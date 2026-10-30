Гарбузовий штрудель із тонким хрустким тістом: простий рецепт для духовки та аерогриля

Домашній штрудель із гарбузом можна приготувати не лише в духовці, а й в аерогрилі. Для цього десерту не знадобляться готове листкове тісто, яйця чи дріжджі, а начинка вийде соковитою та ароматною.

Редакторка Styler Крижанівська Наталя в деталях розповість, як приготувати гарбузовий штрудель двома способами та що зробити, аби тонке тісто не розмокло під час випікання.

Хрустке тісто і соковита ароматна начинка

Гарбуз чудово підходить для домашньої випічки. У поєднанні з корицею, родзинками або горіхами він перетворюється на солодку начинку, яка добре смакує з тонким хрустким тістом.

Головною особливістю цього рецепта для мене є те, що тісто готується лише з кількох доступних інгредієнтів. Його потрібно добре вимісити та залишити відпочити, щоб потім розкачати майже до прозорості. А якщо вдома є аерогриль, великий штрудель можна замінити двома маленькими рулетами або зробити випічку у формі равлика - для мене цей варіант найзручніший.

Гарбузовий штрудель із домашнього тіста: рецепт

Інгредієнти для тіста я використовую наступні:

Пшеничне борошно - 200 г,

Тепла вода - 100 мл,

Соняшникова олія - 2 ст. л.,

Сіль - 1/4 ч. л.,

Оцет або лимонний сік - 1 ч. л..

Для начинки:

Гарбуз очищений - 360 г,

Цукор - 60 г,

Мелена кориця - 1 ч. л.,

Родзинки або волоські горіхи - 50 г,

Лимонний сік - 1 ст. л.,

Панірувальні сухарі або манна крупа - 3 ст. л..

Додатково раджу заздалегідь підготувати також:

Вершкове масло - 40 г,

Цукрова пудра - 1 ст. л.

Як приготувати тісто для штруделя

У глибокій мисці я замішую просіяне борошно із сіллю. Вливаю теплу воду, соняшникову олію та чайну ложку оцту або лимонного соку.

Спочатку перемішую інгредієнти ложкою, а потім вимішую руками приблизно 7-8 хвилин. Тісто повинно стати м'яким, гладеньким та еластичним. Воно не повинно сильно липнути до рук.

Потому формую кульку, злегка змащую її олією та накриваю харчовою плівкою або перевернутою мискою. Залишаю на 30 хвилин за кімнатної температури.

Цей етап раджу не пропускати, адже за час відпочинку тісто стає податливим тому його буде значно легше розкачати тонким шаром без розривів.

Як зробити гарбузову начинку

Поки тісто відпочиває, я очищаю гарбуз від шкірки та насіння. Натираю м'якоть на великій тертці.

Додаю цукор, корицю, лимонний сік та родзинки або подрібнені волоські горіхи. Ретельно перемішую.

Перед формуванням штруделя обов'язково прибираю зайву рідину. Для цього перекладаю начинку в сито та злегка відіжимаю.

Є ще один спосіб підготувати гарбуз, який особливо добре підходить для аерогриля.

Замість використання сирої начинки натертий гарбуз можна попередньо протушкувати на сковороді.

Викладіть гарбуз на суху сковороду, додайте цукор і готуйте на невеликому вогні, періодично помішуючи. Коли овоч стане м'якшим, а зайва волога випарується, зніміть сковороду з плити.

Додайте корицю, лимонний сік, родзинки або горіхи. Перед формуванням рулету повністю охолодіть начинку.

Завдяки такій підготовці тісто менше розмокатиме, а гарбуз гарантовано буде м'яким навіть за коротшого часу випікання.

Як правильно сформувати штрудель

Робочу поверхню я зазвичай застеляю пергаментом або чистим кухонним рушником і злегка присипаю борошном.

Викладіть тісто та розкачую його у прямокутник розміром приблизно 40 на 30 см. Намагаюсь зробити пласт максимально тонким.

Тісто потрібно гарно змастити вершковим маслом (фото: Наталя Крижанівська)

Розтоплюю вершкове масло. Половиною змащую поверхню тіста, після чого рівномірно розподіляю панірувальні сухарі або манну крупу.

Вони допоможуть увібрати частину вологи, яку гарбуз може виділити під час випікання.

Перед викладанням начинки тісто потрібно щедро притрусити манкою (фото: Наталя Крижанівська)

Розкладаю начинку вздовж довшого краю тіста, залишаючи приблизно 2-3 см вільного простору з боків.

Обережно підгортаю краї та скручую щільний рулет, допомагаючи собі пергаментом або рушником.

Надто багато начинки викладати не потрібно, адже вона пустить сік під час приготування (фото: Наталя Крижанівська)

Подальше приготування залежатиме від того, яку техніку ви використовуєте.

Як спекти гарбузовий штрудель у духовці

Розігрійте духовку до 190 градусів.

Перекладіть сформований рулет на деко, застелене пергаментом, швом донизу.

Змастіть поверхню рештою розтопленого вершкового масла.

Випікайте приблизно 35-40 хвилин, поки штрудель не вкриється апетитною золотистою скоринкою.

За бажанням приблизно посередині випікання можна ще раз злегка змастити поверхню маслом.

Готовий штрудель дістаньте з духовки та залиште на 10 хвилин. Після цього посипте цукровою пудрою і наріжте порційними шматочками.

Як приготувати гарбузовий штрудель в аерогрилі

Для аерогриля підійде те саме тісто та начинка, однак форму випічки доведеться змінити.

Оскільки стандартний рулет завдовжки 40 см навряд чи поміститься в кошик, можна скористатися одним із двох способів.

Перший - розділити тісто на дві частини та сформувати два невеликі штруделі.

Другий (його обрала я) - зробити один довгий рулет і обережно закрутити його спіраллю у формі равлика.

Для аерогрилю тісто можна викласти у формі равлика (фото: Наталя Крижанівська)

Головне, щоб випічка вільно поміщалася в кошик, а гаряче повітря могло циркулювати навколо неї.

Температура та час приготування:

Температура - 170-175 градусів.

Орієнтовний час - 20-30 хвилин.

Перша перевірка готовності - через 15 хвилин.

Перед випіканням раджу добре змастити штрудель розтопленим вершковим маслом.

Пергамент використовуйте лише під самим рулетом. Не варто повністю закривати ним дно кошика, оскільки це перешкоджатиме циркуляції гарячого повітря.

Також не кладіть порожній пергамент під час попереднього розігрівання аерогриля. Потік повітря може підняти папір до нагрівального елемента.

Через 15 хвилин перевірте стан випічки. Якщо верх уже добре підрум'янився, але тісто ще не готове, за потреби прикрийте штрудель фольгою, надійно закріпивши її так, щоб вона не торкалася нагрівача.

Приблизно посередині приготування можна повторно змастити поверхню маслом.

Як зрозуміти, що штрудель готовий?

Я орієнтуюся не лише на колір верхньої скоринки. Нижня частина рулету також має пропектися, стати сухою та не мати вологих ділянок.

Готовий штрудель у формі равлика (фото: Наталя Крижанівська)

Якщо використовуєте сирий гарбуз, перевірте також м'якість начинки. Саме тому для аерогриля зручніше попередньо протушкувати овоч.

Що зробити, щоб гарбузовий штрудель не розмок

Найчастіше проблеми з такою випічкою виникають через надлишок вологи в начинці.

Гарбуз під час нагрівання виділяє сік, який може просочувати тонке тісто. Щоб цього уникнути, варто дотримуватися кількох простих правил:

Насамперед не пропускайте етап відтискання сирого гарбуза. Якщо ж вирішили попередньо його протушкувати, дочекайтеся, поки зайва рідина випарується.

Не викладайте гарячу начинку на розкачане тісто. Вона може зробити його надто м'яким, через що рулет буде складно сформувати.

Обов'язково використовуйте панірувальні сухарі або манку. Вони створюють додатковий шар між тістом і вологою начинкою.

І не хвилюйтеся, якщо під час розкачування на тісті з'являться невеликі розриви. Після скручування рулету вони будуть майже непомітними.

Готовий штрудель у розрізі (фото: Наталя Крижанівська)

Готовий штрудель найкраще смакує трохи теплим, коли скоринка ще хрустка, а начинка залишається ніжною та ароматною.