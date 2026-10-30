Як вибрати режими пральної машини для різних типів тканин: поради Bosch та Samsung

На панелі пральної машини є чимало програм, але у повсякденному користуванні легко звикнути до однієї. Водночас рушникам, тонкій блузі та вовняному светру потрібні різні умови догляду.

Styler розповідає, як розібратися в основних режимах прання та вибрати програму під конкретні речі.

Назви програм, температура, віджим і допустиме завантаження залежать від моделі. Нижче наведено загальні орієнтири: конкретні налаштування звіряйте з інструкцією пралки та ярликами одягу.

З чого почати вибір режиму

Насамперед подивіться на ярлик одягу. За поясненням GINETEX, число всередині символу тазика означає максимальну допустиму температуру.

Інші позначки також важливі:

одна риска під тазиком - потрібне м'якше прання зі зменшеним механічним впливом;

дві риски - особливо делікатне прання;

рука у воді - ручне прання;

перекреслений тазик - прати виріб не можна.

Самої температури недостатньо. Якщо на ярлику зазначено 30 °C і дві риски, звичайний цикл за 30 градусів не обов'язково підходить.

Назва "Ручне прання" на машинці також не скасовує обмежень виробника одягу. Не замінюйте ручний догляд машинним без підтвердження, що це дозволено.

Бавовна та синтетика - для різних тканин

У поясненнями Samsung, ці програми розділені за матеріалом речей.

"Бавовна" підходить для бавовняних рушників, постільної білизни та футболок.

"Синтетика" призначена, зокрема, для поліестеру і поліаміду - наприклад, блуз і сорочок із таких тканин.

Допустиме завантаження залежить від програми. Напис "9 кг" на корпусі не означає, що стільки речей можна покласти на будь-який режим: обмеження перевіряйте в інструкції своєї моделі.

Змішане, делікатне та вовна - у чому різниця

Bosch пояснює:

"Змішане прання" - для сумісних речей із різних тканин. Враховуйте колір та вимоги ярликів.

- для сумісних речей із різних тканин. Враховуйте колір та вимоги ярликів. "Делікатне" або "Шовк" - для тонких тканин, яким дозволене машинне прання. Передбачає обережніший віджим. Періть окремо від грубих тканин.

- для тонких тканин, яким дозволене машинне прання. Передбачає обережніший віджим. Періть окремо від грубих тканин. "Вовна" - для вовняних речей, яким дозволене машинне прання. Передбачає дбайливі рухи барабана. Використовуйте засіб для вовни.

"Делікатне" і "Вовна" не слід автоматично вважати взаємозамінними.

Коли обирати швидке прання

Коротка 15-хвилинна програма розрахована на невелику кількість слабко забрудненого одягу.

Для великого завантаження або сильно забрудненого одягу обирайте відповідний повноцінний цикл.

Перевіряйте ліміт завантаження та дозування засобу саме для короткої програми. Надлишок мийного засобу може залишитися на тканині.

Що означає Eco 40-60

Як пояснює AEG, ця програма призначена для звичайно забруднених бавовняних речей, які дозволено прати за 40 або 60 градусів.

Числа в назві не означають, що користувач може довільно перемикати температуру між цими значеннями. Зокрема, в описаних AEG машинах налаштування температури для цього циклу фіксоване.

Позначки 40 градусів на ярлику недостатньо для вибору Eco 40-60. Враховуйте також склад тканини та вимоги до делікатності прання.

Чому економний режим може бути довшим

Економні програми можуть тривати довше, щоб забезпечити результат із меншими витратами води й електроенергії.

Найкоротша програма не обов'язково найекономніша.

Полоскання, віджим і злив - що вибрати

За поясненням фахівців:

"Полоскання + віджим" - додатково прополіскує та віджимає речі.

- додатково прополіскує та віджимає речі. "Віджим" - прибирає частину вологи без повторного прання.

- прибирає частину вологи без повторного прання. "Злив" - відводить воду з барабана без віджиму.

Очищення барабана - без одягу

Цей режим призначений для догляду за самою машинкою, тому його запускають із порожнім барабаном.

Не додавайте засіб навмання. Зокрема, для описаних Samsung програм Eco Drum Clean і Eco Drum Clean+ виробник забороняє використовувати мийні та очищувальні засоби. Для своєї моделі перевірте відповідний розділ інструкції.

Для чого потрібні спеціальні програми

Фахівці також описували спеціальні програми:

"Сорочки" - м'якший віджим для зменшення зминання;

- м'якший віджим для зменшення зминання; "Спорт" - для спортивного одягу із синтетики та мікроволокна. Режим розрахований насамперед на речі зі слідами поту, без сильного забруднення;

- для спортивного одягу із синтетики та мікроволокна. Режим розрахований насамперед на речі зі слідами поту, без сильного забруднення; "Пух" - спеціальне змочування та прання виробів із пуховим наповнювачем.

Перед запуском перевірте ярлик, виберіть програму для відповідної тканини, звірте температуру й віджим та переконайтеся, що не перевищили допустиме завантаження.