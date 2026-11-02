Що означає Dancing Lasha Tumbai, яка розізлила росіян: історія найвідомішої пісні Вєрки Сердючки

У 2007 році Вєрка Сердючка змусила танцювати всю Європу, а її пісня Dancing Lasha Tumbai стала одним із найвпізнаваніших номерів в історії "Євробачення". Проте за веселим приспівом ховалася історія, яка неабияк роздратувала росіян. Вони почули у незрозумілих словах "Раша, гудбай" і звинуватили українського артиста Андрія Данилка в політичній провокації.

Що означає назва пісні "Dancing Lasha Tumbai" та як Андрій Данилко змінив текст під час повномасштабного вторгнення, розповідає Styler.

Як Вєрка Сердючка підкорила Євробачення

До участі в "Євробаченні" 2007 року Вєрка Сердючка вже була популярною в Україні та Росії. Персонаж артистa Андрія Данилка запам'ятався глядачам завдяки гумору, характерній манері говорити, яскравим костюмам і пісням, які швидко ставали хітами.

Для міжнародного конкурсу Данилко підготував Dancing Lasha Tumbai. Це була танцювальна композиція з англомовними фразами, українськими словами та навмисно абсурдними звуковими поєднаннями. На сцену артист вийшов у срібному костюмі, з великою зіркою на голові та в супроводі танцівників.

Виступ відбувся 12 травня 2007 року в Гельсінкі. Сердючка отримала 235 балів і посіла друге місце. Переможницею стала представниця Сербії Марія Шерифович із піснею Molitva, яка набрала 268 балів. Російський гурт Serebro тоді фінішував третім.

Але навіть після завершення конкурсу найбільше обговорювали не срібний костюм чи хореографію Сердючки, а кілька слів із приспіву.

Що означає Lasha Tumbai і звідки взялися "збиті вершки"

У приспіві Данилко багаторазово повторював англійську фразу I want to see ("Я хочу побачити"), після якої звучало Lasha Tumbai. Для більшості іноземних слухачів це було просто незвичне поєднання звуків. Однак російська аудиторія почула в ньому зовсім інші слова - Russia Goodbye, тобто "Росіє, прощавай".

Андрій Данилко заперечував, що співав прощання з Росією. Спочатку він пояснював назву монгольським висловом, який нібито означав "збиті вершки". Згодом у розмові з українськими журналістами артист уточнював, що йому розповідали про переклад "збивай масло", але сам він не вважав це пояснення принциповим.

У 2022 році в інтерв'ю Данилко вже прямо назвав Lasha Tumbai абракадаброю, тобто вигаданим словосполученням без конкретного значення. За його словами, він просто придумав ці звуки для пісні, а слухачі самостійно почали вкладати в них різні смисли.

Мовну версію з монгольським перекладом перевіряли й дослідники. У матеріалі Центру російських, східноєвропейських та євразійських студій Мічиганського університету зазначено, що пояснення про "збиті вершки" не мало переконливого мовного підтвердження. Водночас дослідники звернули увагу на те, що приспів справді звучав для багатьох як Russia Goodbye.

Чому росіяни так гостро відреагували на пісню

Суперечка навколо приспіву швидко вийшла за межі музичного конкурсу. У Росії виступ Сердючки почали сприймати як прихований політичний випад, хоча сам артист заперечував таке трактування.

Особливо показовою була реакція російських медіа та частини публіки. Деякі коментатори закликали бойкотувати Сердючку, а її виступ перетворився на предмет політичних дискусій.

Цю історію досліджував Сергій Єкельчик, історик та професор Університету Вікторії в Канаді. У науковій статті What Is Ukrainian about Ukraine's Pop Culture?: The Strange Case of Verka Serduchka, опублікованій 2010 року, він розглядав скандал навколо "Євробачення" як частину ширшого конфлікту культурних ідентичностей України та Росії.

Дослідник звернув увагу на те, що до конкурсу Сердючку добре сприймали в обох країнах. Проте після виступу 2007 року ставлення частини російської аудиторії змінилося. Персонаж, який раніше сприймали переважно як комедійного артиста, раптом опинився в центрі політичної суперечки.

Цікаво, що сама Вєрка Сердючка була незвичним представником української попкультури для міжнародної сцени. У її піснях поєднувалися українська мова, російська, суржик, побутовий гумор та елементи естрадного шоу. Саме ця суміш зробила образ упізнаваним, але водночас викликала суперечки щодо того, якою Україну мали бачити на міжнародній сцені.

Вєрка Сердючка з мамою (фото: instagram.com/v_serduchka)

Як Dancing Lasha Tumbai перетворилася на Russia Goodbye

Після "Євробачення" Данилко ще довго виконував композицію з початковим приспівом. Попри скандал, пісня залишалася його головним міжнародним хітом.

Однак після 24 лютого 2022 року ситуація змінилася. Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, і артист вирішив більше не залишати місця для подвійного трактування приспіву.

8 березня 2022 року Андрій Данилко оголосив, що відтепер співатиме не Lasha Tumbai, а Russia Goodbye.

“Хлопці, з 24 лютого жодного Lasha Tumbai у цій пісні. Це лише Russia Goodbye”, - пояснив артист в інтерв'ю Дмитру Гордону.

У червні 2022 року оновлена композиція прозвучала на благодійному концерті в Амстердамі. Перед виступом Данилко ще раз наголосив, що тепер у пісні звучатиме саме Russia Goodbye.