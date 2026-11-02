Хризантеми в листопаді: як доглядати за квітами, щоб вони пережили зиму

Хризантеми можуть продовжувати квітнути навіть у листопаді. Проте з приходом морозів важливо подбати не лише про квіти, а й про кореневу систему рослин, від якої залежить їхнє відновлення навесні.

Styler розповідає, як підготувати хризантеми до зими, коли їх обрізати та які рослини краще перенести в приміщення.

Які хризантеми можуть зимувати у відкритому ґрунті

Не всі хризантеми однаково добре переносять морози. Деякі сорти здатні пережити зиму на клумбі, тоді як інші потребують захисту від низьких температур.

Як пояснюють фахівці Університету Міннесоти, важливо розрізняти морозостійкі багаторічні хризантеми та декоративні сорти, призначені переважно для сезонного цвітіння.

Зокрема, спеціально виведені зимостійкі сорти можуть щороку відновлюватися після холодного сезону. Натомість багато декоративних хризантем, які продають у горщиках, не пристосовані до зимівлі під відкритим небом.

Самого вигляду квітів недостатньо, щоб визначити їхню морозостійкість. Варто з'ясувати назву сорту та перевірити, які мінімальні температури він витримує.

Навіть морозостійким хризантемам потрібен захист, якщо вони ростуть у регіоні із суворими зимами.

Як доглядати за хризантемами, які ще цвітуть

Якщо у листопаді хризантеми залишаються зеленими та продовжують цвісти, поспішати з обрізанням не потрібно. Насамперед варто контролювати вологість ґрунту.

За рекомендаціями Університету Іллінойсу, хризантеми потребують рівномірного зволоження, проте погано переносять застій води біля коренів.

У листопаді варто дотримуватися кількох правил:

Перевіряйте ґрунт перед поливом. Якщо земля ще волога, додавати воду не потрібно.

Якщо земля ще волога, додавати воду не потрібно. Не допускайте пересихання коренів. Поки рослина продовжує рости й цвісти, їй необхідна волога.

Поки рослина продовжує рости й цвісти, їй необхідна волога. Стежте за дренажем. У горщиках вода повинна вільно витікати через отвори, а на клумбі - не накопичуватися біля коренів.

У горщиках вода повинна вільно витікати через отвори, а на клумбі - не накопичуватися біля коренів. Видаляйте зів'ялі суцвіття. Це допоможе підтримувати охайний вигляд куща, поки триває цвітіння.

Із наближенням стійких морозів потреба у воді зменшується. Тому полив потрібно поступово скорочувати, орієнтуючись на погоду та вологість ґрунту.

Особливо обережними варто бути з хризантемами, придбаними наприкінці осені.

Висаджувати щойно придбані квітучі хризантеми в листопаді ризиковано. Рослина може не встигнути сформувати міцну кореневу систему до промерзання землі.

Якщо сорт придатний для багаторічного вирощування, безпечніше зберегти його взимку в захищеному місці, а навесні висадити на клумбу після завершення заморозків.

Як захистити хризантеми на клумбі від морозів

Добре вкорінені морозостійкі хризантеми можна залишити у відкритому ґрунті, якщо сорт пристосований до місцевих зимових температур.

Фахівці Virginia Cooperative Extension рекомендують протягом першого року не поспішати з видаленням стебел і листя до перших сильних заморозків. Вони забезпечують додатковий захист основи рослини.

Щоб підготувати кущі до зими:

Приберіть хворі та пошкоджені частини рослини. Переконайтеся, що навколо коренів не застоюється вода. Наприкінці осені, коли цвітіння завершується, вкрийте прикореневу зону пухкою мульчею завтовшки приблизно 8-10 см. Для укриття використайте хвойні голки, подрібнену кору, чисту солому або хвойне гілля.

Мульча допомагає зменшити різкі коливання температури ґрунту. Це важливо, оскільки повторне замерзання та відтавання землі може виштовхувати корені ближче до поверхні, де вони стають вразливішими до холоду.

Водночас укриття має залишатися пухким. Щільний мокрий шар матеріалу може затримувати зайву вологу.

Навесні, коли мине загроза сильних морозів, захисну мульчу можна поступово відгорнути від основи кущів.

Коли обрізати хризантеми та як зберегти їх у горщиках

За рекомендаціями Королівського садівничого товариства (RHS), після завершення цвітіння наприкінці осені хризантеми, які готують до зимового зберігання, можна обрізати, залишивши стебла заввишки приблизно 20 см.

Однак це не означає, що всі кущі потрібно обрізати на початку листопада.

Якщо рослина ще цвіте, її можна залишити без обрізання. Для молодих кущів, які зимуватимуть на клумбі, також доцільно зберігати стебла принаймні до перших сильних заморозків.

Хризантеми в горщиках потребують особливої уваги. Земля в невеликих контейнерах промерзає швидше, ніж у відкритому ґрунті, тому навіть відносно морозостійкі рослини можуть постраждати.

Щоб зберегти горщикові хризантеми до весни:

Перенесіть горщики в захищене місце. Найкраще підійде прохолодне приміщення, де температура не опускається нижче нуля. Для безморозного зимового зберігання RHS наводить орієнтир близько +4°C уночі.

Найкраще підійде прохолодне приміщення, де температура не опускається нижче нуля. Для безморозного зимового зберігання RHS наводить орієнтир близько +4°C уночі. Забезпечте освітлення, поки рослина цвіте. Не варто одразу переносити зелені квітучі кущі в темне приміщення.

Не варто одразу переносити зелені квітучі кущі в темне приміщення. Після завершення цвітіння обріжте стебла. Їх можна вкоротити приблизно до 20 см.

Їх можна вкоротити приблизно до 20 см. Скоротіть полив. Узимку ґрунт потрібно підтримувати злегка вологим, але не мокрим.

Узимку ґрунт потрібно підтримувати злегка вологим, але не мокрим. Не допускайте застою води. Переконайтеся, що дренажні отвори залишаються відкритими.

Для зимового зберігання підійдуть прохолодна веранда, захищена від морозів теплиця або інше приміщення з відповідною температурою.

Важливо враховувати, що звичайний засклений балкон без опалення не завжди захищає від промерзання горщиків.

Якщо ж хризантеми ростуть у відкритому ґрунті, але сорт недостатньо морозостійкий, після цвітіння їх можна викопати. Корені злегка присипають вологим субстратом і зберігають у прохолодному приміщенні без морозів.

Навесні рослини поступово привчають до зовнішніх умов і висаджують у сад після завершення заморозків.

Чи потрібно підживлювати хризантеми у листопаді

У листопаді підживлювати хризантеми зазвичай уже не потрібно.

У своєму листопадовому календарі садових робіт Королівське садівниче товариство рекомендує припинити сезонне внесення добрив, оскільки наприкінці осені активний ріст рослин сповільнюється або припиняється.

Поживні речовини, які рослина вже майже не засвоює, можуть вимиватися з ґрунту дощами.

Тому замість додаткового підживлення в листопаді варто зосередитися на захисті коренів, правильному поливі та підготовці хризантем до зимового спокою.