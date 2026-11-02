Як правильно прати одяг із принтами: температура, режим і правила догляду

Улюблена футболка або худі можуть втратити привабливий вигляд значно раніше, ніж зноситься сама тканина. Малюнок поступово тьмяніє, тріскається або починає відшаровуватися. Одною із причин цього може бути неправильний догляд .

Styler розповідає, як правильно прати одяг із принтами, яку температуру обирати та що допоможе зберегти малюнок на довший час.

Чому принти псуються після прання

Не всі малюнки на одязі наносять однаковим способом. Від технології друку залежить, наскільки зображення чутливе до тертя, високої температури та мийних засобів.

За інформацією MyPrint, поширені технології нанесення мають такі особливості:

Сублімація . Фарба проникає у волокна поліестеру, тому малюнок не утворює окремого шару на поверхні тканини. Такий друк менш схильний до розтріскування, але може постраждати від агресивних засобів і надмірного нагрівання.

. Фарба проникає у волокна поліестеру, тому малюнок не утворює окремого шару на поверхні тканини. Такий друк менш схильний до розтріскування, але може постраждати від агресивних засобів і надмірного нагрівання. DTF-друк . Зображення переносять на тканину за допомогою плівки та клейового шару. Висока температура й сильне тертя можуть спричинити появу тріщин або відшарування.

. Зображення переносять на тканину за допомогою плівки та клейового шару. Висока температура й сильне тертя можуть спричинити появу тріщин або відшарування. Термоплівка. Малюнок утворює окремий шар на тканині. Якщо матеріал під ним сідає після гарячого прання, принт може деформуватися.

Саме тому одяг із принтами часто потребує делікатнішого догляду, ніж звичайні речі без малюнків.

Що зробити перед пранням

У рекомендаціях American Cleaning Institute, наголошується на важливості правильного сортування речей, дотримання інструкцій на етикетках і вибору відповідного режиму.

Перед завантаженням одягу в пральну машину потрібно:

Вивернути футболку або худі навиворіт, щоб зменшити тертя по поверхні малюнка. Розділити речі за кольорами та типами тканин. Перевірити кишені та прибрати сторонні предмети. Застебнути блискавки, щоб вони не пошкодили інший одяг. Перевірити рекомендації щодо прання на етикетці.

Не варто перевантажувати барабан пральної машини. Речі повинні мати достатньо місця для руху під час прання.

Футболки з великими принтами також краще не прати разом із грубими джинсами або одягом, який має металеві декоративні елементи.

За якої температури прати речі з принтами

У матеріалі GJS рекомендують прати речі з малюнками у прохолодній воді, не перевищуючи 40 градусів. Висока температура може послаблювати з'єднання фарби з тканиною та спричиняти пошкодження зображення.

Якщо виробник не зазначив інших вимог, обережним варіантом будуть такі налаштування:

Температура - до 30 градусів. Прохолодна вода зменшує ризик пошкодження принта.

- до 30 градусів. Прохолодна вода зменшує ризик пошкодження принта. Режим - делікатний. Менш інтенсивне прання допомагає зменшити механічний вплив на малюнок.

- делікатний. Менш інтенсивне прання допомагає зменшити механічний вплив на малюнок. Віджим - на низьких обертах. Це дозволяє уникати надмірного скручування тканини.

Водночас 30 градусів - не універсальна межа для всіх технологій друку. Деякі матеріали можуть витримувати вищу температуру, але це залежить від конкретного принта та тканини.

Що робити, якщо тип принта невідомий

Найобережніше рішення - вивернути одяг навиворіт, обрати делікатну програму з температурою до 30 градусів і використовувати м'який засіб для прання.

Якщо етикетка вимагає ще нижчої температури або ручного прання, необхідно дотримуватися цих обмежень.

Які засоби можуть пошкодити малюнок

За рекомендаціями Printful, для догляду за речами із цифровим друком варто використовувати м'які мийні засоби та уникати кондиціонерів для білизни.

Щоб зменшити ризик пошкодження принта:

обирайте м'який засіб для прання, який підходить для тканини;

уникайте хлорних відбілювачів;

не використовуйте кондиціонер, якщо виробник принта цього не рекомендує;

не наносьте агресивні плямовивідники безпосередньо на малюнок;

не тріть зображення жорсткою щіткою.

Якщо на футболці з'явилася пляма, обробіть забруднену ділянку засобом, дозволеним для відповідного матеріалу.

Перед використанням нового плямовивідника перевірте його на непомітній частині тканини. Намагайтеся не розтирати забруднення по поверхні принта.

Як правильно сушити футболки та худі з малюнками

Надмірне нагрівання може пошкоджувати принт навіть після правильного прання.

У рекомендаціях виробника друкарського обладнання Epson зазначено, що футболки з відповідними типами друку потрібно сушити природним способом. Також виробник радить уникати тривалого впливу прямих сонячних променів.

Після прання варто:

обережно розправити річ;

не викручувати тканину надмірно;

сушити одяг у добре провітрюваному місці;

уникати тривалого перебування під прямими сонячними променями;

не розміщувати речі безпосередньо на гарячих батареях.

Для деяких типів друку виробники допускають машинне сушіння на низькій температурі. Однак якщо спосіб нанесення малюнка невідомий, краще обрати природне висихання.

Трикотажні речі, які можуть розтягуватися під власною вагою, бажано сушити горизонтально.

Чи можна прасувати одяг із принтами

Гаряча підошва праски може пошкодити декоративне покриття, особливо якщо зображення нанесене за допомогою термоплівки або DTF-друку.

За рекомендаціями Custom Ink, не можна прасувати безпосередньо надруковані та вишиті ділянки одягу.

Щоб не пошкодити малюнок, варто:

Перевірити, чи дозволене прасування на етикетці. Вивернути річ навиворіт. Встановити температуру, допустиму для конкретної тканини. За потреби використати додатковий шар тонкої тканини. Уникати безпосереднього контакту гарячої підошви праски з принтом.

Також не варто спрямовувати пару безпосередньо на зображення, якщо виробник не дозволяє такого способу догляду.

Коли можна вперше прати річ після нанесення принта

Якщо малюнок щойно нанесли на футболку або худі, не варто одразу відправляти її у пральну машину.

Наприклад, виробник термоплівки Siser рекомендує зачекати щонайменше 24 години після нанесення матеріалу Vernice перед першим пранням.

Це пов'язано з особливостями закріплення термоперенесеного зображення на тканині.

Однак терміни для різних технологій та матеріалів можуть відрізнятися. Тому після виготовлення футболки на замовлення варто уточнити рекомендації безпосередньо у друкарні.

Це правило стосується саме щойно нанесених принтів. Для готового одягу з магазину окремо відраховувати час після покупки не потрібно.

Якщо малюнок почав відшаровуватися вже після першого делікатного прання, причиною може бути не лише неправильний догляд, а й недостатня якість нанесення.