мою роботу.

– Який стереотип про акторок вас найбільше дратує і який власний досвід довів вам, що він не відповідає дійсності?

– Що акторки й у житті постійно грають. Ніби наші сльози, радість чи навіть почуття - це обов’язково якась роль. Іноді хочеться сказати: "Зараз камери немає, я просто людина!". На зйомках можу зіграти емоцію, якої в цю мить не відчуваю. А в житті можу розгубитися, не знайти потрібних слів чи заплакати зовсім невчасно. Професія не робить мене невразливою і не означає, що за кожною моєю емоцією стоїть сценарій.

– Яку частину життя поза знімальним майданчиком ви свідомо не показуєте в соцмережах?

– Насправді показую дуже мало: лише окремі моменти особистого життя, стосунків, родини. Навіть якщо зі сторіз здається, що ви знаєте, як минув увесь мій день, за кадром залишається значно більше. Мені подобається ділитися, але хочеться й просто проживати щасливі моменти з близькими, не думаючи, чи варто зараз дістати телефон.

– У чому ваша героїня з "Котляревського" поводиться так, як ви собі ніколи не дозволили б?

– Теж можу посперечатися чи вчинити імпульсивно, тому в цьому ми з нею трохи схожі. Але її іноді так заносить, що навіть я думаю: "Квітославо, ну вже досить!". Там, де я вже видихнула б і спробувала заспокоїтися, вона ще лише входить у смак. Зате грати це дуже цікаво! Можна дозволити собі трохи більше, ніж у житті.

Ірина Кудашова (фото надане пресслужбою Нового каналу)

Що відомо про серіал "Котляревський"

"Котляревський" - комедійний серіал про команду однойменного ресторану, де українські кулінарні традиції отримують сучасне втілення. Робочі справи тут переплітаються з особистими: працівники закохуються, сперечаються та разом виплутуються з курйозних ситуацій.

За задумом творців, герої переосмислюють українські традиції через гастрономію - подібно до того, як Іван Котляревський робив це в літературі. У серіалі зіграли Дар’я Петрожицька, Ірина Кудашова, Костянтин Октябрський, Олег Гоцуляк, Володимир Ращук та інші актори.

Серіал створила Starlight Production для Нового каналу.